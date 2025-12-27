Flop Smartphones: नाम बड़े, दर्शन छोटे? 2025 में बुरी तरह फ्लॉप हुए ये 5 धांसू फोन, एक तो भारत-पाक तनाव की भेंट चढ़ गया

कंपनी ने दावा किया था कि यह फोन पेंसिल से भी पतला है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को यह स्लिम डिजाइन कुछ खास नहीं लुभा पाया। इसकी कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा थी। जनता ने सोचा इतने पैसे देने ही हैं तो हम Galaxy S25 Ultra क्यों न लें? नतीजा यह हुआ कि सेल में सन्नाटा पसरा रहा और अब खबर है कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन लगभग बंद कर दिया है।