Flop Smartphones: नाम बड़े, दर्शन छोटे? 2025 में बुरी तरह फ्लॉप हुए ये 5 धांसू फोन, एक तो भारत-पाक तनाव की भेंट चढ़ गया

Flop Smartphones of 2025: साल 2025 अब बस विदा लेने ही वाला है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए यह साल काफी हलचल भरा रहा है। कई नए गैजेट्स आए, कुछ ने तो आते ही बाजार में धूम मचा दी, लेकिन कुछ ऐसे सूरमा भी थे जो आए तो थे बहुत शोर-शराबे के साथ, मगर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़े।
हैरानी की बात ये है कि फ्लॉप होने वाले इन फोन्स की लिस्ट में कोई छोटी-मोटी कंपनियां नहीं, बल्कि एपल और सैमसंग जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। किसी को उसकी ज्यादा कीमत ले डूबी, तो किसी की टाइमिंग ही खराब निकली। और हां, एक फोन तो ऐसा था जिसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि उसकी लॉन्चिंग के समय ही सीमा पर तनाव बढ़ गया।
चलिए, जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं 2025 के उन 5 स्मार्टफोन्स का हाल, जिनका हश्र ऊंची दुकान, फीका पकवान जैसा हुआ है।
सैमसंग के इस फोन की कहानी थोड़ी फिल्मी और दुखद है। कंपनी ने इसे 13 मई को लॉन्च करने का प्लान बनाया था। सबकुछ सेट था, लेकिन लॉन्च से ठीक पहले 7 मई को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। माहौल इतना गंभीर था कि सैमसंग को दिल्ली में अपना बना-बनाया इवेंट कैंसिल करना पड़ा।
कंपनी ने दावा किया था कि यह फोन पेंसिल से भी पतला है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को यह स्लिम डिजाइन कुछ खास नहीं लुभा पाया। इसकी कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा थी। जनता ने सोचा इतने पैसे देने ही हैं तो हम Galaxy S25 Ultra क्यों न लें? नतीजा यह हुआ कि सेल में सन्नाटा पसरा रहा और अब खबर है कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन लगभग बंद कर दिया है।
सितंबर में जब एपल ने iPhone 17 सीरीज उतारी, तो उन्होंने एक नया दांव खेला, यह iPhone Air था। यह कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन था। लेकिन भारतीय यूजर समझदार हैं, वो लुक्स के साथ परफॉर्मेंस भी देखते हैं।
इस फोन में न तो बैटरी दमदार थी और न ही कैमरा में वो बात थी जो प्रो मॉडल्स में मिलती है। ऊपर से आईफोन 17 सीरीज का भगवा कलर वाला मॉडल सारी लाइमलाइट ले उड़ा। लोगों ने 'Air' मॉडल को सिरे से नकार दिया। ये साबित हो गया कि लोग फीचर्स से समझौता करके सिर्फ स्टाइल पर पैसे नहीं खर्चते।
नथिंग (Nothing) ने अपनी पहचान सस्ते और हटके फोन बनाने वाली कंपनी के तौर पर बनाई थी। लेकिन इस बार कंपनी थोड़ा ज्यादा ही आत्मविश्वास में आ गई। Nothing Phone 3 प्रोडक्ट के तौर पर शानदार था, यूनिक डिजाइन और अच्छे फीचर्स मिलें। लेकिन मार खा गया अपनी कीमत पर।
80 हजार रुपये की शुरुआती कीमत सुनकर फैंस का दिमाग चकरा गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब क्लास लगाई। कई लोगों का कहना था कि 50 हजार तक तो ठीक था, लेकिन नथिंग के लिए 80 हजार देना बेवकूफी है। लंदन में बड़ा इवेंट करके लॉन्च तो किया, लेकिन प्राइस टैग ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
वनप्लस का नाम सुनते ही दिमाग में क्वालिटी और सही दाम आता है। लेकिन OnePlus 13s के साथ कंपनी ने निराश किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका डिजाइन बहुत ही बोरिंग और सपाट था। इसमें वो एक्स-फैक्टर गायब था जिसके लिए वनप्लस जाना जाता है।
दूसरी गलती ये हुई कि इसकी तुलना सीधे iPhone 16e से होने लगी। अब जब बात आईफोन बनाम एंड्रॉयड की आ गई, तो वनप्लस कमजोर पड़ गया। अगर कंपनी ने दाम थोड़े कम रखे होते, तो शायद यह फोन गेम पलट सकता था।
कभी-कभी आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन टाइमिंग गलत हो जाती है। रियलमी के इस फ्लैगशिप फोन के साथ यही हुआ। इसमें सबसे तेज प्रोसेसर था, डिस्प्ले मक्खन जैसा था और कैमरा भी जबरदस्त… लेकिन इस फोन की चर्चा ही नहीं हुई।
वजह? यह फोन ऐसे समय लॉन्च हुआ जब बाजार में पहले से ही OnePlus 15, iQOO 15 और Vivo X300 का शोर था। इन बड़े खिलाड़ियों के बीच रियलमी का यह दमदार फोन कब आया और कब गया, पता ही नहीं चला। ऊपर से रियलमी की छवि अभी भी बजट फोन वाली है, इसलिए महंगे सेगमेंट में ग्राहकों ने हाथ खींच लिए।
2025 का साल कंपनियों के लिए एक बड़ा सबक है। भारतीय बाजार अब बदल चुका है। आप सिर्फ बड़े ब्रांड का नाम या पतले डिजाइन के नाम पर कुछ भी नहीं बेच सकते। अगर 'वैल्यू फॉर मनी' नहीं है, तो जनता बड़े-बड़े सुरमाओं को भी नकार देती है।
