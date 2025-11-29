एलन मस्क के साथ पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में निखिल कामथ, क्या आप जानते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं Zerodha के को-फाउंडर?

Nikhil Kamath Elon Musk Podcast (Image: Nikhil Kamath/YT)
Nikhil Kamath Elon Musk Podcast: सोशल मीडिया पर इन दिनों जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामथ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके पॉडकास्ट शो ‘WTF is’ में जल्द ही दुनिया के सबसे चर्चित एंटरप्रेन्योर एलन मस्क (Elon Musk) के आने की खबर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इस चर्चा के बाद लोग उनकी लाइफस्टाइल और उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को Google पर खूब सर्च कर रहे हैं।
निखिल कामथ भारत के सबसे सफल सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर (Self-made Entrepreneur) में से एक हैं। वे जेरोधा (Zerodha) के सह-संस्थापक हैं जो आज भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टॉक-ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है। इसके अलावा वे True Beacon (इन्वेस्टमेंट फर्म) और Gruhas (वेंचर फंड) के भी को-फाउंडर हैं। बेहद कम उम्र में स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने करोड़ों लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दिशा दिखाई है।
हाल ही में निखिल कामथ ने अपने सोशल मीडिया पर एक टीजर शेयर किया, जिसमें वो टेस्ला (Tesla) प्रमुख एलन मस्क के साथ कॉफी पीते दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट के बाद से ही #ElonMuskPodcast और #NikhilKamath तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। लोग यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि क्या वाकई एलन मस्क, कामथ के शो में गेस्ट बनकर आ रहे हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबपति निखिल कामथ का फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम है। उन्होंने सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, यानी वे एक स्कूल ड्रॉपआउट हैं। कामथ के पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है।
जहां अधिकतर युवा 16-17 साल की उम्र में करियर और कॉलेज को लेकर सोचते हैं वहीं निखिल ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था।
निखिल कामथ की सफलता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
पहली नौकरी: उनकी पहली जॉब एक मोबाइल फोन सेल्समैन की थी, जहां उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती थी।
कॉल सेंटर: इसके बाद उन्होंने कॉल सेंटर में भी काम किया और वहीं से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत की।
Zerodha की शुरुआत: धीरे-धीरे ट्रेडिंग की समझ और अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने बड़े भाई नितिन कामथ (Nithin Kamath) के साथ मिलकर 'जेरोधा' (Zerodha) कंपनी की नींव रखी।
जेरोधा ने भारत में ब्रोकरेज चार्ज को बेहद कम करके इन्वेस्टमेंट को आम लोगों के लिए आसान बनाया, जिसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज यह भारत की सबसे सफल फिनटेक कंपनियों में शामिल है।
निखिल कामथ महज एक फिनटेक एंटरप्रेन्योर ही नहीं हैं बल्कि एक इन्वेस्टर, पॉडकास्ट होस्ट और पब्लिक फिगर भी हैं। उनके पॉडकास्ट 'WTF is with Nikhil Kamath' में बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, दिग्गज नेता और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है। अब यह शो एलन मस्क की खबर से ग्लोबल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया है।
निखिल कामथ की कहानी यह साबित करती है कि सफलता हमेशा डिग्री की मोहताज नहीं होती। अगर आपमें संघर्ष, मेहनत, लगातार सीखने की चाहत और सही समय पर सही कदम उठाने की समझ है तो आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग