एलन मस्क के साथ पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में निखिल कामथ, क्या आप जानते हैं कितने पढ़े-लिखे हैं Zerodha के को-फाउंडर?

निखिल कामथ भारत के सबसे सफल सेल्फ-मेड एंटरप्रेन्योर (Self-made Entrepreneur) में से एक हैं। वे जेरोधा (Zerodha) के सह-संस्थापक हैं जो आज भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टॉक-ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है। इसके अलावा वे True Beacon (इन्वेस्टमेंट फर्म) और Gruhas (वेंचर फंड) के भी को-फाउंडर हैं। बेहद कम उम्र में स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने करोड़ों लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दिशा दिखाई है।