Digvijaya Singh, Kamal Nath, Jyotiraditya Scindia, कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा? तीनों के पास हैं धांसू डिग्रियां



दिग्विजय सिंह का जन्म 28 फरवरी 1947 को इंदौर में हुआ था। उस वक्त देश में ब्रिटिश शाशन चल रहा था। दिग्विजय सिंह शाही परिवार से आते हैं। उनके पिता बलभद्र सिंह राघोगढ़, जो उस समय ग्वालियर राज्य के अंतर्गत आता था, के राजा थे। साथ ही राजनीति में उनका बढ़िया रसूख था। उनकी शुरूआती पढ़ाई-लिखाई इंदौर से ही हुई। उसके बाद उन्होंने इंदौर के 'Daly College' में एडमिशन ले लिया। उसके बाद उन्होंने इंजीनिरिंग की पढ़ाई की। इंदौर के ही 'SGSITS' कॉलेजे से उन्होंने इंजीनिरिंग की डिग्री हासिल की। उन्होंने मैकेनिकल स्ट्रीम में अपनी इंजीनिरिंग पूरी की।