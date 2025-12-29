29 दिसंबर 2025,

शिक्षा

MPPSC Assistant Professor Admit Card: फिर से सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडमिट कार्ड

MPPSC Assistant Professor Admit Card: असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस) परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड में लापरवाही सामने आई है जिसे अब सुधार कर नया रिवाइज्ड लिंक जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को अब फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। जानिए क्या है पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohsina Bano

Dec 29, 2025

MPPSC Assistant Professor Admit Card

MPPSC Recruitment (Image Saurce: Freepik)

MPPSC Assistant Professor Admit Card: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) एक बार फिर अपने एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर विवादों में है। हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस) एग्जाम 2025 के एडमिट कार्ड में एक बड़ी चूक सामने आई जिसके कारण प्रदेश भर के स्टूडेंट्स में हड़कंप मच गया। इस गलती ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आयोग ने एडमिट कार्ड में गलत नियम जारी कर दिए थे, जिसमें सुधार करते हुए नए लिंक के साथ अब रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

MPPSC Assistant Professor Admit Card: यह था पूरा मामला

आयोग ने 4 जनवरी, 2026 को होने वाली इस परीक्षा के लिए जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किए, उम्मीदवार हैरान रह गए। एडमिट कार्ड के निर्देशों के बिंदु नम्बर 03 में लिखा था कि, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें बताया गया था कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे। जैसे ही यह जानकारी सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों में तनाव बढ़ गया। क्योंकी परीक्षा के तय नियमों के मुताबिक, वास्तविक एग्जाम पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ता देख आयोग ने तुरंत पुराना लिंक हटा लिया।

MPPSC: आयोग ने दी सफाई

मामला बढ़ता देख MPPSC ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए अपनी गलती मानी। आयोग ने साफ किया कि, तकनीकी गलती के कारण एडमिट कार्ड पर गलत निर्देश छप गए थे। आयोग ने नोटिस में कहा है कि, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस परीक्षा-2025 का आयोजन 4 जनवरी, 2026 को दो सेशन में किया जाना है। तकनीकी गलती के कारण एडमिट कार्ड में गलत निर्देश छप गए थे। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें भी अब नया और रिवाइज्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।

प्रशासनिक कुशलता पर सवाल

बहरहाल आयोग ने नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन शनिवार शाम तक रिवाइज्ड लिंक एक्टिव न होने कि वजह से उम्मीदवारों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परीक्षा में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही ने परीक्षार्थियों का तनाव बढ़ा दिया है। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हुई है। पहले इंदौर को संभावित परीक्षा शहर बताया गया था, लेकिन एडमिट कार्ड में स्पष्टता की कमी ने उम्मीदवारों की चिंता और बढ़ा दी है।

MPPSC: देर रात जारी हुआ नया लिंक

शनिवार देर रात MPPSC ने अपनी वेबसाइट पर रिवाइज्ड एडमिट कार्ड का लिंक लाइव कर दिया। आयोग ने सख्त लहजे में कहा है कि, सभी उम्मीदवारों को, चाहे उन्होंने पहले एडमिट कार्ड निकाल लिया हो या नहीं, फिर से नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूरी है ताकि, परीक्षा के दिन किसी भी तरह की असुविधा न हो। गौरतलब है कि, परीक्षा से ऐनवक्त पहले हुई इस बड़ी चूक ने एक बार फिर आयोग की प्रशासनिक सतर्कता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा में हुई लापरवाही को लेकर प्रतियोगी छात्र संगठन भी नाराजगी जता रहे हैं।

MPPSC Assistant Professor Admit Card

Published on:

29 Dec 2025 12:07 pm

MPPSC Assistant Professor Admit Card: फिर से सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडमिट कार्ड

