MPPSC Assistant Professor Admit Card: फिर से सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडमिट कार्ड

आयोग ने 4 जनवरी, 2026 को होने वाली इस परीक्षा के लिए जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किए, उम्मीदवार हैरान रह गए। एडमिट कार्ड के निर्देशों के बिंदु नम्बर 03 में लिखा था कि, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें बताया गया था कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे। जैसे ही यह जानकारी सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों में तनाव बढ़ गया। क्योंकी परीक्षा के तय नियमों के मुताबिक, वास्तविक एग्जाम पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ता देख आयोग ने तुरंत पुराना लिंक हटा लिया।