भारत के इस मंदिर में लगा AI-रिफंड सिस्टम, कचरा फेंकते ही मिलेंगे UPI अकाउंट में पैसे

ये स्मार्ट मशीनें पूरी तरह भारत में ही बनाई गई हैं और 50% से ज्यादा स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये मशीनें गर्मी, नमी और धूल झेलने में सक्षम हैं, यानी हर मौसम में काम कर सकती हैं। मशीनों में AI और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) तकनीक लगी है जो कचरे का रंग, साइज, ब्रांड और गंदगी जैसी जानकारी रिकॉर्ड करती है। इससे कचरा प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ती है और वेस्ट मैनेजमेंट आसान हो जाता है।