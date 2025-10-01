Google Pay, PhonePe यूजर्स के लिए खुशखबरी: क्या UPI ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज? RBI गवर्नर ने कही ये बड़ी बात

गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि सरकार और RBI हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि UPI एक जीरो कॉस्ट मॉडल वाला प्लेटफॉर्म रहे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है और यूजर्स को किसी भी तरह के शुल्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है।