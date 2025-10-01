Google Pay, PhonePe यूजर्स के लिए खुशखबरी: क्या UPI ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज? RBI गवर्नर ने कही ये बड़ी बात

UPI Update UPI Free for Users RBI Governor Sanjay Malhotra Confirms, Details (Image: Freepik)
UPI Update: डिजिटल भुगतान के तेजी से बढ़ते दौर में यह अच्छी खबर आई है कि UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) यूजर्स के लिए फ्री रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान में UPI लेनदेन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस घोषणा से डिजिटल पेमेंट सेक्टर में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि सरकार और RBI हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि UPI एक जीरो कॉस्ट मॉडल वाला प्लेटफॉर्म रहे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है और यूजर्स को किसी भी तरह के शुल्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि, मल्होत्रा ने यह भी स्वीकार किया कि UPI लेनदेन के कुछ खर्च होते हैं, जिन्हें किसी न किसी रूप में पूरा करना पड़ता है। उन्होंने पहले संकेत दिया था कि भविष्य में UPI हमेशा फ्री नहीं रह सकता, लेकिन इस समय कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
UPI लंबे समय से उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए लगभग फ्री रहा है। Payment and Settlement Systems Act और संबंधित दिशा-निर्देशों के तहत UPI लेनदेन पर शुल्क लेना फिलहाल प्रतिबंधित है। इस कदम से देश में डिजिटल भुगतान के बढ़ते हुए ट्रेंड को मजबूती मिलेगी और लोगों में इस प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा।
