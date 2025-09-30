UPI New Rule Update: Google Pay, PhonePe यूजर्स ध्यान दें! कल से बदल रहा UPI का ये नियम

UPI New Rule Update: अगर आप Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। NPCI यानी National Payments Corporation of India ने UPI के नियम में बदलाव किया है। अब P2P 'Collect Request' जिसे Pull Transaction भी कहा जाता है, इस फीचर बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आप किसी को पैसे भेजने के लिए रिक्वेस्ट (Collect Request) नहीं भेज पाएंगे। चलिए समझते हैं यह पूरा मामला क्या है और ये कदम क्यों उठाया जा रहा है।