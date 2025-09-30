Patrika LogoSwitch to English

UPI New Rule Update: Google Pay, PhonePe यूजर्स ध्यान दें! कल से बदल रहा UPI का ये नियम

UPI New Rule Update 2025: NPCI ने UPI P2P Collect Requests बंद करने का ऐलान किया। Google Pay, PhonePe और अन्य ऐप्स यूजर्स नए नियम और सुरक्षित ट्रांसक्शन के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 30, 2025

UPI New Rule Update 2025

UPI New Rule Update 2025 (Image: Freepik)

UPI New Rule Update: अगर आप Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। NPCI यानी National Payments Corporation of India ने UPI के नियम में बदलाव किया है। अब P2P 'Collect Request' जिसे Pull Transaction भी कहा जाता है, इस फीचर बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आप किसी को पैसे भेजने के लिए रिक्वेस्ट (Collect Request) नहीं भेज पाएंगे। चलिए समझते हैं यह पूरा मामला क्या है और ये कदम क्यों उठाया जा रहा है।

UPI का नया नियम क्या है?

NPCI ने सभी बैंक, पेमेंट ऐप और UPI प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर 2025 से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाए। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर 2025 के बाद कोई भी कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजी या प्राप्त नहीं की जा सकेगी।
यह बदलाव यूजर की सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए किया गया है।

क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?

P2P Collect Request फीचर का इस्तेमाल धोखाधड़ी में भी किया जाता था। कई बार लोग किसी से पैसे भेजने की रिक्वेस्ट स्वीकार कर देते थे, जिससे उनका पैसा चोरी हो जाता था। इस फीचर को बंद करके NPCI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यूजर्स सुरक्षित तरीके से ही पैसे ट्रांसफर करें।

अब क्या करना होगा?

  • अगर पहले आप किसी को कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते थे, तो अब आपको सीधे पैसे भेजने होंगे (Push Transaction)।
  • QR कोड, UPI ID या बैंक अकाउंट नंबर से पेमेंट करना जारी रहेगा।
  • अपने UPI ऐप्स और बैंकिंग ऐप्स को अपडेट रखें ताकि नए नियम के हिसाब से काम कर सकें।
  • किसी अनजान व्यक्ति की कलेक्ट रिक्वेस्ट कभी भी स्वीकार न करें।

ध्यान देने वाली बातें

  • सामान्य पैसे भेजना और रिसीव करना प्रभावित नहीं होगा।
  • बैंक और पेमेंट ऐप्स अपनी सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं ताकि यूजर्स आसानी से ट्रांसक्शन कर सकें।
  • यह कदम आपकी सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।

