WhatsApp में नहीं, लेकिन Arattai में मिलते हैं ये 2 खास फीचर्स, आप भी जानें

Arattai vs Whatsapp: भारत का स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Arattai तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसे Zoho कंपनी ने बनाया है। यह ऐप कुछ ही समय में गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर शीर्ष स्थान हासिल कर चुका है। WhatsApp की तरह ही Arattai भी चैट, कॉल, स्टेटस और ग्रुप जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इसमें दो खास फीचर्स हैं जो WhatsApp में अभी तक नहीं हैं, ये फीचर्स ऐप को ज्यादा यूजफुल बनाते हैं।