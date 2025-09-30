WhatsApp में नहीं, लेकिन Arattai में मिलते हैं ये 2 खास फीचर्स, आप भी जानें

Arattai vs WhatsApp 2 Features You Do Not Find in WhatsApp (Image: Freepik)
Arattai vs Whatsapp: भारत का स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Arattai तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसे Zoho कंपनी ने बनाया है। यह ऐप कुछ ही समय में गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर शीर्ष स्थान हासिल कर चुका है। WhatsApp की तरह ही Arattai भी चैट, कॉल, स्टेटस और ग्रुप जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इसमें दो खास फीचर्स हैं जो WhatsApp में अभी तक नहीं हैं, ये फीचर्स ऐप को ज्यादा यूजफुल बनाते हैं।
Arattai ऐप में मीटिंग्स का अलग फीचर है। इसके माध्यम से आप नई मीटिंग्स बना सकते हैं, उन्हें शेड्यूल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यह फीचर विशेष रूप से ऑफिस मीटिंग्स के लिए यूजफुल है और इसे Microsoft Teams या Google Meet जैसी सुविधाओं के साथ तुलना की जा सकती है। वहीं, WhatsApp में केवल ग्रुप कॉलिंग का विकल्प है जो ऑफिस मीटिंग्स के लिए इतना सुविधाजनक नहीं माना जाता है।
Arattai ऐप में Pocket नाम का एक फीचर है जो आपके निजी चीजों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसमें आप अपनी जरूरी फोटोज, नोट्स, मैसेज या कोई भी लिस्ट रख सकते हैं। इसे आप अपने छोटे डिजिटल स्टोरेज बॉक्स की तरह समझ सकते हैं।
जब आप Pocket खोलेंगे तो इसमें लिखा होता है 'Your Personal Storage', यानी यह सिर्फ आपके लिए है और आपकी निजी चीजें अलग से सुरक्षित रहती हैं।WhatsApp में ऐसा कोई अलग फीचर नहीं है। WhatsApp में आप कुछ ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई साफ और अलग ऑप्शन नहीं है।
हालांकि Arattai का इंटरफेस और इस्तेमाल WhatsApp की तरह ही है लेकिन इसमें Meetings और Pocket जैसे खास फीचर्स इसे अलग और खास बनाते हैं। ये छोटे-छोटे फीचर्स इसे ऑफिस और पर्सनल दोनों जगह इस्तेमाल करने में आसान और ज्यादा मददगार बनाते हैं।
Arattai का यह तरीका यूजर्स को अपने डेटा को सुरक्षित रखने और मीटिंग्स को आसानी से मैनेज करने की सुविधा देता है। इसी वजह से यह ऐप भारत में तेजी से पॉपुलर हो रहा है और कुछ मामलों में WhatsApp की तुलना में बेहतर विकल्प साबित हो रहा है।
