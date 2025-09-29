WhatsApp की मुसीबत बढ़ाने आ गया Arattai App, भारत ने लॉन्च किया अपना मैसेजिंग ऐप

Arattai App: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की दुनिया WhatsApp का दबदबा है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब भारत में स्वदेशी विकल्प भी सामने आ गया है। WhatsApp के इस अलटरनेटिव ऐप का नाम Arattai है। यह ऐप चैटिंग के साथ-साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है।