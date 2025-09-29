Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

WhatsApp की मुसीबत बढ़ाने आ गया Arattai App, भारत ने लॉन्च किया अपना मैसेजिंग ऐप

WhatsApp के मुकाबले भारत का अपना Arattai App इस समय चर्चा में है। यह ऐप यूजर्स को चैटिंग, कॉलिंग और मीडिया शेयरिंग के साथ डेटा सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है और भारत के ऐप स्टोर की सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में टॉप पर है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 29, 2025

Arattai App

Arattai App (Image: X/Arattai)

Arattai App: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की दुनिया WhatsApp का दबदबा है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब भारत में स्वदेशी विकल्प भी सामने आ गया है। WhatsApp के इस अलटरनेटिव ऐप का नाम Arattai है। यह ऐप चैटिंग के साथ-साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है।

यही वजह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी लोगों से इसे अपनाने की अपील की है। Arattai यूजर्स को टेक्स्ट और वॉइस मैसेज, ऑडियो और वीडियो कॉल, ग्रुप्स और मीडिया शेयरिंग जैसी सुविधाएं देता है जो अब WhatsApp को टक्कर देने के लिए तैयार है।

Arattai ऐप को चेन्नई स्थित Zoho Corporation ने तैयार किया है और इसे WhatsApp का सीधा विकल्प बताया जा रहा है। इस ऐप में यूजर्स को डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई है।

Arattai App क्या है?

Arattai का मतलब तमिल भाषा में 'कैजुअल चैट' है। यह ऐप iOS और Android दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है और बिलकुल फ्री है। इस ऐप के जरिए यूजर्स टेक्स्ट और वॉइस मैसेज, ऑडियो और वीडियो कॉल, ग्रुप और चैनल्स में जुड़ना और इमेज, डॉक्यूमेंट व मीडिया फाइल भेजने का काम कर सकते हैं। हर ग्रुप में 1000 मेंबर तक जुड़ सकते हैं।

सुरक्षा और प्राइवेसी

Arattai ऐप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें सीक्रेट चैट मोड भी है जो मैसेज को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। ऐप में की जाने वाली सभी कॉल भी एन्क्रिप्टेड होती हैं। इसके अलावा, आप इस ऐप को एक साथ 5 डिवाइस पर लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा सभी डिवाइस पर सिंक रहता है।

स्वदेशी अपनाने की अपील

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वदेशी अपनाओ' के संदेश को ध्यान में रखते हुए Arattai जैसे भारतीय ऐप्स को अपनाएं। यह परिवार, दोस्तों और ऑफिस के लोगों से जुड़े रहने का एक सुरक्षित और आसान तरीका है।

WhatsApp के मुकाबले Arattai App कहां पर है?

Arattai App की प्राइवेसी और सुरक्षा फीचर्स इसे खास बनाते हैं लेकिन WhatsApp अभी भी 3 अरब से ज्यादा मासिक एक्टिव यूजर्स और एडवांस AI फीचर्स के साथ मार्केट में मजबूत स्थिति में है। फिर भी, Arattai एक विश्वसनीय और मेड-इन-इंडिया विकल्प के तौर पर अब तेजी से चर्चा में है।

ऐप स्टोर पर नंबर 1 पोजीशन में पहुंचा Arattai ऐप?

भारत में इस ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यह भारत के ऐप स्टोर की सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में पहले नंबर पर पहुंच गया है।

Arattai App कैसे डाउनलोड करें?

  • ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से Arattai ऐप डाउनलोड करें।
  • अपने फोन नंबर से अकाउंट बना सकते हैं।
  • नाम, यूजरनेम, प्रोफाइल पिक्चर और बायो सेट करें।
  • अब आप दोस्तों और परिवार से जुड़कर चैट कर सकते हैं।

Arattai ऐप ने भारतीय यूजर्स के लिए एक सुरक्षित, फ्री और आसान विकल्प पेश किया है। यह ऐप WhatsApp को चुनौती देने वाला पहला स्वदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। अगर आप प्राइवेसी के साथ-साथ स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं तो Arattai आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

ये भी पढ़ें

शाहरुख-सलमान या अक्षय कुमार… किसी भी Actor के साथ लें सेल्फी, Nano Banana से चुटकियों में होगा काम
टेक्नोलॉजी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

29 Sept 2025 12:30 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp की मुसीबत बढ़ाने आ गया Arattai App, भारत ने लॉन्च किया अपना मैसेजिंग ऐप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

AI
विदेश

IND vs PAK Asia Cup 2025: फाइनल मैच देखने के लिए नहीं है SonyLIV का सब्सक्रिप्शन? ये रिचार्ज प्लान्स आएंगे काम

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final
टेक्नोलॉजी

नाम बदलते ही गूगल दुनिया में छा गया, क्या था पुराना नाम, Google के बर्थ डे पर पढ़िए ये कहानी

Google first name, Google interesting story, Googles Birthday,
टेक्नोलॉजी

शाहरुख-सलमान या अक्षय कुमार… किसी भी Actor के साथ लें सेल्फी, Nano Banana से चुटकियों में होगा काम

selfie with celebrity Using Gemini Prompt
टेक्नोलॉजी

होम Wi-Fi भी हो सकते हैं हैकर्स के निशाने पर, ऐसे कर सकते हैं अपने नेटवर्क को सुरक्षित

Wi-Fi
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.