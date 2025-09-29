WhatsApp की मुसीबत बढ़ाने आ गया Arattai App, भारत ने लॉन्च किया अपना मैसेजिंग ऐप

Arattai App (Image: X/Arattai)
Arattai App: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की दुनिया WhatsApp का दबदबा है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब भारत में स्वदेशी विकल्प भी सामने आ गया है। WhatsApp के इस अलटरनेटिव ऐप का नाम Arattai है। यह ऐप चैटिंग के साथ-साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है।
यही वजह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी लोगों से इसे अपनाने की अपील की है। Arattai यूजर्स को टेक्स्ट और वॉइस मैसेज, ऑडियो और वीडियो कॉल, ग्रुप्स और मीडिया शेयरिंग जैसी सुविधाएं देता है जो अब WhatsApp को टक्कर देने के लिए तैयार है।
Arattai ऐप को चेन्नई स्थित Zoho Corporation ने तैयार किया है और इसे WhatsApp का सीधा विकल्प बताया जा रहा है। इस ऐप में यूजर्स को डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई है।
Arattai का मतलब तमिल भाषा में 'कैजुअल चैट' है। यह ऐप iOS और Android दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है और बिलकुल फ्री है। इस ऐप के जरिए यूजर्स टेक्स्ट और वॉइस मैसेज, ऑडियो और वीडियो कॉल, ग्रुप और चैनल्स में जुड़ना और इमेज, डॉक्यूमेंट व मीडिया फाइल भेजने का काम कर सकते हैं। हर ग्रुप में 1000 मेंबर तक जुड़ सकते हैं।
Arattai ऐप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें सीक्रेट चैट मोड भी है जो मैसेज को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। ऐप में की जाने वाली सभी कॉल भी एन्क्रिप्टेड होती हैं। इसके अलावा, आप इस ऐप को एक साथ 5 डिवाइस पर लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा सभी डिवाइस पर सिंक रहता है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वदेशी अपनाओ' के संदेश को ध्यान में रखते हुए Arattai जैसे भारतीय ऐप्स को अपनाएं। यह परिवार, दोस्तों और ऑफिस के लोगों से जुड़े रहने का एक सुरक्षित और आसान तरीका है।
Arattai App की प्राइवेसी और सुरक्षा फीचर्स इसे खास बनाते हैं लेकिन WhatsApp अभी भी 3 अरब से ज्यादा मासिक एक्टिव यूजर्स और एडवांस AI फीचर्स के साथ मार्केट में मजबूत स्थिति में है। फिर भी, Arattai एक विश्वसनीय और मेड-इन-इंडिया विकल्प के तौर पर अब तेजी से चर्चा में है।
भारत में इस ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यह भारत के ऐप स्टोर की सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में पहले नंबर पर पहुंच गया है।
Arattai ऐप ने भारतीय यूजर्स के लिए एक सुरक्षित, फ्री और आसान विकल्प पेश किया है। यह ऐप WhatsApp को चुनौती देने वाला पहला स्वदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। अगर आप प्राइवेसी के साथ-साथ स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं तो Arattai आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग