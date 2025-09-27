शाहरुख-सलमान या अक्षय कुमार… किसी भी Actor के साथ लें सेल्फी, Nano Banana से चुटकियों में होगा काम

Selfie with Celebrity: इन दिनों सोशल मीडिया पर Nano Banana AI ट्रेंड छाया हुआ है। लोग प्रांप्ट का इस्तेमाल करके तरह-तरह की फोटो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। Google के नए टूल Gemini Nano Banana (Flash Image Model 2.5) की मदद से यूजर अपने पसंदीदा बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार के साथ रियलिस्टिक सेल्फी बना सकते हैं। अब आप शाहरुख खान के साथ रेड कार्पेट फोटो से लेकर सलमान खान के साथ कॉफी डेट जैसी तस्वीरें, सिर्फ कुछ सेकंड में तैयार कर सकते हैं।
Nano Banana Google का AI-पावर्ड इमेज जेनरेशन फीचर है। यह पारंपरिक फोटो एडिटिंग से अलग है क्योंकि इसमें आप अपनी निजी फोटो और किसी सेलिब्रिटी की फोटो अपलोड करके साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए उन्हें एक साथ मिला सकते हैं।
अगर आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी इमेज बना सकते हैं।
टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें
हालांकि AI की मदद से तस्वीरें बनाना आसान है इसके कानूनी और नैतिक पहलू भी हैं। भारत में कानून के तहत किसी सेलिब्रिटी के नाम, चेहरे या पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उचित नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में मरे हुए सेलिब्रिटीज की डिजिटल नकल के लिए भी विशेष अनुमति की जरूरत होती है।
Google और अन्य टेक कंपनियां इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। Gemini टूल में पहले इंसानों की फोटो बनाने की सुविधा बंद की जा चुकी है ताकि किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके।
इस AI ट्रेंड के साथ अब आप अपने पसंदीदा स्टार्स के साथ अपनी मजेदार और रियलिस्टिक तस्वीरें सिर्फ चुटकियों में बना सकते हैं बशर्ते आप कानूनी और नैतिक नियमों का ध्यान रखें।