शाहरुख-सलमान या अक्षय कुमार… किसी भी Actor के साथ लें सेल्फी, Nano Banana से चुटकियों में होगा काम

Selfie with Celebrity: Google Nano Banana AI की मदद से शाहरुख खान और सलमान खान जैसे एक्टर्स के साथ आप भी अपनी सेल्फी इमेज बना सकते हैं। जानें क्या है तरीका?

भारत

Rahul Yadav

Sep 27, 2025

selfie with celebrity Using Gemini Prompt
selfie with celebrity Using Gemini Prompt (Image: Gemini)

Selfie with Celebrity: इन दिनों सोशल मीडिया पर Nano Banana AI ट्रेंड छाया हुआ है। लोग प्रांप्ट का इस्तेमाल करके तरह-तरह की फोटो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। Google के नए टूल Gemini Nano Banana (Flash Image Model 2.5) की मदद से यूजर अपने पसंदीदा बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार के साथ रियलिस्टिक सेल्फी बना सकते हैं। अब आप शाहरुख खान के साथ रेड कार्पेट फोटो से लेकर सलमान खान के साथ कॉफी डेट जैसी तस्वीरें, सिर्फ कुछ सेकंड में तैयार कर सकते हैं।

Google Nano Banana क्या है?

Nano Banana Google का AI-पावर्ड इमेज जेनरेशन फीचर है। यह पारंपरिक फोटो एडिटिंग से अलग है क्योंकि इसमें आप अपनी निजी फोटो और किसी सेलिब्रिटी की फोटो अपलोड करके साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए उन्हें एक साथ मिला सकते हैं।

Nano Banana से सेल्फी कैसे बनाएं?

अगर आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी इमेज बना सकते हैं।

  • Gemini ऐप या वेबसाइट खोलें और Google अकाउंट से लॉग इन करें।
  • Nano Banana Image Creation ऑप्शन चुनें।
  • अपनी और अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की फोटो अपलोड करें।

टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें

  • किसी फिल्म प्रीमियर पर शाहरुख खान के साथ मेरी एक सेल्फी बनाओ।
  • क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय जर्सी में मेरी और विराट कोहली की पोलारॉइड फोटो बनाओ।
  • Add Shah Rukh Khan taking a selfie with me.
  • Create a photo of Shah Rukh Khan and me taking a selfie together.
  • Generate पर क्लिक करें और कुछ सेकंड में अपनी AI-जनरेटेड सेल्फी सेव और शेयर करें।

ध्यान रखने योग्य बातें

हालांकि AI की मदद से तस्वीरें बनाना आसान है इसके कानूनी और नैतिक पहलू भी हैं। भारत में कानून के तहत किसी सेलिब्रिटी के नाम, चेहरे या पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उचित नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में मरे हुए सेलिब्रिटीज की डिजिटल नकल के लिए भी विशेष अनुमति की जरूरत होती है।

Google और अन्य टेक कंपनियां इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। Gemini टूल में पहले इंसानों की फोटो बनाने की सुविधा बंद की जा चुकी है ताकि किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके।

इस AI ट्रेंड के साथ अब आप अपने पसंदीदा स्टार्स के साथ अपनी मजेदार और रियलिस्टिक तस्वीरें सिर्फ चुटकियों में बना सकते हैं बशर्ते आप कानूनी और नैतिक नियमों का ध्यान रखें।

Published on:

27 Sept 2025 01:19 pm

Hindi News / Technology / शाहरुख-सलमान या अक्षय कुमार… किसी भी Actor के साथ लें सेल्फी, Nano Banana से चुटकियों में होगा काम

