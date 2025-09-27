शाहरुख-सलमान या अक्षय कुमार… किसी भी Actor के साथ लें सेल्फी, Nano Banana से चुटकियों में होगा काम

Selfie with Celebrity: इन दिनों सोशल मीडिया पर Nano Banana AI ट्रेंड छाया हुआ है। लोग प्रांप्ट का इस्तेमाल करके तरह-तरह की फोटो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। Google के नए टूल Gemini Nano Banana (Flash Image Model 2.5) की मदद से यूजर अपने पसंदीदा बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार के साथ रियलिस्टिक सेल्फी बना सकते हैं। अब आप शाहरुख खान के साथ रेड कार्पेट फोटो से लेकर सलमान खान के साथ कॉफी डेट जैसी तस्वीरें, सिर्फ कुछ सेकंड में तैयार कर सकते हैं।