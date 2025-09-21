Nano Banana फीचर से अब WhatsApp पर भी बना सकते हैं ट्रेंडिंग इमेज, जानें तरीका

Nano Banana Feature यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इंटरनेट पर कई फोटोज इस फीचर के जरिए बनाई जा रही हैं, जिनमें साड़ी ट्रेंड, सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी और अन्य वायरल इमेज शामिल हैं। इस फीचर का नाम Google के फ्लैश इमेज मॉडल 2.5 से जुड़ा है जिसे Nano Banana Model कहा जा रहा है। अब यह फीचर WhatsApp पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए जानते हैं आप भी व्हाट्सएप पर ही अपने लिए कैसे ट्रेंडिंग इमेज बना सकता हैं।