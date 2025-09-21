Patrika LogoSwitch to English

Nano Banana फीचर से अब WhatsApp पर भी बना सकते हैं ट्रेंडिंग इमेज, जानें तरीका

WhatsApp पर अब Nano Banana Feature का इस्तेमाल कर ट्रेंडिंग AI इमेज बना सकते हैं। Perplexity AI की मदद से फोटो अपलोड करें और सिंपल प्रॉम्प्ट देकर वायरल तस्वीर जनरेट कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 21, 2025

Nano Banana Feature on Whatsapp
Nano Banana Feature on Whatsapp (Image: Freepik)

Nano Banana Feature यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इंटरनेट पर कई फोटोज इस फीचर के जरिए बनाई जा रही हैं, जिनमें साड़ी ट्रेंड, सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी और अन्य वायरल इमेज शामिल हैं। इस फीचर का नाम Google के फ्लैश इमेज मॉडल 2.5 से जुड़ा है जिसे Nano Banana Model कहा जा रहा है। अब यह फीचर WhatsApp पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए जानते हैं आप भी व्हाट्सएप पर ही अपने लिए कैसे ट्रेंडिंग इमेज बना सकता हैं।

WhatsApp पर Nano Banana Feature

एआई स्टार्टअप Perplexity AI ने Google Gemini के Nano Banana फीचर को WhatsApp पर पेश किया है। इसके बाद स्मार्टफोन यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त ऐप के अपने मोबाइल से इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। Nano Banana के जरिए तैयार की गई इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसके लिए यूजर्स को बस अपनी फोटो अपलोड करनी होती है और एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना होता है। चलिए जानते हैं कैसे आप WhatsApp पर बना सकते हैं।

WhatsApp पर Nano Banana Feature का कैसे इस्तेमाल करें?

WhatsApp पर ट्रेंडिंग इमेज बनाने की प्रक्रिया काफी आसान है, नीचे बताए जा रहे आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रेंडिंग इमेज जनरेट कर पाएंगे।

  • सबसे पहले WhatsApp में Perplexity ChatBot ओपन करें।
  • इसके लिए Perplexity के नंबर +1 (833) 436-3285 पर मैसेज भेजना होगा।
  • एक बार मैसेज भेजने के बाद आप इमेज अपलोड कर सकते हैं।
  • अपलोड की गई इमेज के साथ प्रॉम्प्ट दें। उदाहरण के लिए साड़ी वाली इमेज के लिए साड़ी वाला प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया जा सकता है।

WhatsApp पर Nano Banana Feature फ्री है?

कंपनी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि WhatsApp पर Nano Banana फीचर फ्री मिलेगा या नहीं। हालांकि Google की तरफ से लिमिटेड एक्सेस फ्री है जबकि पेड सब्सक्राइबर को इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है।

Perplexity AI की खासियत

Perplexity AI WhatsApp पर यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसकी मदद से आसानी से AI संबंधित काम किए जा सकते हैं जो पहले केवल Perplexity App पर उपलब्ध थे। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स सीधे WhatsApp पर ट्रेंडिंग इमेज तैयार कर पाएंगे और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।

