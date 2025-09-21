Nano Banana फीचर से अब WhatsApp पर भी बना सकते हैं ट्रेंडिंग इमेज, जानें तरीका

Nano Banana Feature यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इंटरनेट पर कई फोटोज इस फीचर के जरिए बनाई जा रही हैं, जिनमें साड़ी ट्रेंड, सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी और अन्य वायरल इमेज शामिल हैं। इस फीचर का नाम Google के फ्लैश इमेज मॉडल 2.5 से जुड़ा है जिसे Nano Banana Model कहा जा रहा है। अब यह फीचर WhatsApp पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए जानते हैं आप भी व्हाट्सएप पर ही अपने लिए कैसे ट्रेंडिंग इमेज बना सकता हैं।
एआई स्टार्टअप Perplexity AI ने Google Gemini के Nano Banana फीचर को WhatsApp पर पेश किया है। इसके बाद स्मार्टफोन यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त ऐप के अपने मोबाइल से इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। Nano Banana के जरिए तैयार की गई इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसके लिए यूजर्स को बस अपनी फोटो अपलोड करनी होती है और एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना होता है। चलिए जानते हैं कैसे आप WhatsApp पर बना सकते हैं।
WhatsApp पर ट्रेंडिंग इमेज बनाने की प्रक्रिया काफी आसान है, नीचे बताए जा रहे आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रेंडिंग इमेज जनरेट कर पाएंगे।
कंपनी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि WhatsApp पर Nano Banana फीचर फ्री मिलेगा या नहीं। हालांकि Google की तरफ से लिमिटेड एक्सेस फ्री है जबकि पेड सब्सक्राइबर को इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है।
Perplexity AI WhatsApp पर यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसकी मदद से आसानी से AI संबंधित काम किए जा सकते हैं जो पहले केवल Perplexity App पर उपलब्ध थे। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स सीधे WhatsApp पर ट्रेंडिंग इमेज तैयार कर पाएंगे और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।