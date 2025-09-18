PhonePe, Paytm, CRED ने बंद की क्रेडिट कार्ड की ये सर्विस, RBI के नए नियमों के चलते लिया फैसला

यह पहली बार नहीं है जब किराया पेमेंट को लेकर बदलाव हुए हों। 2024 में HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से किराया भरने पर 1% शुल्क लेना शुरू किया था, जिसकी सीमा 3,000 रुपये तक थी। इसके बाद ICICI बैंक और SBI कार्ड ने भी किराया पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद कर दिए। उस समय कुछ फिनटेक कंपनियों ने अतिरिक्त KYC और नियम जोड़कर इस सर्विस को फिर शुरू किया था। लेकिन RBI का नया सख्त सर्कुलर अब इस विकल्प को पूरी तरह खत्म कर रहा है।