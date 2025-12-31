iPhone 16 का जलवा: सस्ता एंड्रॉइड छोड़ अब आईफोन का दीवाना हुआ भारत, तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड

iPhone 16 sales in India: भारत का मोबाइल बाजार अब वैसा नहीं रहा, जैसा कुछ साल पहले था। एक वक्त था जब नया फोन लेने का मतलब होता था सबसे सस्ता या ज्यादा फीचर देने वाला एंड्रॉइड ढूंढना। बजट सबसे ऊपर रहता था। लेकिन 2025 आते-आते तस्वीर पलट चुकी है। अब फोन सिर्फ जरूरत नहीं, पहचान बन गया है। और इसी बदली सोच का सबसे बड़ा फायदा मिला Apple को।