iPhone 15 Price Cut India: 4 जनवरी को खत्म हो जाएगी सेल, 45,990 रुपये में iPhone और मैकबुक पर भारी छूट

iPhone 15 Price Cut India: नए साल की शुरुआत के साथ ही गैजेट्स बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप लंबे समय से आईफोन या मैकबुक खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अभी बाजार में कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन विजय सेल्स (Vijay Sales) पर Apple Days Sale चल रही है। 28 दिसंबर से शुरू हुई यह सेल नए साल के पहले रविवार, यानी 4 जनवरी, 2026 तक चलेगी।
इस सेल में आईफोन 15 से लेकर लेटेस्ट आईफोन 17 और मैकबुक पर कुछ ऐसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिनसे ग्राहकों को सीधी बचत हो सकती है। आइए जानते हैं कि डिस्काउंट का यह पूरा गणित क्या है और कौन सा डिवाइस कितने में मिल रहा है।
इस सेल में सबसे ज्यादा ध्यान iPhone 15 खींच रहा है। वैसे तो इसकी शुरुआती कीमत 51,490 रुपये के आसपास है, लेकिन सेल में बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज को मिलाकर इसे कम दाम में लिस्ट किया गया है।
बैंक डिस्काउंट: अगर ग्राहक HDFC बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें 3,500 रुपये की तत्काल छूट (Instant Discount) मिल रही है।
एक्सचेंज बोनस: पुराने फोन को बदलने पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी है। इन दोनों ऑफर्स को मिला दिया जाए, तो फोन की प्रभावी कीमत 45,990 रुपये हो जाती है। यानी बिना बैंक ऑफर के कीमत ज्यादा रहेगी।
सिर्फ फोन ही नहीं, लैपटॉप खरीदने वालों के लिए भी कीमतें घटाई गई हैं। ऐपल के पावरफुल MacBook Air (M4 Chip) पर सीधे 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हालांकि, इसके लिए IDFC First Bank के कार्ड से भुगतान करना अनिवार्य है। ऑफर के बाद यह लैपटॉप 89,990 रुपये में उपलब्ध है।
वहीं, अगर आप टैबलेट देख रहे हैं, तो iPad (11th Gen, 2025 model) को 30,190 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट शामिल है।
जो लोग पुराना मॉडल नहीं लेना चाहते, उनके लिए लेटेस्ट iPhone 17 पर भी ऑफर है। इस पर 10,000 रुपये तक की छूट और 3,000 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जिससे इसकी कीमत करीब 69,900 रुपये तक आ जाती है। वहीं, बजट फ्रेंडली मॉडल iPhone 16e को ऑफर्स के साथ 50,990 रुपये की रेंज में खरीदा जा सकता है।
ध्यान रखने वाली बात यह सेल 4 जनवरी, 2026 तक ही लाइव है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि खरीदारी करने से पहले स्टोर पर या ऑनलाइन वेबसाइट पर बैंक ऑफर्स और अंतिम कीमत की जांच जरूर कर लें, क्योंकि स्टॉक और लोकेशन के हिसाब से दामों में थोड़ा बहुत बदलाव संभव है।
नोट: यह खबर केवल सूचनात्मक उद्देश्य (Information Purpose) के लिए है। किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले अपने स्तर पर जांच-पड़ताल अवश्य करें।
