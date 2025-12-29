iPhone 15 Price Cut India: 4 जनवरी को खत्म हो जाएगी सेल, 45,990 रुपये में iPhone और मैकबुक पर भारी छूट

iPhone 15 Price Cut India: नए साल की शुरुआत के साथ ही गैजेट्स बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप लंबे समय से आईफोन या मैकबुक खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अभी बाजार में कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन विजय सेल्स (Vijay Sales) पर Apple Days Sale चल रही है। 28 दिसंबर से शुरू हुई यह सेल नए साल के पहले रविवार, यानी 4 जनवरी, 2026 तक चलेगी।