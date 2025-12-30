फिंगरप्रिंट मैचिंग का तरीका बदलेगा AI: फॉरेंसिक साइंस में बड़ी क्रांति, 99.99% सटीकता के साथ पकड़े जाएंगे मुजरिम?

AI Fingerprint Study: बचपन से हम और आप यही सुनते आए हैं कि दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। यहां तक कि हमारे खुद के हाथ की सारी उंगलियों के निशान भी एक-दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी हमने यही देखा है कि पुलिस फिंगरप्रिंट मिलाकर मुजरिम तक पहुंचती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सालों से चला आ रहा ये यकीन सिर्फ एक वहम था? जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने अब इस 100 साल पुराने सच को झूठ साबित कर दिया है।