30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

फिंगरप्रिंट मैचिंग का तरीका बदलेगा AI: फॉरेंसिक साइंस में बड़ी क्रांति, 99.99% सटीकता के साथ पकड़े जाएंगे मुजरिम?

AI Fingerprint Study: क्या बचपन से हम गलत जानते थे? AI ने साबित किया कि फिंगरप्रिंट यूनिक नहीं होते। इस खुलासे से फॉरेंसिक साइंस में आएगी बड़ी क्रांति? पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 30, 2025

AI Fingerprint Study

AI Fingerprint Study (Image: Freepik)

AI Fingerprint Study: बचपन से हम और आप यही सुनते आए हैं कि दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। यहां तक कि हमारे खुद के हाथ की सारी उंगलियों के निशान भी एक-दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी हमने यही देखा है कि पुलिस फिंगरप्रिंट मिलाकर मुजरिम तक पहुंचती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सालों से चला आ रहा ये यकीन सिर्फ एक वहम था? जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने अब इस 100 साल पुराने सच को झूठ साबित कर दिया है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी रिसर्च की है, जिसने फॉरेंसिक दुनिया में हलचल मचा दी है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है।

इंसानी आंख से जो छिपा रहा, वो AI ने देख लिया

दरअसल, अब तक फिंगरप्रिंट की जांच जिस तरीके से होती थी, उसमें बहुत बारीक लकीरों और बिंदुओं (जिसे मिन्यूशिया कहते हैं) का मिलान किया जाता था। इंसानी नजर और पुराने कंप्यूटर इसी पर फोकस करते थे। इसीलिए माना जाता था कि आपके अंगूठे का निशान आपकी ही तर्जनी (Index Finger) से मेल नहीं खाता।

लेकिन वैज्ञानिकों ने जब एक खास तरह के AI को 60,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट दिखाए, तो उसने कुछ और ही पकड़ लिया। AI ने बारीक लकीरों की जगह उंगलियों के बीच बने पैटर्न और घुमाव (Curvature) पर ध्यान दिया। उसने बता दिया कि एक ही इंसान की अलग-अलग उंगलियों के बीच गहरा कनेक्शन होता है।

99.99% की जबरदस्त सटीकता

रिसर्च के नतीजे हैरान करने वाले थे। जब AI सिस्टम को अलग-अलग उंगलियों के जोड़े दिखाए गए, तो उसने 77% सही बताया कि ये एक ही बंदे के हैं या नहीं। और जब उसे एक साथ कई उंगलियों के सैंपल दिए गए, तो उसकी सटीकता 99.99% तक पहुंच गई। यानी गलती की गुंजाइश न के बराबर।

अपराधियों के लिए अब बच पाना मुश्किल

अब सवाल ये है कि इस रिसर्च से आम जिंदगी या पुलिस की जांच पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है।

मान लीजिए किसी अपराधी ने एक जगह चोरी की और वहां गलती से उसकी तर्जनी (Index Finger) का निशान रह गया। वही अपराधी किसी दूसरे शहर में मर्डर करता है और वहां उसके अंगूठे का निशान मिलता है। पुराने सिस्टम के हिसाब से पुलिस कभी नहीं जान पाती कि ये दोनों काम एक ही आदमी ने किए हैं, क्योंकि तर्जनी और अंगूठे के निशान अलग-अलग माने जाते थे।

लेकिन यह नई टेक्नोलॉजी तुरंत बता देगी कि दोनों निशान एक ही व्यक्ति के हैं। रिपोर्ट बताती है कि इससे पुलिस की संदिग्धों की लिस्ट 90 फीसदी तक छोटी हो जाएगी। यानी जिसे पकड़ने में सालों लगते थे, वो काम अब चुटकियों में हो सकेगा।

भविष्य की तैयारी

वैज्ञानिकों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह सिस्टम हर तरह के लोगों, चाहे वो किसी भी लिंग या नस्ल के हों, पर बराबर काम करे। हालांकि, इसे पूरी दुनिया के थानों में इस्तेमाल करने से पहले अभी और बड़े डेटाबेस पर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कानून के हाथ अब पहले से भी ज्यादा लंबे और हाई-टेक होने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

iPhone 15 Price Cut India: 4 जनवरी को खत्म हो जाएगी सेल, 45,990 रुपये में iPhone और मैकबुक पर भारी छूट
टेक्नोलॉजी
iPhone 15 Price Cut India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

30 Dec 2025 10:52 am

Hindi News / Technology / फिंगरप्रिंट मैचिंग का तरीका बदलेगा AI: फॉरेंसिक साइंस में बड़ी क्रांति, 99.99% सटीकता के साथ पकड़े जाएंगे मुजरिम?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Oppo Reno 15 Pro Mini: क्या 60 हजार रुपये होगी कीमत? लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस का दावा

Oppo Reno 15 Pro Mini Price in India
टेक्नोलॉजी

iPhone 15 Price Cut India: 4 जनवरी को खत्म हो जाएगी सेल, 45,990 रुपये में iPhone और मैकबुक पर भारी छूट

iPhone 15 Price Cut India
टेक्नोलॉजी

AI in Healthcare Risks: AI की गलती से मरीज की मौत हुई तो जेल कौन जाएगा? डॉक्टर, अस्पताल या सॉफ्टवेयर कंपनी?

AI in Healthcare Risks
टेक्नोलॉजी

Rajasthan High Court Decision: अब फ्रीज नहीं होगा पूरा बैंक अकाउंट, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी पर लगाई रोक

Rajasthan High Court Bank Freeze Order
टेक्नोलॉजी

APK Scams: क्या आप भी करते हैं फ्री एप डाउनलोड? ये एक गलती मिनटों में खाली कर सकती है आपका बैंक अकाउंट

APK File Kya Hoti Hai
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.