Flight Rules for Passengers: फ्लाइट में पावर बैंक क्यों चार्ज नहीं कर सकते? जानिए असली वजह

जब बैटरी गर्म होने लगती है और फिर वही गर्मी और केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा गर्मी पैदा करती है, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। बैटरी में आग लग सकती है या वो फट सकती है। जहाज जब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, तो केबिन के अंदर प्रेशर जमीन से कम होता है। ऐसे में गैस ज्यादा फैलती है और बैटरी का कवर फट सकता है। जरा-सा शॉर्ट सर्किट भी यहां बड़ा धमाका कर सकता है। यही वजह है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स पावर बैंक इस्तेमाल (चार्ज) करने से मना करते हैं।