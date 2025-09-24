WhatsApp में आया रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर, 19 भाषाओं में कर सकेंगे बातचीत, जानें कैसे कर पाएंगे इस्तेमाल

WhatsApp Message Translation Feature: व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिससे अब किसी भी भाषा में आए मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में पढ़ा जा सकेगा। यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है। पहले, अलग भाषा में आए मैसेज को समझने के लिए यूजर्स को गूगल या किसी अन्य ट्रांसलेट ऐप का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब WhatsApp के अंदर ही यह काम हो जाएगा। यूजर्स सीधे चैट में मैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं जिससे बातचीत और भी आसान हो जाएगी।