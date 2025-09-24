Patrika LogoSwitch to English

WhatsApp में आया रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर, 19 भाषाओं में कर सकेंगे बातचीत, जानें कैसे कर पाएंगे इस्तेमाल

WhatsApp Message Translation Feature: व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए कंपनी ने एक धांसू फीचर पेश किया है। इसकी मदद से अब यूजर्स 19 भाषाओं में मैसेज का रियल-टाइम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जानें इसे इस्तेमाल करने का तरीका।

भारत

Rahul Yadav

Sep 24, 2025

WhatsApp Message Translation Feature
WhatsApp Message Translation Feature (Image: Meta)

WhatsApp Message Translation Feature: व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिससे अब किसी भी भाषा में आए मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में पढ़ा जा सकेगा। यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है। पहले, अलग भाषा में आए मैसेज को समझने के लिए यूजर्स को गूगल या किसी अन्य ट्रांसलेट ऐप का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब WhatsApp के अंदर ही यह काम हो जाएगा। यूजर्स सीधे चैट में मैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं जिससे बातचीत और भी आसान हो जाएगी।

कितनी भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट

व्हाट्सऐप के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, यह नया फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए 6 भाषाओं में उपलब्ध है। इनमें अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी और अरबी शामिल हैं।

साइबर ठगों ने बैंकर को लगाया 23 करोड़ का चूना, आपके पास फोन आए तो तुरंत करें ये तीन काम
टेक्नोलॉजी
23 Crore Rupees Cyber Fraud in Delhi

वहीं iOS यूजर्स को 19 से अधिक भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा। इसमें अरबी, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंडोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियाई, मंदारिन चीनी, पोलिश, पुर्तगाली (ब्राजील), रूसी, स्पेनिश, थाई, तुर्की, यूक्रेनी और वियतनामी भाषाएं शामिल हैं।

इस फीचर के आने से यूजर्स किसी भी भाषा में संदेश पढ़ने और बातचीत करने में आसानी महसूस करेंगे।

सभी चैट में काम करेगा WhatsApp Message Translation Feature

Message Translations फीचर 1:1 चैट, ग्रुप चैट और चैनल अपडेट्स सभी में काम करेगा। एंड्रॉयड यूजर्स पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन भी ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले सभी मैसेज अपने आप चुनी हुई भाषा में ट्रांसलेट हो जाएंगे।

हालांकि, फिलहाल यह सुविधा केवल एंड्रॉयड और iOS के लिए उपलब्ध है। Windows और Web वर्जन में यह फीचर कब आएगा इसकी जानकारी अभी WhatsApp ने नहीं दी है।

WhatsApp Message Translation Feature का इस्तेमाल कैसे करें?

WhatsApp Message Translation Feature फीचर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है।

  • मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करें।
  • टॉप-राइट कॉर्नर में तीन डॉट्स पर टैप करें।
  • 'ट्रांसलेट' विकल्प चुनें।
  • अपनी पसंद की भाषा चुनें।
  • इतना करते ही आपका मैसेज तुरंत ट्रांसलेट हो जाएगा।

अगर फीचर नहीं दिख रहा है तब?

WhatsApp के सपोर्ट पेज के अनुसार, यह फीचर सभी डिवाइस पर तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर आपके डिवाइस पर यह अभी नहीं दिख रहा है तो अपने WhatsApp ऐप को अपडेट रखें। जैसे ही यह फीचर आपके डिवाइस पर उपलब्ध होगा, आप इसका तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे।

भाषा की रुकावटों को कम करने की दिशा में बड़ा कदम

Message Translations फीचर के साथ, WhatsApp ने दुनिया भर में लोगों के बीच भाषा की रुकावटों को कम करना और चैटिंग को सरल बनाना अपने उद्देश्य के रूप में रखा है। अब लोग बिना किसी झिझक के अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। यह नया फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए उपयोगी है जो अलग-अलग भाषाओं में लोगों से बातचीत करते हैं।

GST on AC: जानिए AC खरीदने पर जीएसटी कटौती का कितना लाभ, TV, Fridge, Mobile जैसी चीजों की भी देखिए लिस्ट
टेक्नोलॉजी
GST On AC And Electronics

