GST on AC: जानिए AC खरीदने पर जीएसटी कटौती का कितना लाभ, TV, Fridge, Mobile जैसी चीजों की भी देखिए लिस्ट

जहां एक ओर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पर GST घटा है वहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन पर पहले से ही 18% GST लागू है। मोबाइल पर टैक्स में कमी न करने का कारण यह है कि भारत में इसका बाजार बहुत बड़ा है और दर में कटौती होने पर सरकार को भारी राजस्व हानि हो सकती थी। सरकार ने पहले ही मोबाइल और लैपटॉप उद्योग को PLI स्कीम और इंपोर्ट ड्यूटी छूट के माध्यम से लाभ दिया है। इसलिए मोबाइल और लैपटॉप पर छूट केवल सीजनल सेल और ऑफर्स तक सीमित रहेगी।