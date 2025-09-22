Patrika LogoSwitch to English

GST on AC: जानिए AC खरीदने पर जीएसटी कटौती का कितना लाभ, TV, Fridge, Mobile जैसी चीजों की भी देखिए लिस्ट

GST on AC And Electronics: आज से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बड़े टीवी पर GST दर 28% से घटाकर 18% की गई है। जानें कौन-कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हुए और ग्राहकों को कितना फायदा मिलेगा।

भारत

Rahul Yadav

Sep 22, 2025

GST On AC And Electronics
GST On AC And Electronics (Image: Gemini)

GST On AC And Electronics: त्योहारी सीजन से ठीक पहले सरकार ने देशवासियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बड़े टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की खरीदारी में सीधे लाभ उठा सकते हैं। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं और इसका असर खरीदारी के खर्च पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

किन प्रोडक्ट्स पर GST दर घटाई गई है?

नई GST दरों के अनुसार अब एयर कंडीशनर (AC), रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, बड़े स्क्रीन वाले टीवी (32 इंच से ऊपर), मॉनिटर और प्रोजेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते हो गए हैं। यह बदलाव आम परिवारों के लिए इन जरूरी और लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदना आसान बना देगा।

ग्राहकों को कितना होगा फायदा?

GST दर घटने के बाद कीमतों में लगभग 8-9% तक की कमी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक वॉशिंग मशीन जो पहले 30,000 रुपये में बिकती थी अब लगभग 27,500 रुपये में उपलब्ध होगी।

इसी तरह, एसी पर भी 3500 रुपये से 4500 रुपये तक की बचत हो सकती है। इससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए मिड-रेंज इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना ज्यादा किफायती हो जाएगा। बड़े स्क्रीन वाले टीवी जो त्योहारों पर सबसे ज्यादा बिकते हैं, अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाएंगे।

मोबाइल और लैपटॉप पर कोई राहत नहीं

जहां एक ओर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पर GST घटा है वहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन पर पहले से ही 18% GST लागू है। मोबाइल पर टैक्स में कमी न करने का कारण यह है कि भारत में इसका बाजार बहुत बड़ा है और दर में कटौती होने पर सरकार को भारी राजस्व हानि हो सकती थी। सरकार ने पहले ही मोबाइल और लैपटॉप उद्योग को PLI स्कीम और इंपोर्ट ड्यूटी छूट के माध्यम से लाभ दिया है। इसलिए मोबाइल और लैपटॉप पर छूट केवल सीजनल सेल और ऑफर्स तक सीमित रहेगी।

GST कटौती से ग्राहकों को क्या लाभ मिलेगा

सरकार ने अब GST के तीन स्लैब तय कर दिए हैं। 5% दर केवल आवश्यक सामान पर लगेगी, 18% सामान्य सामान पर और 40% लग्जरी या हानिकारक सामान पर लगेगा। इस बदलाव से आम लोगों को खरीदारी में राहत मिली है वहीं सरकार का राजस्व भी सुरक्षित रहा। यह कदम भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और त्योहारों के मौसम में खरीदारों को बेहतर ऑफर और सुविधाजनक खरीदारी के अवसर देगा।

पीएम मोदी ने ट्वीट

इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर और भी खास बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि का यह पर्व स्वदेशी और GST बचत उत्सव के साथ नई ऊर्जा देगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुटें।

इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमGST दर पहलेनई GST दरबचत का अनुमान (₹)
एयर कंडीशनर (AC)28%18%3,500-4,500
रेफ्रिजरेटर (Fridge)28%18%2,500-5,000
वॉशिंग मशीन28%18%2,500-3,000
डिशवॉशर28%18%2,000-4,000
बड़े स्क्रीन वाले टीवी (32 इंच+)28%18%5,000-15,000
मॉनिटर28%18%1,500-3,000
प्रोजेक्टर28%18%3,000-6,000

Tech news

Tech news

Published on:

22 Sept 2025 12:34 pm

22 Sept 2025

