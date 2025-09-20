नवरात्रि में नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, फायदे में रहेंगे

Tips for Buying a New Car: नवरात्रि का त्योहार नई खुशियों और नई शुरुआत का समय होता है। अगर आप इस मौके पर अपनी पहली या नई कार लेने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए सही समय भी हो सकता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी या अधूरी जानकारी की वजह से खरीदार गलत फैसला ले बैठते हैं जिससे लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कार खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं उन जरूरी बातों के बारे में जो एक नई कार खरीदने से पहले सभी को पता ही होना चाहिए।