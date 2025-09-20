नवरात्रि में नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, फायदे में रहेंगे

Tips for Buying a New Car: नवरात्रि का त्योहार नई खुशियों और नई शुरुआत का समय होता है। अगर आप इस मौके पर अपनी पहली या नई कार लेने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए सही समय भी हो सकता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी या अधूरी जानकारी की वजह से खरीदार गलत फैसला ले बैठते हैं जिससे लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कार खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं उन जरूरी बातों के बारे में जो एक नई कार खरीदने से पहले सभी को पता ही होना चाहिए।
नई कार खरीदने से पहले सबसे जरूरी है कि आप अपना बजट और जरूरत क्लियर कर लें। तय करें कि कार किस उद्देश्य के लिए चाहिए, जैसे परिवार के लिए, रोजाना ऑफिस जाने के लिए या लंबी यात्राओं के लिए। इससे आप अपनी लिमिट से बाहर की महंगी कार खरीदने से बचेंगे और सही विकल्प चुन पाएंगे।
कभी भी सिर्फ एक ही डीलर पर भरोसा न करें। कम से कम 2-3 डीलरों से कार की कीमत, डिस्काउंट और डिलीवरी टाइमिंग के बारे में जानकारी लें। कई बार डीलर अतिरिक्त ऑफर या बेनिफिट्स भी देते हैं जिससे अच्छी बचत हो सकती है।
गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत देखकर खुश हो जाना आसान है लेकिन असली खर्च तो ऑन-रोड प्राइस होता है। इसमें रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य चार्ज शामिल होते हैं। अलग-अलग राज्यों में टैक्स अलग होता है, इसलिए ऑन-रोड प्राइस की तुलना करना जरूरी है।
कार खरीदते समय सिर्फ लुक्स या माइलेज पर ध्यान न दें। सुरक्षा को प्राथमिकता दें। देखें कि कार में एयरबैग्स, ABS और अन्य जरूरी सुरक्षा सुविधाएं हैं या नहीं। ये फीचर्स दुर्घटना के समय आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं।
नई कार खरीदना सिर्फ कीमत चुकाने तक सीमित नहीं है। इसमें ईंधन की खपत, बीमा, रेगुलर सर्विसिंग और रखरखाव की लागत भी शामिल होती है। इसलिए खरीदने से पहले पूरे साल की अनुमानित लागत पर नजर डालें।
कार खरीदते समय इंश्योरेंस पेपर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वारंटी कार्ड और बिल सही-सही लें। अगर आप फाइनेंस पर गाड़ी ले रहे हैं तो लोन एग्रीमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें।
गाड़ी की डिलीवरी से पहले उसे अच्छी रोशनी में पूरी तरह चेक करें। बॉडी पर डेंट या स्क्रैच, डैशबोर्ड और सीटों की स्थिति, इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लुइड और कूलेंट लेवल ठीक से चेक करें।
नवरात्रि का त्योहार नई कार खरीदने का बेहतरीन समय हो सकता है, लेकिन सही योजना और सावधानी के बिना यह अनुभव महंगा पड़ सकता है। इन आसान टिप्स को ध्यान में रखकर आप आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं।