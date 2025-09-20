GST घटने से सस्ती हुईं ये 5 पॉपुलर कारें, जानें आपके लिए कौन सी रहेगी बेस्ट, कीमत 3.70 लाख से शुरू

मारुति Alto K10 की शुरुआती कीमत अब 4.23 लाख रुपये से घटकर 3.70 लाख रुपये तक पहुंच गई है। यह कमी विशेष रूप से त्योहारों के मौके पर खरीदारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। Alto K10 पर 1.08 लाख रुपये तक की बचत संभव है, जिससे यह देश की सबसे किफायती कारों में शुमार हो गई है। 998 cc का इंजन 50.4 kW पावर देता है और पेट्रोल AGS में 24.90 km/l का माइलेज देती है। हल्की और एफिशिएंट यह कार नए ड्राइवर्स और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए बढ़िया विकल्प है। शहर के ट्रैफिक में आसानी से चलने वाली Alto K10 कम खर्च में अच्छा परफॉर्मेंस देती है।