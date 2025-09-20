Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने से सस्ती हुईं ये 5 पॉपुलर कारें, जानें आपके लिए कौन सी रहेगी बेस्ट, कीमत 3.70 लाख से शुरू

Top 5 Cars Under 5 Lakhs: GST घटने के बाद छोटी कारें सस्ती हो गई हैं। जानें Maruti Alto K10, Maruti S-Presso, Renault Kwid जैसी बजट फ्रेंडली कारों की नई कीमत और बचत के बारे में।

भारत

Rahul Yadav

Sep 20, 2025

Top 5 Cars Under 5 Lakhs
Top 5 Cars Under 5 Lakhs (Image: Car Brand Official)

Top 5 Cars Under 5 Lakhs: जीएसटी घटने के बाद पहली बार कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अब बजट फ्रेंडली कारें और SUVs सस्ती हो गई हैं और 5 लाख रुपये के अंदर ही स्टाइल, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी का मजा लेने का मौका मिल रहा है। छोटे सेगमेंट की ये कारें न सिर्फ शहर में चलाने में आसान हैं बल्कि हाईवे पर भी आराम से सफर किया जा सकता है।

ऐसे में आप भी अपनी पहली कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम का है। चलिए जानते हैं 5 लाख रुपये के बजट में आने वाली 5 गाड़ियों के बारे में।

कार का नामशुरुआती कीमत (₹)GST घटने के बाद बचत (₹ तक)
Maruti Suzuki Alto K104,23,0001,08,000
Maruti Suzuki S-Presso4,26,0001,30,000
Renault Kwid4,29,00055,000
Tata Tiago4,99,00075,000
Citroën C35,25,00045,000
नोट: नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी।

Maruti Alto K10

मारुति Alto K10 की शुरुआती कीमत अब 4.23 लाख रुपये से घटकर 3.70 लाख रुपये तक पहुंच गई है। यह कमी विशेष रूप से त्योहारों के मौके पर खरीदारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। Alto K10 पर 1.08 लाख रुपये तक की बचत संभव है, जिससे यह देश की सबसे किफायती कारों में शुमार हो गई है। 998 cc का इंजन 50.4 kW पावर देता है और पेट्रोल AGS में 24.90 km/l का माइलेज देती है। हल्की और एफिशिएंट यह कार नए ड्राइवर्स और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए बढ़िया विकल्प है। शहर के ट्रैफिक में आसानी से चलने वाली Alto K10 कम खर्च में अच्छा परफॉर्मेंस देती है।

Maruti S-Presso

Mini SUV के नाम से पॉपुलर Maruti S-Presso लिस्ट की दूसरी कार है। इसकी कीमत 4.26 लाख से शुरू होती है और इसमें 998 cc इंजन है जो 49 kW पावर जनरेट करता है। 5-स्पीड मैनुअल या AGS विकल्प के साथ यह कार बोल्ड लुक, ऊंची सीटिंग और 24.76 kmpl माइलेज देती है। शहर में चलना काफी आसान है, यह कार भी आपके लिए एक विकल्प हो सकती है।

Renault Kwid

Renault Kwid की कीमत 4.29 लाख से शुरू होती है। इसकी 184 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 279 लीटर बूट इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। 20.32 cm टचस्क्रीन, मीडिया नेविगेशन और 15 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इसे स्मार्ट और सुरक्षित बजट कार बनाते हैं। आप इस कार को भी खरीद सकते हैं।

Tata Tiago

Tata Tiago की कीमत 4.99 लाख से शुरू होती है। इसमें BS6 PH2 कम्प्लायंट 1.2L Revotron पेट्रोल इंजन है जो 86 PS पावर देता है। 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ क्लच-फ्री ड्राइविंग का मजा मिलता है।

Citroën C3

Citroën C3 की कीमत 5.25 लाख से शुरू होती है। इसमें 1.2L PureTech इंजन है जो 110 PS पावर और 205 Nm टॉर्क देता है। 315-लीटर बूट, मॉडर्न डिजाइन और स्पेसियस इंटीरियर्स इसे इस सेगमेंट की प्रीमियम कार बनाते हैं।

Published on:

20 Sept 2025 11:28 am

GST घटने से सस्ती हुईं ये 5 पॉपुलर कारें, जानें आपके लिए कौन सी रहेगी बेस्ट, कीमत 3.70 लाख से शुरू

