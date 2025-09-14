GST घटने से सस्ती हुई कारें, देखें 10 लाख के बजट वाली इन 5 पॉपुलर गाड़ियों पर कितनी होगी बचत

GST on Cars Below 10 Lakhs: देशभर के कार खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू करने जा रही है। नई टैक्स दरों की वजह से कार कंपनियों ने अपने दाम घटा दिए हैं। खासतौर पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इन गाड़ियों की कीमतों में 30 हजार रुपये से लेकर 1.64 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। ऐसे में त्योहारों से पहले मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है।