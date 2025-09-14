GST कटौती के बाद सस्ती हो गई Tata Nexon: देखें पेट्रोल, डीजल और CNG के सभी वेरिएंट पर कितनी होगी बचत

Tata Nexon New Price After GST Cut: टाटा मोटर्स ने आधिकारिक रूप से GST कटौती के बाद Nexon की कीमतों में 1 लाख 55 हजार रुपये तक कमी की घोषणा कर दी है। नई GST दरों के तहत सभी वेरिएंट्स अब 18% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG वेरिएंट्स पर अब आपको पहले से कम कीमत चुकानी होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे किस वेरिएंट पर कितनी बचत होगी।
Tata Nexon मिड-साइज सेगमेंट की SUV है। नए बदलाव से अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से 1 लाख 55 हजार रुपये तक की बचत होगी। चलिए जानते हैं किस वेरिएंट की कितनी कीमत कम होगी।
Tata Nexon के टॉप एंड पेट्रोल-DCT मॉडल पर बचत: 1.25 लाख रुपये तक
|Tata Nexon पेट्रोल मॉडल
|बचत (लगभग)
|Tata Nexon Smart/ Smart+/Smart+ S
|68,000 - 82,000 रुपये तक
|Tata Nexon Pure/Pure+ S
|82,000 - 85,000 रुपये तक
|Tata Nexon Creative/Creative+ S/Creative+ PS
|96,000 - 1,18,000 रुपये तक
|Tata Nexon Fearless+ PS
|1,13,000 - 1,25,000 रुपये तक
Tata Nexon के टॉप एंड डीजल-AMT मॉडल पर बचत: 1.55 लाख रुपये तक
|Tata Nexon डीजल मॉडल
|बचत (लगभग)
|Tata Nexon Smart+/ Smart+ S
|1,00,000 रुपये तक
|Tata Nexon Pure/Pure+ S
|1,09,000 - 1,12,000 रुपये तक
|Tata Nexon Creative/Creative+ S/Creative+ PS
|1,23,000 - 1,43,000 रुपये तक
|Tata Nexon Fearless+ PS
|1,46,000 - 1,55,000 रुपये तक
|Tata Nexon CNG मॉडल
|बचत (लगभग)
|Tata Nexon Smart+/Smart+ S
|76,000 - 88,000 रुपये तक
|Tata Nexon Pure/Pure+ S
|91,000 - 1,00,000 रुपये तक
|Tata Nexon Creative/Creative+ S/Creative+ PS
|1,02,000 - 1,17,000 रुपये तक
|Tata Nexon Fearless+ PS
|1,21,000 - 1,23,000 रुपये तक
GST कटौती के तहत नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। Tata Motors उस दिन तक सभी वेरिएंट्स की विस्तृत एक्स-शोरूम कीमतें जारी करेगा।
नोट: ऊपर दी गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। बचत अनुमान, टैक्स में बदलाव के आधार पर की गई आंतरिक गणना पर आधारित है।