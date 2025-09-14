GST कटौती के बाद सस्ती हो गई Tata Nexon: देखें पेट्रोल, डीजल और CNG के सभी वेरिएंट पर कितनी होगी बचत

Tata Nexon New Price After GST Cut: टाटा मोटर्स ने आधिकारिक रूप से GST कटौती के बाद Nexon की कीमतों में 1 लाख 55 हजार रुपये तक कमी की घोषणा कर दी है। नई GST दरों के तहत सभी वेरिएंट्स अब 18% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG वेरिएंट्स पर अब आपको पहले से कम कीमत चुकानी होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे किस वेरिएंट पर कितनी बचत होगी।