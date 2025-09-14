Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

GST कटौती के बाद सस्ती हो गई Tata Nexon: देखें पेट्रोल, डीजल और CNG के सभी वेरिएंट पर कितनी होगी बचत

Tata Nexon New Price After GST Cut: जीएसटी कटौती के बाद Tata Nexon अब और सस्ती हो गई है। 22 सितंबर 2025 से लागू नई GST दरों के तहत पेट्रोल, डीजल और CNG वेरिएंट्स पर अधिकतम 1 लाख 55 हजार रुपये तक बचत की जा सकती है।

भारत

Rahul Yadav

Sep 14, 2025

Tata Nexon New Price After GST Cut
Tata Nexon New Price After GST Cut (Image: Tata Motors)

Tata Nexon New Price After GST Cut: टाटा मोटर्स ने आधिकारिक रूप से GST कटौती के बाद Nexon की कीमतों में 1 लाख 55 हजार रुपये तक कमी की घोषणा कर दी है। नई GST दरों के तहत सभी वेरिएंट्स अब 18% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG वेरिएंट्स पर अब आपको पहले से कम कीमत चुकानी होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे किस वेरिएंट पर कितनी बचत होगी।

Tata Nexon एसयूवी पर कितनी होगी बचत?

Tata Nexon मिड-साइज सेगमेंट की SUV है। नए बदलाव से अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से 1 लाख 55 हजार रुपये तक की बचत होगी। चलिए जानते हैं किस वेरिएंट की कितनी कीमत कम होगी।

ये भी पढ़ें

GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं बाइक और स्कूटी, देखें Hero, Honda, TVS, Yamaha और अन्य कंपनियों की 50 से ज्यादा गाड़ियों पर बचत
ऑटोमोबाइल
GST on Bikes

Tata Nexon के पेट्रोल वेरिएंट्स पर बचत

Tata Nexon के टॉप एंड पेट्रोल-DCT मॉडल पर बचत: 1.25 लाख रुपये तक

Tata Nexon पेट्रोल मॉडलबचत (लगभग)
Tata Nexon Smart/ Smart+/Smart+ S68,000 - 82,000 रुपये तक
Tata Nexon Pure/Pure+ S82,000 - 85,000 रुपये तक
Tata Nexon Creative/Creative+ S/Creative+ PS96,000 - 1,18,000 रुपये तक
Tata Nexon Fearless+ PS1,13,000 - 1,25,000 रुपये तक

Tata Nexon के डीजल वेरिएंट्स पर बचत

Tata Nexon के टॉप एंड डीजल-AMT मॉडल पर बचत: 1.55 लाख रुपये तक

Tata Nexon डीजल मॉडल बचत (लगभग)
Tata Nexon Smart+/ Smart+ S1,00,000 रुपये तक
Tata Nexon Pure/Pure+ S1,09,000 - 1,12,000 रुपये तक
Tata Nexon Creative/Creative+ S/Creative+ PS1,23,000 - 1,43,000 रुपये तक
Tata Nexon Fearless+ PS1,46,000 - 1,55,000 रुपये तक

Tata Nexon के CNG वेरिएंट पर बचत

Tata Nexon CNG मॉडल बचत (लगभग)
Tata Nexon Smart+/Smart+ S76,000 - 88,000 रुपये तक
Tata Nexon Pure/Pure+ S91,000 - 1,00,000 रुपये तक
Tata Nexon Creative/Creative+ S/Creative+ PS1,02,000 - 1,17,000 रुपये तक
Tata Nexon Fearless+ PS1,21,000 - 1,23,000 रुपये तक

नई कीमत कब लागू होंगी?

GST कटौती के तहत नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। Tata Motors उस दिन तक सभी वेरिएंट्स की विस्तृत एक्स-शोरूम कीमतें जारी करेगा।

नोट: ऊपर दी गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। बचत अनुमान, टैक्स में बदलाव के आधार पर की गई आंतरिक गणना पर आधारित है।

ये भी पढ़ें

TVS Jupiter Stardust Black Edition: दिवाली से पहले TVS ने लॉन्च कर दिया जुपिटर का स्पेशल एडिशन, Activa को मिलेगी कड़ी टक्कर
ऑटोमोबाइल
TVS Jupiter Stardust Black Edition

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Sept 2025 01:55 pm

Published on:

14 Sept 2025 01:54 pm

Hindi News / Automobile / GST कटौती के बाद सस्ती हो गई Tata Nexon: देखें पेट्रोल, डीजल और CNG के सभी वेरिएंट पर कितनी होगी बचत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.