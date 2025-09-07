GST रिफॉर्म से सस्ती हुईं टाटा मोटर्स की कारें, Nexon की कीमत 1.55 लाख रुपये तक घटी, देखें सभी मॉडल्स पर बचत

Tata Cars Price After GST Discount: देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर वाहनों की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। दरअसल, हाल ही में लागू किए गए GST रेट कट का पूरा लाभ कंपनी ने सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का निर्णय लिया है।