GST रिफॉर्म से सस्ती हुईं टाटा मोटर्स की कारें, Nexon की कीमत 1.55 लाख रुपये तक घटी, देखें सभी मॉडल्स पर बचत

Tata Cars Price After GST Discount: जीएसटी रिफॉर्म के बाद टाटा मोटर्स की कारें सस्ती सस्ती हो गई हैं। Nexon, Punch, Curvv, Altroz समेत अन्य मॉडल्स पर 1.55 लाख रुपये तक की होगी बचत। यहां देखें टाटा की सभी कारों पर बचत।

Rahul Yadav

Sep 07, 2025

Tata Cars Price After GST Discount
Tata Cars Price After GST Discount (Image: Tata Motors)

Tata Cars Price After GST Discount: देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर वाहनों की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। दरअसल, हाल ही में लागू किए गए GST रेट कट का पूरा लाभ कंपनी ने सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का निर्णय लिया है।

यह कदम खासतौर पर त्योहारी सीजन से पहले उठाया गया है जब कारों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। टाटा मोटर्स की यह घोषणा ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है क्योंकि अब ब्रांड पॉपुलर कारें और एसयूवी काफी सस्ती हो गई हैं।

कितनी होगी बचत?

मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में कटौती अलग-अलग है। कंपनी ने बताया कि अब टाटा कारों और एसयूवी पर 65 हजार रुपये से लेकर 1.55 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

मॉडलकीमत में कटौती (₹ तक)
टियागो (Tiago)75,000 रुपये तक
टिगोर (Tigor)80,000 रुपये तक
अल्ट्रोज़ (Altroz)1,10,000 रुपये तक
पंच (Punch)85,000 रुपये तक
नेक्सॉन (Nexon)1,55,000 रुपये तक
कर्व (Curvv)65,000 रुपये तक
हैरियर (Harrier)1,40,000 रुपये तक
सफारी (Safari)1,45,000 रुपये तक

07 Sept 2025 04:52 pm

