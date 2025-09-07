GST रिफॉर्म से सस्ती हुईं टाटा मोटर्स की कारें, Nexon की कीमत 1.55 लाख रुपये तक घटी, देखें सभी मॉडल्स पर बचत

Tata Cars Price After GST Discount: देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर वाहनों की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। दरअसल, हाल ही में लागू किए गए GST रेट कट का पूरा लाभ कंपनी ने सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का निर्णय लिया है।
यह कदम खासतौर पर त्योहारी सीजन से पहले उठाया गया है जब कारों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। टाटा मोटर्स की यह घोषणा ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है क्योंकि अब ब्रांड पॉपुलर कारें और एसयूवी काफी सस्ती हो गई हैं।
मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में कटौती अलग-अलग है। कंपनी ने बताया कि अब टाटा कारों और एसयूवी पर 65 हजार रुपये से लेकर 1.55 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।
|मॉडल
|कीमत में कटौती (₹ तक)
|टियागो (Tiago)
|75,000 रुपये तक
|टिगोर (Tigor)
|80,000 रुपये तक
|अल्ट्रोज़ (Altroz)
|1,10,000 रुपये तक
|पंच (Punch)
|85,000 रुपये तक
|नेक्सॉन (Nexon)
|1,55,000 रुपये तक
|कर्व (Curvv)
|65,000 रुपये तक
|हैरियर (Harrier)
|1,40,000 रुपये तक
|सफारी (Safari)
|1,45,000 रुपये तक