GST घटने के बाद 3.49 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Toyota की कारें, ग्लैंजा से फॉर्च्यूनर तक इतनी हुई कटौती

Toyota Cars Price After GST Discount: देश में लागू हो रहे नए GST रिफॉर्म का सीधा फायदा अब कार खरीदारों को मिलने वाला है। 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होने जा रही हैं और कई ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नई कीमतें जारी कर दी हैं। इसी क्रम में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भी अपनी कारों की कीमतें घटाने का ऐलान किया है।