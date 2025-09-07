GST घटने के बाद 3.49 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Toyota की कारें, ग्लैंजा से फॉर्च्यूनर तक इतनी हुई कटौती

Toyota Cars Price After GST Discount: देश में लागू हो रहे नए GST रिफॉर्म का सीधा फायदा अब कार खरीदारों को मिलने वाला है। 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होने जा रही हैं और कई ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नई कीमतें जारी कर दी हैं। इसी क्रम में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भी अपनी कारों की कीमतें घटाने का ऐलान किया है।
कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए टोयोटा के अलग-अलग मॉडलों पर 48,700 रुपये से लेकर 3.49 लाख रुपये तक की कटौती की जाएगी।
नई कीमतें लागू होने के बाद टोयोटा की गाड़ियां अब पहले से ज्यादा किफायती होंगी। खासकर फॉर्च्यूनर, लेजेंडर और वेलफायर जैसी प्रीमियम गाड़ियों पर लाखों रुपये की बचत ग्राहकों को सीधे मिलेगी।
|मॉडल
|कीमत में कटौती
|ग्लैंजा
|85,300 रुपये तक
|टैसर
|1.11 लाख रुपये तक
|रुमियन
|48,700 रुपये तक
|हाइराइडर
|65,400 रुपये तक
|क्रिस्टा
|1.80 लाख रुपये तक
|हाइक्रॉस
|1.15 लाख रुपये तक
|फॉर्च्यूनर
|3.49 लाख रुपये तक
|लेजेंडर
|3.34 लाख रुपये तक
|हाइलक्स
|2.52 लाख रुपये तक
|कैमरी
|1.01 लाख रुपये तक
|वेलफायर
|2.78 लाख रुपये तक
फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए की गई यह कीमत कटौती, ग्राहकों के लिए किसी बड़े ऑफर से कम नहीं है। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे नवरात्रि और दिवाली के दौरान टोयोटा की बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।