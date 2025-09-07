Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद 3.49 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Toyota की कारें, ग्लैंजा से फॉर्च्यूनर तक इतनी हुई कटौती

Toyota Cars Price After GST Discount: जीएसटी घटने के बाद टोयोटा कारों की कीमतों में 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। ग्लैंजा, क्रिस्टा, हाइक्रॉस से लेकर फॉर्च्यूनर और वेलफायर तक सभी मॉडल अब पहले से ज्यादा किफायती दाम पर उपलब्ध होंगे।

भारत

Rahul Yadav

Sep 07, 2025

Toyota Cars Price After GST Discount
Toyota Cars Price After GST Discount (Image: Toyota India)

Toyota Cars Price After GST Discount: देश में लागू हो रहे नए GST रिफॉर्म का सीधा फायदा अब कार खरीदारों को मिलने वाला है। 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होने जा रही हैं और कई ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नई कीमतें जारी कर दी हैं। इसी क्रम में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भी अपनी कारों की कीमतें घटाने का ऐलान किया है।

कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए टोयोटा के अलग-अलग मॉडलों पर 48,700 रुपये से लेकर 3.49 लाख रुपये तक की कटौती की जाएगी।

ग्राहकों के लिए बड़ी राहत

नई कीमतें लागू होने के बाद टोयोटा की गाड़ियां अब पहले से ज्यादा किफायती होंगी। खासकर फॉर्च्यूनर, लेजेंडर और वेलफायर जैसी प्रीमियम गाड़ियों पर लाखों रुपये की बचत ग्राहकों को सीधे मिलेगी।

मॉडलकीमत में कटौती
ग्लैंजा85,300 रुपये तक
टैसर1.11 लाख रुपये तक
रुमियन48,700 रुपये तक
हाइराइडर65,400 रुपये तक
क्रिस्टा1.80 लाख रुपये तक
हाइक्रॉस1.15 लाख रुपये तक
फॉर्च्यूनर3.49 लाख रुपये तक
लेजेंडर3.34 लाख रुपये तक
हाइलक्स2.52 लाख रुपये तक
कैमरी1.01 लाख रुपये तक
वेलफायर2.78 लाख रुपये तक

नवरात्रि और दीवाली पर असर

फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए की गई यह कीमत कटौती, ग्राहकों के लिए किसी बड़े ऑफर से कम नहीं है। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे नवरात्रि और दिवाली के दौरान टोयोटा की बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

Published on:

07 Sept 2025 10:00 am

Hindi News / Automobile / GST घटने के बाद 3.49 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Toyota की कारें, ग्लैंजा से फॉर्च्यूनर तक इतनी हुई कटौती

