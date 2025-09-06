Hero, Honda या कोई नई बाइक लेने जा रहे हैं तो रुकिए, देखें GST के कारण देश की टॉप-15 बाइक्स पर कितनी होगी बचत

GST Rate on Bikes: अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाना ही बेहतर होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। दरअसल, हाल ही में भारत सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली बाइक पर पर जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया है। ये नई दरें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। ऐसे में 22 सितंबर के बाद बाइक खरीदते हैं तो हजारों रुपये की बचत हो जाएगी।