ऑटोमोबाइल

Hero, Honda या कोई नई बाइक लेने जा रहे हैं तो रुकिए, देखें GST के कारण देश की टॉप-15 बाइक्स पर कितनी होगी बचत

GST Rate on Bikes: Hero Splendor Plus, Honda Shine 125, TVS Raider, Bajaj Pulsar 125 और अन्य टॉप 15 बाइक्स पर नए GST दरों के बाद एक्स-शोरूम कीमत और संभावित बचत देखें। जानें किस बाइक पर कितनी बचत होगी और सही समय पर खरीदारी करें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 06, 2025

GST Rate on Bikes
GST Rate on Bikes

GST Rate on Bikes: अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाना ही बेहतर होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। दरअसल, हाल ही में भारत सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली बाइक पर पर जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया है। ये नई दरें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। ऐसे में 22 सितंबर के बाद बाइक खरीदते हैं तो हजारों रुपये की बचत हो जाएगी।

कौन सी बाइक पर कितना होगा फायदा?

Hero, Honda, TVS और Bajaj जैसी कंपनियों की गाड़ियां भारत में खूब बिकती हैं। इन मोस्ट सेलिंग बाइक्स में 110cc से 125cc की बाइक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए खूब पसंद की जाती हैं। हम आपको देश में बिकने वाले 15 पॉपुलर मॉडल्स में होने वाली संभावित बचत के बारे में बताएंगे।

मॉडलशुरुआती एक्स-शोरूम कीमत10% डिस्काउंट के बाद कीमतसंभावित बचत
Hero Splendor Plus80,166 रुपये72,150 रुपये8,016 रुपये
Honda Shine 12585,590 रुपये77,031 रुपये8,559 रुपये
TVS Raider87,375 रुपये78,638 रुपये8,738 रुपये
Bajaj Pulsar 12585,178 रुपये76,660 रुपये8,518 रुपये
Hero HF Deluxe60,738 रुपये54,664 रुपये6,074 रुपये
Royal Enfield Classic 3501,93,000 रुपये1,73,700 रुपये19,300 रुपये
TVS Ronin1,36,000 रुपये1,22,400 रुपये13,600 रुपये
Honda Activa 6G81,045 रुपये72,940 रुपये8,105 रुपये
TVS Jupiter78,631 रुपये70,768 रुपये7,863 रुपये
TVS Apache RTR 1601,34,000 रुपये1,20,600 रुपये13,400 रुपये
Royal Enfield Hunter 3501,50,000 रुपये1,35,000 रुपये15,000 रुपये
Honda CB350 H'ness2,11,000 रुपये1,89,900 रुपये21,100 रुपये
TVS Sport60,881 रुपये54,793 रुपये6,088 रुपये
Yamaha MT 15 Version 2.01,70,000 रुपये1,53,000 रुपये17,000 रुपये
TVS Apache RTR 3102,40,000 रुपये2,16,000 रुपये24,000 रुपये

Updated on:

06 Sept 2025 01:22 pm

Published on:

06 Sept 2025 01:21 pm

Hindi News / Automobile / Hero, Honda या कोई नई बाइक लेने जा रहे हैं तो रुकिए, देखें GST के कारण देश की टॉप-15 बाइक्स पर कितनी होगी बचत

