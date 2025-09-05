Patrika LogoSwitch to English

Old Car Market : Swift या SUV लेने का मन बना रहे हैं तो यहां मिलेगा मोटा डिस्काउंट, देखें टेबल

इस समय नई कारों की बिक्री के मुकाबले पुरानी कारों की बिक्री का अनुपात लगभग 1.5 गुना है।

Sep 05, 2025

Maruti Suzuki Swift
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। (फोटो : @Maruti Official)

अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और बजट 5 से 7 लाख रुपये है तो 22 सितंबर के बाद कारों की कीमतें और आकर्षक होने वाली हैं। नई कारें 8.5 से 12% तक सस्ती मिलेंगी और पुरानी कारों पर भी अच्छे-खासे मोलभाव की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि सरकार ने कार खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए छोटी और मिड-साइज कारों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका सीधा असर Preowned Car Bazar पर भी पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि 5 से 10 लाख रुपये वाली पुरानी कारें भी सस्ती होजाएंगी। त्योहारों के मौसम में ग्राहकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है।

Preowned Car Market पर सीधा असर

नई गाड़ियां सस्ती होने से Preowned Car Market में भी हलचल तेज होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब नई कार का दाम कम होता है तो उसी हिसाब से पुरानी गाड़ियों की कीमत भी नीचे आती हैं। अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में सेकंड-हैंड कारों के भाव 50 हजार से 1-1.20 लाख रुपये तक गिर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि गाड़ी कौन-सी कैटेगरी और किस कंडिशन में है।

GST on Used Car Market : 50000 से 1 लाख रुपये तक गिर सकते हैं पुरानी कारों के दाम
भारत का Preowned Car Market कितना बड़ा?

Crisil के मुताबिक भारत में सेकंड हैंड कारों का बाजार करीब 4 लाख करोड़ रुपये का है। हर साल लगभग 55 से 60 लाख पुरानी गाड़ियां बिकती हैं। अभी ऑटो बाजार की स्थिति यह है कि हर 1 नई कार के मुकाबले लगभग 1.5 पुरानी कारें बिक रही हैं। यानी इस समय नई कारों की बिक्री के मुकाबले पुरानी कारों की बिक्री का अनुपात लगभग 1.5 गुना है। Preowned Car Market नई कारों से भी बड़ा हो चुका है।

बजट और मॉडल के हिसाब से कितनी आएगी गिरावट

सेगमेंटलोकप्रिय मॉडल3 से 5 साल पुरानी कार की औसत कीमत (लाख रुपये में)कितनी आ सकती है गिरावट
Small CarSwift, Grand i10 Nios4.5 से 6.040 से 50 हजार
SUVCreta, Scorpio8.0 से 12.070 हजार से 1 लाख
SedanHonda City, Verna7.0 से 10.570 हजार से 1 लाख
MPVErtiga, Innova Crysta9.0 से 15.080 हजार से 1.2 लाख

क्यों बढ़ेगी Preowned Car Market में डिमांड

SIAM के मुताबिक बीते 5 साल में नई गाड़ियों का औसत दाम (Average Selling Price) लगभग 50% बढ़ चुका है। 2018–19 में जहां औसत कीमत 7.65 लाख रुपये थी, वहीं 2023–24 में यह 11.5 लाख रुपये पर पहुंच गई। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से नई कारें लगातार महंगी हुई हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में खरीदार Preowned Car Market की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।

क्या है एक्सपर्ट की राय

ऑटो एक्सपर्ट मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में पुरानी गाड़ियों के दाम गिरेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह बदलाव बाजार को और सक्रिय करेगा। नई कारें सस्ती होंगी तो अपग्रेड तेज होंगे और इससे Preowned Car Market में सप्लाई बढ़ेगी।

