Old Car Market : Swift या SUV लेने का मन बना रहे हैं तो यहां मिलेगा मोटा डिस्काउंट, देखें टेबल

अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और बजट 5 से 7 लाख रुपये है तो 22 सितंबर के बाद कारों की कीमतें और आकर्षक होने वाली हैं। नई कारें 8.5 से 12% तक सस्ती मिलेंगी और पुरानी कारों पर भी अच्छे-खासे मोलभाव की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि सरकार ने कार खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए छोटी और मिड-साइज कारों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका सीधा असर Preowned Car Bazar पर भी पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि 5 से 10 लाख रुपये वाली पुरानी कारें भी सस्ती होजाएंगी। त्योहारों के मौसम में ग्राहकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है।