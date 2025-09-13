TVS Jupiter Stardust Black Edition: दिवाली से पहले TVS ने लॉन्च कर दिया जुपिटर का स्पेशल एडिशन, Activa को मिलेगी कड़ी टक्कर

TVS Jupiter Stardust Black Edition: दिवाली से ठीक पहले टू-व्हीलर निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपनी पॉपुलर स्कूटर Jupiter 110 का नया Stardust Black Edition लॉन्च किया है। इस खास एडिशन की कीमत 93,031रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस कीमत के साथ यह मॉडल सबसे महंगा Jupiter स्कूटर होगा। कंपनी का यह कदम सीधे तौर पर Honda Activa को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। चलिए जानते हैं इस मॉडल में क्या कुछ देखने को मिला है।
नए Jupiter Stardust Black Edition को पूरी तरह ब्लैक कलर थीम में तैयार किया गया है। स्कूटर के लोगो और नाम को ब्रॉन्ज फिनिश दिया गया है जो इसे बाकी वेरिएंट से अलग और प्रीमियम लुक देता है। केवल एग्जॉस्ट पर क्रोम हीट शील्ड दी गई है जो इसके लुक में खास कॉन्ट्रास्ट जोड़ती है।
यह स्कूटर 113.3 सीसी एयर-कूल्ड इंजन के साथ लाया गया है, जो 7.91 बीएचपी की पावर और 9.80 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में है। इसमें CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है जिससे शहर के ट्रैफिक में चलाना बेहद आसान हो जाता है।
राइडिंग कम्फर्ट के लिए इसमें आगे की तरफ टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन और पीछे ट्विन-ट्यूब एमल्शन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं जिन्हें एडजस्ट भी किया जा सकता है। ब्रेकिंग के लिए आगे 220 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक और पीछे 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक लगाया गया है। दोनों पहियों में 90/90-12 ट्यूबलेस टायर मिलते हैं।
TVS Jupiter Stardust Black Edition केवल लुक्स ही नहीं बल्कि फीचर्स के मामले में भी खास है। इसमें SmartXonnect टेक्नोलॉजी दी गई है जिसकी मदद से राइडर वॉयस असिस्टेंट, नेविगेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, कॉल और एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा स्कूटर में एवरेज फ्यूल खपत और डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जानकारियां भी आसानी से मिल जाती हैं।
साइज की बात करें तो स्कूटर की लंबाई 1,848 मिमी, चौड़ाई 665 मिमी और ऊंचाई 1,158 मिमी है। इसका व्हीलबेस 1,275 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 163 मिमी दिया गया है जो इसे सिटी और हल्की-फुल्की खराब सड़कों पर भी चलने में सक्षम बनता है।
नया TVS Jupiter Stardust Black Edition कंपनी के स्कूटर पोर्टफोलियो का सबसे महंगा मॉडल है। डिजाइन और फीचर्स के मामले में यह मौजूदा वेरिएंट्स से अलग है। इस कीमत पर इसका सीधा मुकाबला बाजार में मौजूद Honda Activa समेत अन्य 110 सीसी स्कूटर्स से होगा।