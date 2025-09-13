TVS Jupiter Stardust Black Edition: दिवाली से पहले TVS ने लॉन्च कर दिया जुपिटर का स्पेशल एडिशन, Activa को मिलेगी कड़ी टक्कर

TVS Jupiter Stardust Black Edition: दिवाली से ठीक पहले टू-व्हीलर निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपनी पॉपुलर स्कूटर Jupiter 110 का नया Stardust Black Edition लॉन्च किया है। इस खास एडिशन की कीमत 93,031रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस कीमत के साथ यह मॉडल सबसे महंगा Jupiter स्कूटर होगा। कंपनी का यह कदम सीधे तौर पर Honda Activa को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। चलिए जानते हैं इस मॉडल में क्या कुछ देखने को मिला है।