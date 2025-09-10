GST घटने के बाद इतनी सस्ती गईं हीरो की बाइक और स्कूटी, देखें इन 15 गाड़ियों पर बचत

Hero MotoCorp Price Cut After GST: दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि वह नए GST 2.0 रिफॉर्म का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इस कदम के तहत कंपनी ने अपने सभी 2-व्हीलर मॉडलों की कीमतों में 16,000रुपये तक की कटौती की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी।
कंपनी का मानना है कि इस पहल से खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए दोपहिया वाहन अधिक सुलभ और किफायती होंगे।
|मॉडल
|अधिकतम GST लाभ (₹)
|Hero Destini 125
|7,197 रुपये तक
|Hero Glamour X
|7,813 रुपये तक
|Hero HF Deluxe
|5,805 रुपये तक
|Hero Karizma 210
|15,743 रुपये तक
|Hero Passion+
|6,500 रुपये तक
|Hero Pleasure+
|6,417 रुपये तक
|Hero Splendor+
|6,820 रुपये तक
|Hero Super Splendor XTEC
|7,254 रुपये तक
|Hero Xoom 110
|6,597 रुपये तक
|Hero Xoom 125
|7,291 रुपये तक
|Hero Xoom 160
|11,602 रुपये तक
|Hero Xpulse 210
|14,516 रुपये तक
|Hero Xtreme 125R
|8,010 रुपये तक
|Hero Xtreme 160R 4V
|10,985 रुपये तक
|Hero Xtreme 250R
|14,055 रुपये तक