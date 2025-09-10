GST घटने के बाद इतनी सस्ती गईं हीरो की बाइक और स्कूटी, देखें इन 15 गाड़ियों पर बचत

Hero MotoCorp Price Cut After GST: दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि वह नए GST 2.0 रिफॉर्म का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इस कदम के तहत कंपनी ने अपने सभी 2-व्हीलर मॉडलों की कीमतों में 16,000रुपये तक की कटौती की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी।