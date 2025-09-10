Patrika LogoSwitch to English

GST घटने के बाद इतनी सस्ती गईं हीरो की बाइक और स्कूटी, देखें इन 15 गाड़ियों पर बचत

Hero MotoCorp Price Cut After GST: हीरो मोटोकॉर्प में ने GST कटौती का पूरा बेनिफिट अपने सभी मॉडल्स पास कर दिया है। बाइक और स्कूटर पर 16,000 रुपये कीमतें घटाई गई हैं, जानें किस मॉडल पर कितनी बचत होगी?

Rahul Yadav

Sep 10, 2025

Hero MotoCorp Price Cut After GST: दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घोषणा की है कि वह नए GST 2.0 रिफॉर्म का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इस कदम के तहत कंपनी ने अपने सभी 2-व्हीलर मॉडलों की कीमतों में 16,000रुपये तक की कटौती की है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी।

कंपनी का मानना है कि इस पहल से खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए दोपहिया वाहन अधिक सुलभ और किफायती होंगे।

जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमतें?

मॉडलअधिकतम GST लाभ (₹)
Hero Destini 1257,197 रुपये तक
Hero Glamour X7,813 रुपये तक
Hero HF Deluxe5,805 रुपये तक
Hero Karizma 21015,743 रुपये तक
Hero Passion+6,500 रुपये तक
Hero Pleasure+6,417 रुपये तक
Hero Splendor+6,820 रुपये तक
Hero Super Splendor XTEC7,254 रुपये तक
Hero Xoom 1106,597 रुपये तक
Hero Xoom 1257,291 रुपये तक
Hero Xoom 16011,602 रुपये तक
Hero Xpulse 21014,516 रुपये तक
Hero Xtreme 125R8,010 रुपये तक
Hero Xtreme 160R 4V10,985 रुपये तक
Hero Xtreme 250R14,055 रुपये तक

