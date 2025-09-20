New GST Rates List: रेल नीर भी हुआ सस्ता, दूध-पनीर से लेकर डेली लाइफ की चीजों पर GST कट का कितना फायदा, देखिए लिस्ट

Rail Neer New Rate: GST सुधार लागू होने से पहले रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है। जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल नीर की एक लीटर की बोतल का दाम 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल का दाम 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। ये संशोधित दरें सोमवार, 22 सितंबर से प्रभाव में आएंगी। यानी की नए दामों के अनुसार, अब आपको 1 लीटर की बोतल के लिए 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल के लिए 9 रुपये चुकाने होंगे।
रेल मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है, "बोर्ड के उपर्युक्त परिपत्र के क्रम में, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने एफ (सी) निदेशालय की सहमति से अब निम्नानुसार निर्णय लिया है। 1. पैकेज्ड पेयजल बोतल 'रेल नीर' का अधिकतम खुदरा मूल्य एक लीटर की बोतल के लिए 15/- से 14/- रुपये और 500 मिलीलीटर क्षमता की बोतल के लिए 10/- से 9/- रुपये तक कम किया जाएगा।