New GST Rates List: रेल नीर भी हुआ सस्ता, दूध-पनीर से लेकर डेली लाइफ की चीजों पर GST कट का कितना फायदा, देखिए लिस्ट

New GST Rate: 22 सितंबर को लागू होने वाले GST सुधार का असर दैनिक जिंदगी पर पड़ने वाला है। खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों के दम में कमी आने की उम्मीद है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा की है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 20, 2025

New GST Rates List, New GST Rates List 2025, Rail Neer gets cheaper, Rail Neer New Rate, Rail Neer Rate,
रेल नीर हुआ सस्ता! (Image Source: Design/patrika.com)

Rail Neer New Rate: GST सुधार लागू होने से पहले रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है। जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल नीर की एक लीटर की बोतल का दाम 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल का दाम 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। ये संशोधित दरें सोमवार, 22 सितंबर से प्रभाव में आएंगी। यानी की नए दामों के अनुसार, अब आपको 1 लीटर की बोतल के लिए 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल के लिए 9 रुपये चुकाने होंगे।

रेल मंत्रालय ने की घोषणा (Railway Ministry Announcement)

रेल मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है, "बोर्ड के उपर्युक्त परिपत्र के क्रम में, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने एफ (सी) निदेशालय की सहमति से अब निम्नानुसार निर्णय लिया है। 1. पैकेज्ड पेयजल बोतल 'रेल नीर' का अधिकतम खुदरा मूल्य एक लीटर की बोतल के लिए 15/- से 14/- रुपये और 500 मिलीलीटर क्षमता की बोतल के लिए 10/- से 9/- रुपये तक कम किया जाएगा।

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Sept 2025 04:21 pm

Hindi News / Lifestyle News / New GST Rates List: रेल नीर भी हुआ सस्ता, दूध-पनीर से लेकर डेली लाइफ की चीजों पर GST कट का कितना फायदा, देखिए लिस्ट

