Facebook New Features: फेसबुक ने पेश किए नए इंटरएक्टिव फीचर, फैंस और क्रिएटर्स के बीच मजबूत करेगा कनेक्शन

Facebook New Features (Image: Freepik)
Facebook New Features: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स पेश करता रहता है। इस बार फेसबुक ने ऐसा इंटरएक्टिव फीचर लॉन्च किया है जो क्रिएटर्स और उनके फैंस के बीच मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। कंपनी ने हाल ही में फैन चैलेंजेज और पर्सनलाइज्ड टॉप फैन बैज जैसे दो नए टूल्स पेश किए हैं। इन फीचर्स का मुख्य उद्देश्य फैंस की भागीदारी बढ़ाना और सबसे सक्रिय समर्थकों को विशेष पहचान देना है।
फैन चैलेंजेज फीचर के जरिए अब क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को किसी खास थीम या टॉपिक पर कंटेंट बनाने और साझा करने के लिए चैलेंज दे सकते हैं। इसमें कविता, फोटो, वीडियो या कोई भी क्रिएटिव वर्क शामिल हो सकता है। फॉलोअर्स किसी भी पोस्ट पर दिए गए #चैलेंज हैशटैग पर क्लिक करके इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
हर चैलेंज के लिए एक अलग होमपेज भी बनाया जाएगा, जिसमें लीडरबोर्ड पर सबसे ज्यादा रिएक्शन पाने वाली एंट्रीज दिखाई देंगी। इस पेज के जरिए फैंस दूसरों के सबमिशन देख सकते हैं और क्रिएटर अपनी कम्युनिटी से सीधे जुड़ सकते हैं। फेसबुक के अनुसार, पिछले तीन महीनों में 15 लाख से अधिक एंट्रीज सबमिट की गई हैं जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रतिक्रिया दी है।
फेसबुक क्रिएटर्स को अब सबसे सक्रिय फॉलोअर्स के लिए पर्सनलाइज्ड बैज डिजाइन करने की सुविधा देता है। ये बैज उन यूजर्स को मिलेंगे जो लगातार लाइक, कमेंट और शेयर जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं।
जब कोई क्रिएटर नया कस्टम बैज लॉन्च करता है तो एलिजिबल फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा ताकि वे इसे स्वीकार कर सकें। फेसबुक के अनुसार, अब तक दुनिया भर में 50 करोड़ से अधिक यूजर्स ने स्टैंडर्ड या कस्टम टॉप फैन बैज स्वीकार किया है। पॉपुलर सेलिब्रिटी जैसे एड शीरन और कार्डी बी ने भी अपनी कम्युनिटी के लिए खास बैज लॉन्च किए हैं।
फेसबुक का कहना है कि नए अपडेट्स का मकसद केवल क्रिएटर्स और फैंस के बीच कनेक्शन को मजबूत करना ही नहीं है बल्कि ऑनलाइन कम्युनिटी को और अधिक सशक्त बनाना भी है। ये फीचर्स फैंडम को सेलिब्रेट करने और क्रिएटर्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
