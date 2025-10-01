Facebook New Features: फेसबुक ने पेश किए नए इंटरएक्टिव फीचर, फैंस और क्रिएटर्स के बीच मजबूत करेगा कनेक्शन

Facebook New Features: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स पेश करता रहता है। इस बार फेसबुक ने ऐसा इंटरएक्टिव फीचर लॉन्च किया है जो क्रिएटर्स और उनके फैंस के बीच मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। कंपनी ने हाल ही में फैन चैलेंजेज और पर्सनलाइज्ड टॉप फैन बैज जैसे दो नए टूल्स पेश किए हैं। इन फीचर्स का मुख्य उद्देश्य फैंस की भागीदारी बढ़ाना और सबसे सक्रिय समर्थकों को विशेष पहचान देना है।