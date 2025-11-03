अब Google Search के AI मोड में भी दिखेंगे विज्ञापन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

AI Search Ads Google: गूगल ने अब अपने सर्च में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने बताया है कि Google Search के AI मोड और Gemini टूल्स में अब विज्ञापन (Ads) भी दिखाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप AI से कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब के साथ कुछ स्पॉन्सर्ड यानी पेड सुझाव भी दिख सकते हैं। गूगल का कहना है कि इससे यूजर्स को ज्यादा उपयोगी जानकारी मिलेगी और साथ ही फ्री AI सेवाओं को चलाने में होने वाला खर्च भी पूरा किया जा सकेगा।