Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

अब Google Search के AI मोड में भी दिखेंगे विज्ञापन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

AI Search Ads Google Experiment: गूगल ने अब अपने AI मोड में विज्ञापन दिखाने की शुरुआत कर दी है। जानें गूगल ने यह फैसला क्यों लिया है और कैसे AI सर्च ऐड्स यूजर्स और बिजनेस को प्रभावित करेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 03, 2025

AI Search Ads Google

AI Search Ads Google (Image: Google AI Mode)

AI Search Ads Google: गूगल ने अब अपने सर्च में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने बताया है कि Google Search के AI मोड और Gemini टूल्स में अब विज्ञापन (Ads) भी दिखाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप AI से कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब के साथ कुछ स्पॉन्सर्ड यानी पेड सुझाव भी दिख सकते हैं। गूगल का कहना है कि इससे यूजर्स को ज्यादा उपयोगी जानकारी मिलेगी और साथ ही फ्री AI सेवाओं को चलाने में होने वाला खर्च भी पूरा किया जा सकेगा।

क्या बोले Google के अधिकारी?

एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान जब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर गूगल सर्च, रॉबी स्टीन (Robby Stein) से पूछा गया कि क्या AI के बढ़ते प्रभाव से Google Ads खत्म हो जाएंगे? तो उन्होंने साफ किया कि, ''हमें ऐसा नहीं लगता कि विज्ञापन गायब होंगे। लोग अब भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए Google का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बीमा का कोटेशन लेना हो या पास के किसी बिजनेस को ढूंढना, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।''

उन्होंने बताया कि अब लोग सर्च करने के नए तरीके अपना रहे हैं। जैसे किसी जूते की फोटो लेकर वैसा ही दूसरा जूता ढूंढना या फिर दोस्तों के बड़े ग्रुप के लिए खाने की जगह पूछना। ऐसे में जब लोग इस तरह AI से बात करते हैं तो AI के जरिए दिखाए जाने वाले विज्ञापन और भी ज्यादा सही और काम के बनाए जा सकते हैं।

कंपनी को AI में Ads दिखाना क्यों है जरूरी?

Google और OpenAI जैसी कंपनियां अपने AI टूल्स को फ्री और पेड वर्जन में ऑफर करती हैं। AI मॉडल्स को चलाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है खासकर फ्री यूजर्स के लिए। इसलिए AI सिस्टम्स में विज्ञापन शामिल करना एक स्थायी माधान हो सकता है ताकि फ्री वर्जन भी लंबे समय तक चल सके।

कैसे दिखेंगे ये AI Ads?

AI के जवाब पुराने सर्च रिजल्ट्स की तरह नहीं होते हैं बल्कि बातचीत के रूप में आते हैं जैसे आप किसी इंसान से चैट कर रहे हों। अब Google इसमें विज्ञापन को भी स्वाभाविक तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि यूजर को जानकारी और प्रमोशन दोनों साथ में मिलें।

अगर इस बात को एक उदाहरण से समझें - अगर कोई यूजर पूछे, ''वीडियो एडिटिंग के लिए कौन-सा लैपटॉप अच्छा है?'' तो AI अपने जवाब में एक पेड सुझाव (Sponsored Suggestion) भी दिखा सकता है। किसी खास ब्रांड का लैपटॉप, ठीक उसी तरह जैसे आज Google Search में ''Sponsored Results'' दिखाई देते हैं।

पारदर्शिता पर उठे सवाल

हालांकि यह नया तरीका विज्ञापनों को और उपयोगी बना सकता है, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी की चिंता भी बढ़ी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूजर को साफ पता होना चाहिए कि कौन-सा सुझाव AI का नेचुरल जवाब है और कौन-सा कंटेंट स्पॉन्सर्ड है।

शुरुआती चरण में है प्रयोग

Google ने फिलहाल इस फीचर को टेस्टिंग के रूप में शुरू किया है। कंपनी यूजर्स की प्रतिक्रिया और अनुभव को समझने के बाद ही इसे व्यापक स्तर पर लागू करेगी।

इसी बीच खबरें ये भी हैं कि OpenAI (ChatGPT पर) भी अब विज्ञापन दिखाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी ऐसे ऐड्स लाने की सोच रही है जो यूजर की चैट हिस्ट्री और पसंद के अनुसार दिखाए जाएं ताकि हर व्यक्ति को उसके लिए ज्यादा उपयोगी विज्ञापन मिलें।

ये भी पढ़ें

सिर्फ 1 रुपये में मिल रहा JioHotstar का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन! देखें आप एलिजिबल हैं या नहीं?
टेक्नोलॉजी
JioHotstar 1 Rs Offer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

03 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / Technology / अब Google Search के AI मोड में भी दिखेंगे विज्ञापन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

सिर्फ 1 रुपये में मिल रहा JioHotstar का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन! देखें आप एलिजिबल हैं या नहीं?

JioHotstar 1 Rs Offer
टेक्नोलॉजी

Jio या Airtel? 3GB डेली वाले प्लान्स में किस कंपनी का ऑफर है ज्यादा किफायती, यहां जानें

Reliance Jio vs Airtel Prepaid Plans
टेक्नोलॉजी

जल्द लॉन्च होगा e-Aadhaar ऐप: घर बैठे करें आधार कार्ड अपडेट, नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन

e-Aadhaar App
टेक्नोलॉजी

बिना पैसे खर्च किए चलाएं WiFi, जानें क्या है आसान तरीका, फ्री में मिलेगा इंटरनेट

WiFi
टेक्नोलॉजी

Samsung Galaxy S26 सीरीज के स्पेक्स लीक, मिल सकता है Gen 5 चिपसेट, दमदार बैटरी और कैमरा में बड़ा अपग्रेड

Samsung Galaxy S26 Series Specs Leaked
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.