सिर्फ 1 रुपये में मिल रहा JioHotstar का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन! देखें आप एलिजिबल हैं या नहीं?

JioHotstar 1 Rs Offer (Image: Google Play Store)
JioHotstar 1 Rs Offer: सोशल मीडिया पर इस समय एक नया ऑफर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स काफी एक्साइटेड हैं। कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 रुपये में मिल गया है। लोगों ने अपने सफल पेमेंट के स्क्रीनशॉट और एक्टिव प्रीमियम अकाउंट्स को एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर भी किया है जिसके बाद यह ऑफर चर्चा में आ गया है। कंपनी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि यह कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए टेस्टिंग या ट्रायल जैसा ऑफर है।
जिन यूजर्स को यह ऑफर दिखा है वे कह रहे हैं कि सिर्फ 1 रुपये में उन्हें लगभग पूरे प्रीमियम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसमें मूवी, वेब सीरीज और स्पोर्ट्स का एड-फ्री स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस 4K क्वालिटी, प्लेबैक के साथडॉल्बी विजन सपोर्ट, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो यानी बेहतर साउंड क्वालिटी शामिल है।
एक ही अकाउंट को चार डिवाइस तक एक साथ इस्तेमाल करने की सुविधा (फोन, टीवी, टैबलेट, लैपटॉप) है यानी एक तरह से यूजर को पूरा प्रीमियम एक्सपीरियंस लगभग फ्री यानि 1 रुपये में मिल रहा है।
खास बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि यह ऑफर सिर्फ जियो सिम वालों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट्स के मुताबिक, ऐसे यूजर्स भी इस प्लान को एक्टिवेट कर पाए हैं जो जियो नंबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ मामलों में तो लोगों ने दावा किया है कि उन्हें सिर्फ 1 रुपये में कई महीनों तक या यहां तक कि एक साल तक का प्रीमियम प्लान दिखाई दिया है। हालांकि इतनी लंबी वैलिडिटी वाले क्लेम्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसलिए इसे फिलहाल यूजर रिपोर्ट ही माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, ये ऑफर सभी के लिए नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यह किसी तरह का लिमिटेड पायलट या अकाउंट-आधारित टेस्ट रोलआउट है जो कुछ सिलेक्टेड अकाउंट्स को ही दिख रहा है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स के अनुसार, कुछ यूजर्स को ऐप के अंदर 1 रुपये में दो तरह के ऑप्शन दिखे हैं। जिसमें 3 महीने का प्लान और 1 साल वाला प्लान शामिल हैं।
लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, बताया जा रहा है कि यह असल में एक ट्रायल मॉडल की तरह काम करता है। ऑफर तो 1 रुपये में एक्टिवेट हो जाता है लेकिन इसकी वैलिडिटी शुरू में सिर्फ 30 दिन के लिए गिनी जा रही है। इसके बाद आपका चुना हुआ प्लान (3 महीने/12 महीने वाला) नॉर्मल रेट पर जा सकता है।
मतलब, पहले महीने बहुत सस्ता है लेकिन आगे की बिलिंग रेगुलर प्राइस पर हो सकती है। इसलिए यूजर को ध्यान रखना होगा कि ट्रायल के बाद चार्ज क्या लगेगा।
यूजर्स ने जो स्टेप्स शेयर किए हैं वो कुछ इस तरह हैं।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई लोग बता रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट पर यह प्लान दिखाई ही नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि आपका नंबर अभी इस टेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी यह कोई पब्लिकली ओपन ऑफर नहीं है जिसे हर कोई मैन्युअली अनलॉक कर सके।
Jio और Disney+ Hotstar की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन इंडस्ट्री में यह माना जा रहा है कि यह ऑफर दो वजहों से टेस्ट किया जा सकता है।
पहला मकसद यह है कि नए यूज़र्स को प्रीमियम सर्विस आज़माने का मौका दिया जाए। उन्हें 4K क्वालिटी और Dolby Vision/Dolby Atmos जैसे फीचर्स का अनुभव कराया जाए, ताकि बाद में वे पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रेरित हों।
दूसरा, मल्टी-डिवाइस एक्सेस (एक साथ चार स्क्रीन तक) दिखाकर फैमिली/ग्रुप यूजर्स को पकड़ना जो पहले शायद अलग-अलग सस्ते प्लान्स या शेरिंग पर चल रहे थे।
यह रणनीति ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म रिटेंशन बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह एक तर्कसंगत अनुमान है जो यूजर रिपोर्ट्स और मौजूदा ओटीटी मार्केट प्रेशर के आधार पर लगाया जा रहा है।
ऑफर जितना लुभावना है उतना ही साफ-सुथरा नहीं है। चूंकि यह ऑफर ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं हुआ है, कुछ चीजों पर यूजर को खुद नजर रखनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स पर आधारित है। Jio या Disney+ Hotstar की ओर से इस 1 रुपये वाले प्रीमियम ऑफर की कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। यह संभव है कि यह ऑफर केवल कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए टेस्टिंग या पायलट प्रोग्राम का हिस्सा हो। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें।
