सिर्फ 1 रुपये में मिल रहा JioHotstar का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन! देखें आप एलिजिबल हैं या नहीं?

JioHotstar 1 Rs Offer: सोशल मीडिया पर इस समय एक नया ऑफर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स काफी एक्साइटेड हैं। कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 रुपये में मिल गया है। लोगों ने अपने सफल पेमेंट के स्क्रीनशॉट और एक्टिव प्रीमियम अकाउंट्स को एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर भी किया है जिसके बाद यह ऑफर चर्चा में आ गया है। कंपनी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि यह कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए टेस्टिंग या ट्रायल जैसा ऑफर है।