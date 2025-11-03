Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

सिर्फ 1 रुपये में मिल रहा JioHotstar का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन! देखें आप एलिजिबल हैं या नहीं?

सिर्फ 1 रुपये में कुछ चुनिंदा यूजर्स को मिल रहा है JioHotstar का प्रीमियम ऑफर। ऐसे चेक करें कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं?

4 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 03, 2025

JioHotstar 1 Rs Offer

JioHotstar 1 Rs Offer (Image: Google Play Store)

JioHotstar 1 Rs Offer: सोशल मीडिया पर इस समय एक नया ऑफर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स काफी एक्साइटेड हैं। कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 रुपये में मिल गया है। लोगों ने अपने सफल पेमेंट के स्क्रीनशॉट और एक्टिव प्रीमियम अकाउंट्स को एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर भी किया है जिसके बाद यह ऑफर चर्चा में आ गया है। कंपनी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि यह कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए टेस्टिंग या ट्रायल जैसा ऑफर है।

1 रुपये वाले प्लान में क्या-क्या मिल रहा है?

जिन यूजर्स को यह ऑफर दिखा है वे कह रहे हैं कि सिर्फ 1 रुपये में उन्हें लगभग पूरे प्रीमियम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसमें मूवी, वेब सीरीज और स्पोर्ट्स का एड-फ्री स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस 4K क्वालिटी, प्लेबैक के साथडॉल्बी विजन सपोर्ट, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो यानी बेहतर साउंड क्वालिटी शामिल है।

एक ही अकाउंट को चार डिवाइस तक एक साथ इस्तेमाल करने की सुविधा (फोन, टीवी, टैबलेट, लैपटॉप) है यानी एक तरह से यूजर को पूरा प्रीमियम एक्सपीरियंस लगभग फ्री यानि 1 रुपये में मिल रहा है।

क्या ये ऑफर सिर्फ Jio यूजर्स के लिए है?

खास बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि यह ऑफर सिर्फ जियो सिम वालों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट्स के मुताबिक, ऐसे यूजर्स भी इस प्लान को एक्टिवेट कर पाए हैं जो जियो नंबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ मामलों में तो लोगों ने दावा किया है कि उन्हें सिर्फ 1 रुपये में कई महीनों तक या यहां तक कि एक साल तक का प्रीमियम प्लान दिखाई दिया है। हालांकि इतनी लंबी वैलिडिटी वाले क्लेम्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसलिए इसे फिलहाल यूजर रिपोर्ट ही माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, ये ऑफर सभी के लिए नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यह किसी तरह का लिमिटेड पायलट या अकाउंट-आधारित टेस्ट रोलआउट है जो कुछ सिलेक्टेड अकाउंट्स को ही दिख रहा है।

ट्रायल कैसे काम करता है?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स के अनुसार, कुछ यूजर्स को ऐप के अंदर 1 रुपये में दो तरह के ऑप्शन दिखे हैं। जिसमें 3 महीने का प्लान और 1 साल वाला प्लान शामिल हैं।

लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, बताया जा रहा है कि यह असल में एक ट्रायल मॉडल की तरह काम करता है। ऑफर तो 1 रुपये में एक्टिवेट हो जाता है लेकिन इसकी वैलिडिटी शुरू में सिर्फ 30 दिन के लिए गिनी जा रही है। इसके बाद आपका चुना हुआ प्लान (3 महीने/12 महीने वाला) नॉर्मल रेट पर जा सकता है।

मतलब, पहले महीने बहुत सस्ता है लेकिन आगे की बिलिंग रेगुलर प्राइस पर हो सकती है। इसलिए यूजर को ध्यान रखना होगा कि ट्रायल के बाद चार्ज क्या लगेगा।

कैसे मिलेगा यह ऑफर?

यूजर्स ने जो स्टेप्स शेयर किए हैं वो कुछ इस तरह हैं।

  • सबसे पहले JioHotstar ऐप फोन, टीवी या ब्राउजर पर ओपन या इंस्टॉल करें।
  • ऐसे मोबाइल नंबर से लॉग इन करें जिस पर पहले से कोई एक्टिव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन न हो।
  • फिर ऐप में नीचे या प्रोफाइल सेक्शन में दिखने वाले ‘My Space’ ऑप्शन पर जाएं।
  • यहां से ‘Subscribe’ ऑप्शन चुनें।
  • अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको लिस्ट में ₹1 Premium Plan दिखेगा।
  • इसके बाद पेमेंट UPI, कार्ड या वॉलेट से किया जा सकता है और जिन अकाउंट्स को ये ऑफर मिला है उनके लिए एक्टिवेशन लगभग तुरंत हो गया।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई लोग बता रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट पर यह प्लान दिखाई ही नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि आपका नंबर अभी इस टेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी यह कोई पब्लिकली ओपन ऑफर नहीं है जिसे हर कोई मैन्युअली अनलॉक कर सके।

इतना सस्ता क्यों?

Jio और Disney+ Hotstar की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन इंडस्ट्री में यह माना जा रहा है कि यह ऑफर दो वजहों से टेस्ट किया जा सकता है।

पहला मकसद यह है कि नए यूज़र्स को प्रीमियम सर्विस आज़माने का मौका दिया जाए। उन्हें 4K क्वालिटी और Dolby Vision/Dolby Atmos जैसे फीचर्स का अनुभव कराया जाए, ताकि बाद में वे पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रेरित हों।

दूसरा, मल्टी-डिवाइस एक्सेस (एक साथ चार स्क्रीन तक) दिखाकर फैमिली/ग्रुप यूजर्स को पकड़ना जो पहले शायद अलग-अलग सस्ते प्लान्स या शेरिंग पर चल रहे थे।

यह रणनीति ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म रिटेंशन बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह एक तर्कसंगत अनुमान है जो यूजर रिपोर्ट्स और मौजूदा ओटीटी मार्केट प्रेशर के आधार पर लगाया जा रहा है।

आपको क्या ध्यान रखना चाहिए?

ऑफर जितना लुभावना है उतना ही साफ-सुथरा नहीं है। चूंकि यह ऑफर ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं हुआ है, कुछ चीजों पर यूजर को खुद नजर रखनी चाहिए।

  • पेमेंट सिर्फ ऑफिशियल JioHotstar ऐप या वेबसाइट के अंदर से ही करें। किसी भी थर्ड-पार्टी लिंक पर भरोसा न करें।
  • सब्सक्रिप्शन एक्टिव होने के बाद अकाउंट सेटिंग में जाकर देख लें कि ट्रायल कब खत्म हो रहा है।
  • अगर आगे फुल चार्ज ऑटो-डिडक्ट होना है तो पहले से तय कर लें कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं।

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स पर आधारित है। Jio या Disney+ Hotstar की ओर से इस 1 रुपये वाले प्रीमियम ऑफर की कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। यह संभव है कि यह ऑफर केवल कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए टेस्टिंग या पायलट प्रोग्राम का हिस्सा हो। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें।

ये भी पढ़ें

जल्द लॉन्च होगा e-Aadhaar ऐप: घर बैठे करें आधार कार्ड अपडेट, नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन
टेक्नोलॉजी
e-Aadhaar App

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

03 Nov 2025 01:50 pm

Hindi News / Technology / सिर्फ 1 रुपये में मिल रहा JioHotstar का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन! देखें आप एलिजिबल हैं या नहीं?

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Jio या Airtel? 3GB डेली वाले प्लान्स में किस कंपनी का ऑफर है ज्यादा किफायती, यहां जानें

Reliance Jio vs Airtel Prepaid Plans
टेक्नोलॉजी

जल्द लॉन्च होगा e-Aadhaar ऐप: घर बैठे करें आधार कार्ड अपडेट, नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन

e-Aadhaar App
टेक्नोलॉजी

बिना पैसे खर्च किए चलाएं WiFi, जानें क्या है आसान तरीका, फ्री में मिलेगा इंटरनेट

WiFi
टेक्नोलॉजी

Samsung Galaxy S26 सीरीज के स्पेक्स लीक, मिल सकता है Gen 5 चिपसेट, दमदार बैटरी और कैमरा में बड़ा अपग्रेड

Samsung Galaxy S26 Series Specs Leaked
टेक्नोलॉजी

Lava Agni 4 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म, टीजर में दिखी पहली झलक, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Lava Agni 4 Launch Date Confirmed
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.