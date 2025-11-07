Patrika LogoSwitch to English

Realme C85 स्मार्टफोन जल्द भारत में होगा लॉन्च, दमदार बैटरी और बजट सेगमेंट में मचाएगा धमाल

Realme C85 India Launch Soon: रियलमी सी85 जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। इस बजट 5G स्मार्टफोन में 7000mAh बैटरी, Dimensity 6300 प्रोसेसर और दमदार परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। जानें कीमत और मुकाबला किससे होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 07, 2025

Realme C85 India Launch Soon

Realme C85 India Launch Soon (Image: Realme)

Realme C85 India Launch Soon: अगर आप बजट सेगमेंट में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें 5G, बड़ी बैटरी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिले तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, रियलमी बहुत जल्द भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Realme C85 लॉन्च करने जा रहा है।

टेक टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, यह फोन पहले से ही कंपनी की पाइपलाइन में है और इस महीने के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन लीक रिपोर्ट्स से इसके डिजाइन और फीचर्स की झलक मिल चुकी है।

Realme C85 का डिजाइन और फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Realme C85 का डिजाइन और ज्यादातर फीचर्स हाल ही में लॉन्च हुए Realme 15x से काफी मिलते-जुलते होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कैमरा सेटअप थोड़ा डाउनग्रेड किया जा सकता है ताकि फोन की कीमत बजट रेंज में रखी जा सके।

Realme 15x की बात करें तो इसमें 6.81 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर लगाया गया है जो रोजमर्रा के कामों और गेमिंग दोनों में बेहतर परफॉर्मेंस देता है।

इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी, 8GB तक RAM, 256GB स्टोरेज और 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन Android 15 आधारित realme UI 6.0 पर वर्क करता है।

Realme C85 का कैमरा और डिजाइन

Realme C85 को पहले ही वियतनाम में लॉन्च किया जा चुका है जहां यह 8MP फ्रंट कैमरा के साथ आया था। रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय मॉडल में भी यही कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसके रियर कैमरे में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है ताकि इसकी कीमत को और कम रखा जा सके। बाकी फीचर्स जैसे बैटरी और प्रोसेसर लगभग वही रहने की उम्मीद है जो Realme 15x में दिए गए हैं।

Realme C85 की बैटरी और परफॉर्मेंस

7000mAh की बैटरी Realme C85 की सबसे बड़ी ताकत होगी। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स को दिनभर चार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के कारण परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी जिससे यह फोन मल्टीटास्किंग और हल्के गेमिंग के लिए भी एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है।

Realme C85 की कीमत और मुकाबला

खबरों के मुताबिक, Realme C85 की कीमत भारत में 15,000 रुपये से कम रखी जा सकती है। यह फोन खासकर उन यूजर्स के लिए होगा जो कम दाम में बड़ी बैटरी, अच्छा परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं।

इसका सीधा मुकाबला Redmi Note 14 SE, POCO M7 Plus और iQOO Z10x जैसे स्मार्टफोन्स से होगा। हालांकि, अपनी 7000mAh बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस की वजह से Realme C85 इस रेंज में थोड़ा आगे नजर आ सकता है।

Oppo Find X9 Series India Launch

