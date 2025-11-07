Realme C85 स्मार्टफोन जल्द भारत में होगा लॉन्च, दमदार बैटरी और बजट सेगमेंट में मचाएगा धमाल

Realme C85 को पहले ही वियतनाम में लॉन्च किया जा चुका है जहां यह 8MP फ्रंट कैमरा के साथ आया था। रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय मॉडल में भी यही कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसके रियर कैमरे में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है ताकि इसकी कीमत को और कम रखा जा सके। बाकी फीचर्स जैसे बैटरी और प्रोसेसर लगभग वही रहने की उम्मीद है जो Realme 15x में दिए गए हैं।