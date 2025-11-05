फ्री में कैसे ले पाएंगे ChatGpt का सब्सक्रिप्शन? जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

ChatGpt(Image-Freepik)
ChatGpt प्रयोग करने वाले यूजर्स के लिए कंपनी ने शानदार ऐलान किया है। OpenAI ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन एक साल तक फ्री कर दिया है। पहले इसके लिए यूजर्स को 399 रूपये प्रति माह यानी करीब 4,788 सालाना देना पड़ता था। अब कोई भी यूजर बिना चार्ज दिए इस प्लान का लाभ उठा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ChatGPT Go को फ्री में कैसे एक्टिवेट करें तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस ऑफर को पाने के लिए किसी खास डिवाइस की जरूरत नहीं है। आपको केवल तीन बेसिक चीजें चाहिए। जिसमें इंटरनेट से जुड़ा, स्मार्टफोन या लैपटॉप, कोई भी वेब ब्राउजर या ChatGPT ऐप और साथ ही आपका ChatGPT अकाउंट, जिसे आप Google ID से भी लॉगिन कर सकते हैं।
सबसे पहले ChatGPT की वेबसाइट या ऐप खोलें।
अपने अकाउंट से लॉगिन करें।
ऊपर दाईं ओर मौजूद प्रोफाइल आइकन पर टैप करें।
“Upgrade your plan” पर क्लिक करें।
अब ChatGPT Go को चुनें और ऑन-स्क्रीन दिए गए निर्देशों का पालन करें।
कुछ ही सेकंड में आपका फ्री सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा।
ChatGPT Go यूजर्स को GPT-5 मॉडल का एक्सटेंडेड एक्सेस देता है, जिससे अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। इसमें यूजर्स को ज्यादा प्रॉम्प्ट्स और लंबे जवाब मिलते हैं। इमेज जनरेशन और फाइल एनालिसिस जैसे क्रिएटिव टूल्स मौजूद हैं।
इसमें Python आधारित डेटा एनालिसिस टूल्स शामिल हैं। साथ ही पर्सनलाइज्ड मेमोरी फीचर चैट हिस्ट्री को याद रखता है, जिससे जवाब ज्यादा सटीक होते हैं।
वैसे तो ChatGPT Go काफी फायदेमंद है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। इसमें API एक्सेस शामिल नहीं है। पुराने मॉडल जैसे GPT-4o और GPT-4 Turbo इस प्लान में उपलब्ध नहीं हैं। थर्ड-पार्टी कनेक्टर्स और Sora वीडियो जनरेशन फीचर सिर्फ Plus या Pro प्लान में हैं। GPT-5 reasoning mode ऑटोमैटिक काम करता है, लेकिन इसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग