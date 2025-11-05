फ्री में कैसे ले पाएंगे ChatGpt का सब्सक्रिप्शन? जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

ChatGpt प्रयोग करने वाले यूजर्स के लिए कंपनी ने शानदार ऐलान किया है। OpenAI ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन एक साल तक फ्री कर दिया है। पहले इसके लिए यूजर्स को 399 रूपये प्रति माह यानी करीब 4,788 सालाना देना पड़ता था। अब कोई भी यूजर बिना चार्ज दिए इस प्लान का लाभ उठा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ChatGPT Go को फ्री में कैसे एक्टिवेट करें तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस ऑफर को पाने के लिए किसी खास डिवाइस की जरूरत नहीं है। आपको केवल तीन बेसिक चीजें चाहिए। जिसमें इंटरनेट से जुड़ा, स्मार्टफोन या लैपटॉप, कोई भी वेब ब्राउजर या ChatGPT ऐप और साथ ही आपका ChatGPT अकाउंट, जिसे आप Google ID से भी लॉगिन कर सकते हैं।