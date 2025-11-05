Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

फ्री में कैसे ले पाएंगे ChatGpt का सब्सक्रिप्शन? जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अब ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन एक साल तक फ्री कर दिया है। अब इसके लिए 399 रूपये प्रति माह यूजर्स को नहीं देने होंगे। इस खबर में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लें कि कैसे इसका सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 05, 2025

ChatGpt

ChatGpt(Image-Freepik)

ChatGpt प्रयोग करने वाले यूजर्स के लिए कंपनी ने शानदार ऐलान किया है। OpenAI ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन एक साल तक फ्री कर दिया है। पहले इसके लिए यूजर्स को 399 रूपये प्रति माह यानी करीब 4,788 सालाना देना पड़ता था। अब कोई भी यूजर बिना चार्ज दिए इस प्लान का लाभ उठा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ChatGPT Go को फ्री में कैसे एक्टिवेट करें तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इस ऑफर को पाने के लिए किसी खास डिवाइस की जरूरत नहीं है। आपको केवल तीन बेसिक चीजें चाहिए। जिसमें इंटरनेट से जुड़ा, स्मार्टफोन या लैपटॉप, कोई भी वेब ब्राउजर या ChatGPT ऐप और साथ ही आपका ChatGPT अकाउंट, जिसे आप Google ID से भी लॉगिन कर सकते हैं।

ChatGPT Go फ्री में कैसे एक्टिवेट करें

सबसे पहले ChatGPT की वेबसाइट या ऐप खोलें।
अपने अकाउंट से लॉगिन करें।
ऊपर दाईं ओर मौजूद प्रोफाइल आइकन पर टैप करें।
“Upgrade your plan” पर क्लिक करें।
अब ChatGPT Go को चुनें और ऑन-स्क्रीन दिए गए निर्देशों का पालन करें।
कुछ ही सेकंड में आपका फ्री सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा।

ChatGPT Go से मिलने वाले फायदे

ChatGPT Go यूजर्स को GPT-5 मॉडल का एक्सटेंडेड एक्सेस देता है, जिससे अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। इसमें यूजर्स को ज्यादा प्रॉम्प्ट्स और लंबे जवाब मिलते हैं। इमेज जनरेशन और फाइल एनालिसिस जैसे क्रिएटिव टूल्स मौजूद हैं।
इसमें Python आधारित डेटा एनालिसिस टूल्स शामिल हैं। साथ ही पर्सनलाइज्ड मेमोरी फीचर चैट हिस्ट्री को याद रखता है, जिससे जवाब ज्यादा सटीक होते हैं।

ChatGPT Go की कुछ सीमाएं


वैसे तो ChatGPT Go काफी फायदेमंद है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। इसमें API एक्सेस शामिल नहीं है। पुराने मॉडल जैसे GPT-4o और GPT-4 Turbo इस प्लान में उपलब्ध नहीं हैं। थर्ड-पार्टी कनेक्टर्स और Sora वीडियो जनरेशन फीचर सिर्फ Plus या Pro प्लान में हैं। GPT-5 reasoning mode ऑटोमैटिक काम करता है, लेकिन इसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 01:06 pm

Hindi News / Technology / फ्री में कैसे ले पाएंगे ChatGpt का सब्सक्रिप्शन? जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Gemini बनेगा गूगल का नया स्मार्ट असिस्टेंट, जल्द खत्म होगा Google Assistant का दौर

Google Assistant
टेक्नोलॉजी

कौन हैं Michio Kaku जिन्होंने दी है चेतावनी? फर्जी AI डीपफेक वीडियो फैला रहे हैं 3I/ATLAS को लेकर झूठी बातें

Michio Kaku
टेक्नोलॉजी

ये कंपनी बनी भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, प्रीमियम सेगमेंट में Apple ने दिखाया जलवा

India Smartphone Sales Q3 2025
टेक्नोलॉजी

PAN Card यूजर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड

Aadhar PAN Card Link
टेक्नोलॉजी

अब Google Search के AI मोड में भी दिखेंगे विज्ञापन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

AI Search Ads Google
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.