Google Chrome की छुट्टी कर देगा Perplexity का Comet AI Browser! जानें इसके 5 धमाकेदार फीचर्स

Comet Browser vs Google Chrome: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं रह गया है। AI वेब ब्राउजिंग को भी पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। इसी कड़ी में Perplexity ने अपना नया Comet AI Browser लॉन्च किया है। खास बात यह है कि यह अब भारत में बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ ब्राउजर नहीं बल्कि एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करता है।