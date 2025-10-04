Patrika LogoSwitch to English

Google Chrome की छुट्टी कर देगा Perplexity का Comet AI Browser! जानें इसके 5 धमाकेदार फीचर्स

Comet Browser और Google Chrome में क्या फर्क है? जानिए 5 खास फीचर्स जिनकी वजह से Comet आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 04, 2025

Comet Browser vs Google Chrome

Comet Browser vs Google Chrome (Image: Perplexity)

Comet Browser vs Google Chrome: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं रह गया है। AI वेब ब्राउजिंग को भी पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। इसी कड़ी में Perplexity ने अपना नया Comet AI Browser लॉन्च किया है। खास बात यह है कि यह अब भारत में बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ ब्राउजर नहीं बल्कि एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करता है।

जहां Google Chrome पर यूजर को सर्च करने और रिजल्ट पढ़ने में काफी समय देना पड़ता है वहीं Comet AI Browser वही काम कुछ सेकेंड्स में समरी और ऑर्गेनाइज करके यूजर को दे देता है। आइए जानते हैं इसके 5 सबसे खास फीचर्स के बारे में जो आपको जानना चाहिए।

1. इंस्टेंट कंपेरिजन

      कॉमेट ब्राउजर किसी भी चीज की सीधा तुलना कर देता है। चाहे होटल बुक करना हो, फ्लाइट चुननी हो या फिर किसी गैजेट का सही ऑप्शन देखना हो कई टैब खोलने और रिव्यू पढ़ने की झंझट यहां खत्म हो जाता है। बस एक प्रॉम्प्ट दीजिए और ब्राउजर सभी डाटा का एनालिसिस करके आपको बेस्ट रिजल्ट दे देगा।

      2. लंबे वीडियो का आसान शॉर्टकट

        क्रोम पर लंबा वीडियो देखने में जहां यूजर्स को खुद स्किप करना या स्पीड बढ़ानी पड़ती है वहीं कॉमेट ब्राउजर वीडियो लिंक डालते ही उसकी टाइमलाइन बना देता है। इतना ही नहीं, यह खास कोट्स और शॉर्ट समरी भी तैयार कर देता है। इससे आपका समय काफी बच जाता है।

        3. मिनटों में ट्रैवल प्लानिंग

          अगर आप कहीं ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो कॉमेट इसमें भी मास्टर है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालते ही यह डेस्टिनेशन, होटल, खाने-पीने के ऑप्शन और घूमने की जगहों की पूरी लिस्ट तैयार कर देता है। वहीं क्रोम पर यही काम घंटों ले सकता है।

          4. रिसर्च और PDF के लिए बेस्ट

            स्टूडेंट्स और रिसर्च करने वालों के लिए यह ब्राउजर किसी वरदान से कम नहीं है। यह एक साथ कई PDFs को समरी में बदल सकता है। जहां क्रोम पर हर फाइल को खोलकर नोट्स बनाने पड़ते हैं वहीं कॉमेट तुरंत शॉर्ट और ऑर्गेनाइज्ड नोट्स दे देता है।

            5. सोशल मीडिया थ्रेड्स का आसान सार

              अब लंबे-लंबे थ्रेड्स पढ़ने का भी झंझट नहीं है। कॉमेट सोशल मीडिया पोस्ट्स को छोटे और आसान फॉर्मेट में समरी बना देता है। साथ ही यह आपके पसंदीदा टॉपिक्स पर वीकली अपडेट भी भेज सकता है।

              Perplexity का Comet AI Browser वेब ब्राउजिंग को नए लेवल पर ले जा रहा है। यह न सिर्फ समय बचाता है बल्कि रिजल्ट्स को आसान और समझने लायक बनाता है। अगर यह फीचर्स पॉपुलर हो गए तो आने वाले समय में Google Chrome की छुट्टी हो सकती है।

