OpenAI और Google छोड़ बनाया अपना खुद का AI, इस तरह अरविंद श्रीनिवास बने सबसे कम उम्र के भारतीय बिलेनियर

Aravind Srinivas Billionaire: अक्सर कहा जाता है कि बड़ा मुकाम उन्हीं को मिलता है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। चेन्नई के अरविंद श्रीनिवास ने यही करके दिखाया है। गूगल और OpenAI जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों की नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और महज तीन साल में ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज वे भारत के सबसे युवा अरबपति बन चुके हैं। M3M Hurun इंडिया रिच लिस्ट 2025 में उनका नाम 21,190 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ शामिल हो चुका है।