Realme P4 Pro, Vivo T4 Pro, iQOO Neo 10R और Nord CE 5G: कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा बेस्ट, देखें कंपेरिजन

Vivo T4 Pro vs Rivals: भारतीय बाजार में मिड-रेंज स्मार्टफोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कंपनियां भी लगातर इसी सेगमेंट नए-नए फोन्स लॉन्च कर रही हैं। इसी क्रम में वीवो अपना नया स्मार्टफोन Vivo T4 Pro लॉन्च कर दिया है। यह फोन Realme P4 Pro, iQOO Neo 10R और OnePlus Nord CE 5G जैसे मॉडल्स को टक्कर देता है। हर फोन की अपनी अलग खासियत है। कोई कैमरा में अच्छा है, कोई बैटरी और परफॉर्मेंस में बेहतर है। इस आर्टिकल में इन चारों मॉडल्स की तुलना करेंगे और जानेंगे कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया रहेगा।