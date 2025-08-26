Realme P4 Pro, Vivo T4 Pro, iQOO Neo 10R और Nord CE 5G: कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा बेस्ट, देखें कंपेरिजन

Vivo T4 Pro vs Rivals: भारतीय बाजार में मिड-रेंज स्मार्टफोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कंपनियां भी लगातर इसी सेगमेंट नए-नए फोन्स लॉन्च कर रही हैं। इसी क्रम में वीवो अपना नया स्मार्टफोन Vivo T4 Pro लॉन्च कर दिया है। यह फोन Realme P4 Pro, iQOO Neo 10R और OnePlus Nord CE 5G जैसे मॉडल्स को टक्कर देता है। हर फोन की अपनी अलग खासियत है। कोई कैमरा में अच्छा है, कोई बैटरी और परफॉर्मेंस में बेहतर है। इस आर्टिकल में इन चारों मॉडल्स की तुलना करेंगे और जानेंगे कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया रहेगा।
Vivo T4 Pro प्रीमियम लुक और IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। यह स्लिम और हल्का (192g) है। OnePlus Nord CE 5G हल्का और आरामदायक है (170g) लेकिन प्लास्टिक बैक के कारण थोड़ा सामान्य दिखता है।
iQOO Neo 10R पॉलीकार्बोनेट बैक और IP65 रेटिंग के साथ आता है जो गेमिंग के लिए सही है। Realme P4 Pro 5G में Gorilla Glass 7i और IP65 रेटिंग है साथ ही प्रीमियम कलर विकल्प भी मिलते हैं।
Vivo T4 Pro का 6.77 इंच AMOLED, 120Hz डिस्प्ले शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है। Nord CE 5G का 6.43 इंच AMOLED डिस्प्ले 90Hz है।iQOO Neo 10R का 6.78 इंच 1.5K AMOLED, 120Hz HDR10 सपोर्ट के साथ गेमिंग और वीडियो के लिए बेहतरीन है। Realme P4 Pro 5G 6.8 इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है जो स्मूथ और फास्ट एक्सपीरियंस देता है।
परफॉर्मेंस में iQOO Neo 10R सबसे आगे है। इसमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और 8-12GB RAM है जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बढ़िया है। Vivo T4 Pro और Realme P4 Pro 5G में Snapdragon 7 Gen 4 है और दोनों 8-12GB RAM के साथ आते हैं। Nord CE 5G Snapdragon 750G प्रोसेसर के साथ आता है जो हल्के गेम और रोजमर्रा के काम के लिए पर्याप्त है।
Vivo T4 Pro में 50MP + 50MP 3X पेरिस्कोप + 2MP रियर कैमरा है जो दूर की चीजें कैप्चर करने में खास है। Realme P4 Pro 5G में 50MP + 8MP रियर और 50MP फ्रंट कैमरा है। iQOO Neo 10R में 50MP + 8MP और 32MP फ्रंट है। Nord CE 5G 64MP + 8MP + 2MP कैमरा सेटअप के साथ आता है।
Realme P4 Pro 5G सबसे लंबी बैटरी (7000mAh) और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। Vivo T4 Pro में 6500mAh और 90W फास्ट चार्जिंग है। iQOO Neo 10R में 6400mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग है। Nord CE 5G की बैटरी 4500mAh और 30W चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Nord CE 5G और iQOO Neo 10R बजट फ्रेंडली विकल्प हैं। Vivo T4 Pro और Realme P4 Pro 5G थोड़े महंगे हैं लेकिन प्रीमियम फीचर्स और बेहतरीन डिस्प्ले के साथ आते हैं।
अगर आपको लंबी बैटरी चाहिए तो Realme P4 Pro 5G सबसे अच्छा है, फोटोग्राफी में Vivo T4 Pro बेस्ट है, गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए iQOO Neo 10R सही रहेगा और बजट कम है तो OnePlus Nord CE 5G हल्का, भरोसेमंद और किफायती ऑप्शन है। कौन सा फोन खरीदना है ये आपके चुनाव पर निर्भर करता है।
|फीचर
|Vivo T4 Pro
|OnePlus Nord CE 5G
|iQOO Neo 10R
|Realme P4 Pro 5G
|डिस्प्ले
|6.77" AMOLED, 120Hz
|6.43" AMOLED, 90Hz
|6.78" AMOLED, 120Hz HDR10
|6.8" AMOLED, 144Hz, Gorilla Glass 7i
|प्रोसेसर
|Snapdragon 7 Gen 4
|Snapdragon 750G
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|8–12GB
|6-12GB
|8-12GB
|8-12GB
|स्टोरेज
|128–256GB
|128-256GB
|128-256GB
|128-256GB
|रियर कैमरा
|50+50+2MP
|64+8+2MP
|50+8MP
|50+8MP
|फ्रंट कैमरा
|32MP
|16MP
|32MP
|50MP
|बैटरी
|6500mAh, 90W
|4500mAh, 30W
|6400mAh, फास्ट चार्ज
|7000mAh, 80W
|IP रेटिंग
|IP68 + IP69
|-
|IP65
|IP65
|वजन
|192g
|170g
|196g
|189g
|कीमत
|27,999 रुपये से स्टार्ट
|22,999 रुपये से स्टार्ट
|23,995 रुपये से स्टार्ट
|24,999 रुपये से स्टार्ट