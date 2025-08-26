Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

Vivo T4 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च: जानें कीमत और खासियत, सेगमेंट इन फोन्स से होगी टक्कर

Vivo T4 Pro 5G भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह नया फोन 50MP पेरिस्कोप कैमरा, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ लाया गया है। डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 26, 2025

Vivo T4 Pro 5G Launched in India
Vivo T4 Pro 5G Launched in India (Image: Vivo)

Vivo T4 Pro 5G Launched in India: वीवो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo T4 Pro लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अपने T4 सीरीज का प्रीमियम मॉडल बताया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, बड़ी 6,500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग है। Vivo T4 Pro का मुकाबला Nothing Phone (3a) Pro और Realme P4 Pro जैसे फोन से होगा।

Vivo T4 Pro 5G की बिक्री 26 अगस्त 2025 से शुरू होगी और इसे Flipkart, Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

Vivo T4 Pro 5G की कीमत और वेरिएंट्स

Vivo T4 Pro 5G भारत में तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में आया है। लॉन्च ऑफर के तहत पहले दिन 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा।

वेरिएंटकीमत
8GB + 128GB27,999 रुपये
8GB + 256GB29,999 रुपये
12GB + 256GB31,999 रुपये
  • कलर ऑप्शन्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन Nitro Blue और Blaze Gold में उपलब्ध होगा।

Vivo T4 Pro 5G का डिजाइन और डिस्प्ले

  • फोन का डिजाइन स्लिम और प्रीमियम है। इसका वजन 192 ग्राम और मोटाई 7.53mm है।
  • इसमें 6.77-इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1500 निट्स ब्राइटनेस और P3 वाइड कलर गैमट सपोर्ट करती है।
  • डिस्प्ले को 3840Hz PWM डिमिंग और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ बेहतर विजुअल अनुभव के लिए तैयार किया गया है।

Vivo T4 Pro 5G का परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

  • फोन को पावर देने के लिए Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट किया गया है जो 4nm प्रोसेस पर बना है।
  • इसमें अधिकतम 12GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है।
  • फोन में Funtouch OS 15 (Android 15) दिया गया है। कंपनी ने वादा किया है कि इसमें 4 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

Vivo T4 Pro 5G का कैमरा सेटअप

Vivo T4 Pro में पीछे की तरफ 50MP OIS Sony IMX882 मेन कैमरा और 50MP 3X पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। इसके अलावा एक 2MP बोकेह सेंसर भी मौजूद है। फ्रंट पर 32MP सेल्फी कैमरा मिलता है। खास बात यह है कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।

Vivo T4 Pro 5G की बैटरी और चार्जिंग

लंबे इस्तेमाल के लिए फोन में बड़ी 6,500mAh बैटरी दी गई है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।

कनेक्टिविटी और ऑडियो फीचर्स

Vivo T4 Pro में 5G+5G डुअल सिम, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS (NavIC सपोर्ट के साथ) और IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। हालांकि इसमें NFC सपोर्ट नहीं दिया गया है और चार्जिंग पोर्ट अभी भी USB 2.0 है। फोन में स्टीरियो स्पीकर सेटअप है जो AAC, MP3 और FLAC ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है।

फीचरस्पेसिफिकेशन
डिस्प्ले6.77-इंच AMOLED, 2392×1080, 120Hz, 1500 निट्स HBM
प्रोसेसरSnapdragon 7 Gen 4, 4nm
RAM8GB / 12GB LPDDR4X (12GB वर्चुअल RAM तक)
स्टोरेज128GB / 256GB UFS 2.2
रियर कैमरा50MP OIS मेन + 50MP 3X पेरिस्कोप + 2MP बोकेह
फ्रंट कैमरा32MP, 4K वीडियो सपोर्ट
बैटरी6,500mAh, 90W फास्ट चार्जिंग
ऑडियोस्टीरियो स्पीकर (AAC, MP3, FLAC), LDAC/LHDC नहीं
कनेक्टिविटी5G+5G, Wi-Fi 6, BT 5.4, GPS (NavIC), IR ब्लास्टर
IP रेटिंगIP68 + IP69
वज़न/मोटाई192g, 7.53mm
सॉफ्टवेयरFuntouch OS 15, Android 15, 4+6 अपडेट्स

