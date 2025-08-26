Vivo T4 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च: जानें कीमत और खासियत, सेगमेंट इन फोन्स से होगी टक्कर

Vivo T4 Pro 5G Launched in India: वीवो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo T4 Pro लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अपने T4 सीरीज का प्रीमियम मॉडल बताया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, बड़ी 6,500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग है। Vivo T4 Pro का मुकाबला Nothing Phone (3a) Pro और Realme P4 Pro जैसे फोन से होगा।