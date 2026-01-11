11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

टेक्नोलॉजी

खतरे में Grok? इंडोनेशिया के बैन के बाद Google-Apple पर बढ़ा ऐप हटाने का दबाव

Elon Musk के Grok AI पर इंडोनेशिया ने लगाया बैन। चैटबॉट पर Deepfake और अश्लील तस्वीरें बनाने का आरोप। जानिए क्या भारत भी उठाएगा ऐसा सख्त कदम?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 11, 2026

Grok AI Ban in Indonesia

Grok AI Ban in Indonesia (Image: Gemini)

Grok AI Ban in Indonesia: एलन मस्क अक्सर अपनी नई टेक्नोलॉजी और बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में फ्रीडम की वकालत करने वाले मस्क के AI चैटबॉट Grok पर इंडोनेशिया ने ताला लगा दिया है।

यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने मस्क के AI को ब्लॉक करने की हिम्मत दिखाई है। वजह कोई तकनीकी खामी नहीं, बल्कि इंसानियत और सुरक्षा है।

आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला?

बात सिर्फ एक ऐप पर बैन लगाने की नहीं है, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Grok AI का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में लोग महिलाओं और यहां तक कि बच्चों की आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें (Deepfakes) बना रहे थे, वो भी बिना उनकी मर्जी के।

इंडोनेशिया सरकार ने इसे लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। वहां की कम्युनिकेशन मिनिस्टर, मेउत्या हाफिद ने इसे सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने एक बहुत सही शब्द डिजिटल हिंसा' (Digital Violence) का इस्तेमाल किया है। सरकार का कहना है कि अगर कोई टूल समाज में गंदगी फैला रहा है और महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

मस्क का बदला हुआ सुर और उठते सवाल

इस पूरे विवाद में एलन मस्क और उनकी कंपनी xAI का रवैया भी देखने लायक है। जब विवाद शुरू हुआ, तो कंपनी ने चेतावनी दी थी कि गलत काम करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आलोचना बढ़ने पर मस्क का एक अलग ही रूप सामने आया।

हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए इशारा किया कि "डीपफेक इमेज बनाने की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की नहीं, बल्कि यूजर्स की है।" आसान भाषा में कहें तो उनका तर्क यह था कि अगर कोई गाड़ी से एक्सीडेंट करता है, तो गलती गाड़ी बनाने वाली कंपनी की नहीं, ड्राइवर की है। लेकिन सरकारें अब इस तर्क को मानने के मूड में नहीं हैं। इंडोनेशिया ने X (ट्विटर) के अधिकारियों को तलब किया है और साफ कहा है पहले सिस्टम सुधारो, फिर बैन हटेगा।

अमेरिका में भी शुरू हुआ विरोध

मामला सिर्फ इंडोनेशिया तक नहीं रुका है। अमेरिका में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। वहां के तीन सीनेटरों ने तो सीधे गूगल और एपल को चिट्ठी लिख दी है। उनकी मांग है कि जब तक Grok सुधर नहीं जाता, इसे ऐप स्टोर से हटा दिया जाए। उनका आरोप है कि यह ऐप अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है।

भारत के लिए क्या है सबक?

इंडोनेशिया की इस कार्रवाई ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। भारत में भी पिछले कुछ समय में डीपफेक के कई मामले सामने आए हैं, चाहे वह रश्मिका मंदाना का केस हो या आम लड़कियों का। हम अक्सर टेक्नोलॉजी के नाम पर नरमी बरतते हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने दिखा दिया है कि जब बात नागरिकों की सुरक्षा की हो, तो कड़े फैसले लेने से हिचकना नहीं चाहिए।

अब सवाल यह है कि क्या बाकी देश और भारत भी इससे सीख लेंगे? क्या सोशल मीडिया और AI कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अब और सख्त कानूनों की जरूरत है? इंडोनेशिया ने तो शुरुआत कर दी है, अब बारी बाकी दुनिया की है।

ये भी पढ़ें

Instagram Data Leak: सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपकी लोकेशन और नंबर भी खतरे में… 1.75 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर
टेक्नोलॉजी
Instagram Data Leak News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Jan 2026 03:25 pm

Hindi News / Technology / खतरे में Grok? इंडोनेशिया के बैन के बाद Google-Apple पर बढ़ा ऐप हटाने का दबाव

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Gas Geyser Safety Tips: बाथरूम में लगा है गैस गीजर? जान बचाने के लिए चेक करें ये 3 फीचर्स

Gas Geyser Safety Tips
टेक्नोलॉजी

Instagram Data Leak: सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपकी लोकेशन और नंबर भी खतरे में… 1.75 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर

Instagram Data Leak News
टेक्नोलॉजी

108MP कैमरा के साथ आया Redmi Note 15 5G, जानिए इसकी कीमत और दमदार फीचर्स

, Best 5G phone under 25000, New Redmi phone 2026,
टेक्नोलॉजी

बाथरूम में ‘साइलेंट किलर’ बन गया गीजर: न आवाज, न दर्द… ऐसे चली गई UP के उत्कर्ष की जान, आप न करें ये भूल

Gas Geyser Safety Tips
टेक्नोलॉजी

क्या डिलीट कर दें Truecaller? अब फोन बजते ही दिखेगा Aadhaar वाला असली नाम, जानें सरकारी कॉलर ID कैसे खोलेगी पोल

CNAP vs Truecaller
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.