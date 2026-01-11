11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

टेक्नोलॉजी

Instagram Data Leak: सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपकी लोकेशन और नंबर भी खतरे में… 1.75 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर

Instagram Data Leak News: डार्क वेब पर 1.75 करोड़ यूजर्स का फोन नंबर और लोकेशन लीक। अगर आपको Password Reset का ईमेल आए तो क्लिक न करें। जानें अपना अकाउंट सुरक्षित करने का तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 11, 2026

Instagram Data Leak News

Instagram Data Leak News (Image: Gemini)

Instagram Data Leak News: अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो थोड़ा ठहरिए और अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स पर एक नजर डाल लीजिये… खबर थोड़ी चिंता वाली है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुनिया भर में करीब 1.75 करोड़ (17.5 Million) इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। और डरने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, बल्कि खतरा इससे कहीं बड़ा है क्योंकि इस बार लीक में आपकी लोकेशन और मोबाइल नंबर जैसी बेहद निजी जानकारियां शामिल हैं।

Instagram 17.5 Million Accounts Leak: आखिर क्या है पूरा माजरा?

इंटरनेट की वो दुनिया जिसे हम नहीं देख पाते, यानी डार्क वेब (Dark Web), वहां एक डेटाबेस बेचा जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी फर्म Malwarebytes की रिपोर्ट के मुताबिक, एक 'Subkek' नाम के हैकर ने दावा किया है कि उसके पास करोड़ों इंस्टाग्राम यूजर्स का लेटेस्ट डेटा है। बताया जा रहा है कि यह डेटा 2024 के आखिरी तीन महीनों में ही चोरी या स्क्रैप किया गया है।

Instagram Security Breach 2026: सिर्फ पासवर्ड का खेल नहीं है?

अक्सर हमें लगता है कि डेटा लीक हुआ है तो बस पासवर्ड बदल लेंगे और काम चल जाएगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। जो डेटा लीक हुआ है, उसमें यूजर्स के यूजरनेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और फिजिकल एड्रेस (लोकेशन) के हिस्से शामिल हैं।

अब सोचिए, अगर किसी जालसाज के पास आपका असली नाम, फोन नंबर और ये जानकारी हो कि आप कहां रहते हैं, तो वो आपके साथ किस तरह का फ्रॉड कर सकता है? इसे तकनीकी भाषा में आइडेंटिटी थेफ्ट या फिशिंग कहते हैं। हैकर्स इस जानकारी का इस्तेमाल करके आपको ऐसे असली दिखने वाले मैसेज भेज सकते हैं, जिन पर भरोसा करके आप ठगी का शिकार हो सकते हैं।

Instagram Password Reset Scam: रीसेट पासवर्ड वाला जाल

इस लीक का असर अब दिखने भी लगा है। बहुत से यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम की तरफ से बार-बार "Reset your password" (अपना पासवर्ड रीसेट करें) के ईमेल आ रहे हैं।

यहां हैकर्स एक चालाकी कर रहे हैं। वे जानते हैं कि डेटा लीक की खबर सुनकर आप डर जाएंगे। इसलिए वे सिस्टम जनरेटेड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। यह ईमेल नकली नहीं होता, यह आता इंस्टाग्राम की तरफ से ही है, लेकिन रिक्वेस्ट हैकर ने डाली होती है।

जैसे ही आप घबराहट में उस लिंक पर क्लिक करते हैं या अपनी जानकारी डालते हैं, हैकर को आपके अकाउंट में सेंध लगाने का मौका मिल जाता है। FBI और साइबर एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है, "अगर आपने पासवर्ड बदलने की रिक्वेस्ट खुद नहीं भेजी है, तो ऐसे ईमेल को तुरंत इग्नोर करें। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।"

Instagram Account Secure Kaise Kare: ऐसे सुरक्षित रखें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट

डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी समझदारी दिखाने का वक्त है। अपने अकाउंट को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी सेटिंग आज ही ऑन कर लें। इसे Two-Factor Authentication (2FA) कहते हैं।

यह आपके घर के दरवाजे पर लगे दूसरे ताले जैसा है। इसे ऑन करने के लिए नीचे दिए जा रहे आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

  • अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाएं और तीन लाइनों (Menu) पर टैप करें।
  • Settings and privacy में जाएं और फिर Accounts Center चुनें।
  • वहां Password and security पर क्लिक करें और Two-factor authentication को ऑन कर दें।

इससे होगा ये कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो भी वो आपके अकाउंट में नहीं घुस पाएगा क्योंकि उसके पास वो OTP नहीं होगा जो आपके मोबाइल नंबर या WhatsApp पर आएगा।

ये भी पढ़ें

क्या डिलीट कर दें Truecaller? अब फोन बजते ही दिखेगा Aadhaar वाला असली नाम, जानें सरकारी कॉलर ID कैसे खोलेगी पोल
टेक्नोलॉजी
CNAP vs Truecaller

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Jan 2026 10:48 am

Hindi News / Technology / Instagram Data Leak: सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपकी लोकेशन और नंबर भी खतरे में… 1.75 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

108MP कैमरा के साथ आया Redmi Note 15 5G, जानिए इसकी कीमत और दमदार फीचर्स

, Best 5G phone under 25000, New Redmi phone 2026,
टेक्नोलॉजी

बाथरूम में ‘साइलेंट किलर’ बन गया गीजर: न आवाज, न दर्द… ऐसे चली गई UP के उत्कर्ष की जान, आप न करें ये भूल

Gas Geyser Safety Tips
टेक्नोलॉजी

क्या डिलीट कर दें Truecaller? अब फोन बजते ही दिखेगा Aadhaar वाला असली नाम, जानें सरकारी कॉलर ID कैसे खोलेगी पोल

CNAP vs Truecaller
टेक्नोलॉजी

Realme 16 Pro: 200MP कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस के साथ नए साल का आगाज, 6 जनवरी को उठेगा पर्दा

Realme 16 Pro Launch Date in India
टेक्नोलॉजी

X पर सुरक्षित नहीं बहन-बेटियां? Grok AI विवाद पर सरकार सख्त, 72 घंटे का अल्टीमेटम

Grok AI Controversy in India
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.