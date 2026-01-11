Instagram Data Leak: सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपकी लोकेशन और नंबर भी खतरे में… 1.75 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर

Instagram Data Leak News: अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो थोड़ा ठहरिए और अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स पर एक नजर डाल लीजिये… खबर थोड़ी चिंता वाली है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुनिया भर में करीब 1.75 करोड़ (17.5 Million) इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। और डरने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, बल्कि खतरा इससे कहीं बड़ा है क्योंकि इस बार लीक में आपकी लोकेशन और मोबाइल नंबर जैसी बेहद निजी जानकारियां शामिल हैं।