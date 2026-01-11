Instagram Data Leak: सिर्फ पासवर्ड नहीं, आपकी लोकेशन और नंबर भी खतरे में… 1.75 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पर

Instagram Data Leak News (Image: Gemini)
Instagram Data Leak News: अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो थोड़ा ठहरिए और अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स पर एक नजर डाल लीजिये… खबर थोड़ी चिंता वाली है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुनिया भर में करीब 1.75 करोड़ (17.5 Million) इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। और डरने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, बल्कि खतरा इससे कहीं बड़ा है क्योंकि इस बार लीक में आपकी लोकेशन और मोबाइल नंबर जैसी बेहद निजी जानकारियां शामिल हैं।
इंटरनेट की वो दुनिया जिसे हम नहीं देख पाते, यानी डार्क वेब (Dark Web), वहां एक डेटाबेस बेचा जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी फर्म Malwarebytes की रिपोर्ट के मुताबिक, एक 'Subkek' नाम के हैकर ने दावा किया है कि उसके पास करोड़ों इंस्टाग्राम यूजर्स का लेटेस्ट डेटा है। बताया जा रहा है कि यह डेटा 2024 के आखिरी तीन महीनों में ही चोरी या स्क्रैप किया गया है।
अक्सर हमें लगता है कि डेटा लीक हुआ है तो बस पासवर्ड बदल लेंगे और काम चल जाएगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। जो डेटा लीक हुआ है, उसमें यूजर्स के यूजरनेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और फिजिकल एड्रेस (लोकेशन) के हिस्से शामिल हैं।
अब सोचिए, अगर किसी जालसाज के पास आपका असली नाम, फोन नंबर और ये जानकारी हो कि आप कहां रहते हैं, तो वो आपके साथ किस तरह का फ्रॉड कर सकता है? इसे तकनीकी भाषा में आइडेंटिटी थेफ्ट या फिशिंग कहते हैं। हैकर्स इस जानकारी का इस्तेमाल करके आपको ऐसे असली दिखने वाले मैसेज भेज सकते हैं, जिन पर भरोसा करके आप ठगी का शिकार हो सकते हैं।
इस लीक का असर अब दिखने भी लगा है। बहुत से यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम की तरफ से बार-बार "Reset your password" (अपना पासवर्ड रीसेट करें) के ईमेल आ रहे हैं।
यहां हैकर्स एक चालाकी कर रहे हैं। वे जानते हैं कि डेटा लीक की खबर सुनकर आप डर जाएंगे। इसलिए वे सिस्टम जनरेटेड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। यह ईमेल नकली नहीं होता, यह आता इंस्टाग्राम की तरफ से ही है, लेकिन रिक्वेस्ट हैकर ने डाली होती है।
जैसे ही आप घबराहट में उस लिंक पर क्लिक करते हैं या अपनी जानकारी डालते हैं, हैकर को आपके अकाउंट में सेंध लगाने का मौका मिल जाता है। FBI और साइबर एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है, "अगर आपने पासवर्ड बदलने की रिक्वेस्ट खुद नहीं भेजी है, तो ऐसे ईमेल को तुरंत इग्नोर करें। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।"
डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी समझदारी दिखाने का वक्त है। अपने अकाउंट को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी सेटिंग आज ही ऑन कर लें। इसे Two-Factor Authentication (2FA) कहते हैं।
यह आपके घर के दरवाजे पर लगे दूसरे ताले जैसा है। इसे ऑन करने के लिए नीचे दिए जा रहे आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
इससे होगा ये कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो भी वो आपके अकाउंट में नहीं घुस पाएगा क्योंकि उसके पास वो OTP नहीं होगा जो आपके मोबाइल नंबर या WhatsApp पर आएगा।
