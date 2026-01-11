11 जनवरी 2026,

रविवार

टेक्नोलॉजी

कहीं आपके Aadhaar Card पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? स्मार्टफोन से घर बैठे ऐसे करें पता

Aadhaar Card Par Loan Kaise Check Kare: कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? Fraud से बचने के लिए अभी मोबाइल से चेक करें अपना Status, जानिए आसान तरीका।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 11, 2026

Aadhaar Card Par Loan Kaise Check Kare

Aadhaar Card Par Loan Kaise Check Kare (Image: Gemini)

Aadhaar Card Par Loan Kaise Check Kare: सोचिए, आप सुकून से अपने घर में बैठे हों और अचानक बैंक से रिकवरी एजेंट का फोन आए कि "सर, आपकी लोन की किस्त जमा नहीं हुई है।" आप हैरान हो जाएं क्योंकि आपने तो कोई लोन लिया ही नहीं! यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज के डिजिटल दौर की एक डरावनी हकीकत है।

साल 2026 में हम सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन यही सुविधा कभी-कभी मुसीबत बन जाती है। हम जगह-जगह अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) पहचान के लिए देते हैं चाहे होटल हो, सिम कार्ड लेना हो या कोई सरकारी काम। इसी का फायदा उठाकर जालसाज आपके दस्तावेजों पर लोन ले लेते हैं और आपको खबर तक नहीं होती।

अच्छी बात यह है कि इस चोरी को पकड़ने के लिए आपको पुलिस थाने या बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, घर बैठे-बैठे सिर्फ 5 मिनट में पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा।

चलिए, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में इसका तरीका बताते हैं।

आधार पर लोन चेक करने का सबसे सही तरीका (CIBIL/Credit Report)

अक्सर लोग गूगल पर ढूंढते हैं कि, ''आधार वेबसाइट पर लोन कैसे देखें'', लेकिन सच बात यह है कि UIDAI (आधार की वेबसाइट) पर लोन की जानकारी नहीं मिलती। लोन का पता चलता है 'क्रेडिट ब्यूरो' से। जब भी कोई आपके पैन या आधार पर लोन लेता है, तो उसकी एंट्री आपकी क्रेडिट रिपोर्ट (Credit Report) में जरूर होती है।

इसे चेक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें

  • क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर जाएं: भारत में CIBIL, Experian या Equifax प्रमुख एजेंसियां हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट (जैसे cibil.com) पर जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल Paytm, Google Pay या PolicyBazaar जैसे ऐप्स भी फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट दिखाते हैं।
  • रजिस्ट्रेशन/लॉगिन करें: वेबसाइट या ऐप पर जाकर 'Check Free Credit Score' पर क्लिक करें। यहां आपको अपना नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। (ध्यान रहे, मोबाइल नंबर वही हो जो बैंक और आधार से लिंक हो)।
  • OTP वेरिफिकेशन: आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालते ही आपकी पहचान verify हो जाएगी।
  • रिपोर्ट देखें (Account Information): लॉगिन करते ही आपका क्रेडिट स्कोर दिखेगा। आपको स्कोर नहीं, बल्कि 'Account Information' या 'Active Loans' वाले सेक्शन में जाना है।
  • इस लिस्ट में वो सारे लोन दिखेंगे जो आज तक आपने लिए हैं चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो या पर्सनल लोन।
  • अगर लिस्ट में सिर्फ वही लोन हैं जो आपने लिए हैं, तो रिलैक्स कीजिए, आप सुरक्षित हैं।
  • लेकिन, अगर आपको वहां कोई ऐसा लोन या क्रेडिट कार्ड दिखता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो समझ जाइए कि आपके साथ 'खेल' हो गया है।

अगर फर्जी लोन दिख जाए तो क्या करें?

घबराने की जगह तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। अगर आपको कोई अनजाना लोन दिखता है, तो ये 3 काम तुरंत करें।

बैंक/NBFC को खबर करें: क्रेडिट रिपोर्ट में उस लोन के आगे बैंक या कंपनी का नाम लिखा होगा। तुरंत उनके कस्टमर केयर को कॉल करें और बताएं कि यह लोन मैंने नहीं लिया है।

RBI के पोर्टल पर शिकायत: अगर बैंक आपकी न सुने, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 'सचेत' पोर्टल (sachet.rbi.org.in) पर जाएं। यह विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए बनाया गया है।

साइबर सेल में रिपोर्ट: अपने नजदीकी साइबर सेल में या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

अपनी आदत बना लें कि हर 2-3 महीने में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करेंगे। जैसे हम सेहत के लिए रूटीन चेकअप कराते हैं, वैसे ही अपनी फाइनेंशियल सेहत के लिए यह चेकअप जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी आपको लाखों के कर्जदार बनने से बचा सकती है।

Published on:

11 Jan 2026 06:33 pm

Hindi News / Technology / कहीं आपके Aadhaar Card पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? स्मार्टफोन से घर बैठे ऐसे करें पता

