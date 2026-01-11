कहीं आपके Aadhaar Card पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? स्मार्टफोन से घर बैठे ऐसे करें पता

Aadhaar Card Par Loan Kaise Check Kare (Image: Gemini)
Aadhaar Card Par Loan Kaise Check Kare: सोचिए, आप सुकून से अपने घर में बैठे हों और अचानक बैंक से रिकवरी एजेंट का फोन आए कि "सर, आपकी लोन की किस्त जमा नहीं हुई है।" आप हैरान हो जाएं क्योंकि आपने तो कोई लोन लिया ही नहीं! यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज के डिजिटल दौर की एक डरावनी हकीकत है।
साल 2026 में हम सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन यही सुविधा कभी-कभी मुसीबत बन जाती है। हम जगह-जगह अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) पहचान के लिए देते हैं चाहे होटल हो, सिम कार्ड लेना हो या कोई सरकारी काम। इसी का फायदा उठाकर जालसाज आपके दस्तावेजों पर लोन ले लेते हैं और आपको खबर तक नहीं होती।
अच्छी बात यह है कि इस चोरी को पकड़ने के लिए आपको पुलिस थाने या बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, घर बैठे-बैठे सिर्फ 5 मिनट में पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा।
चलिए, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में इसका तरीका बताते हैं।
अक्सर लोग गूगल पर ढूंढते हैं कि, ''आधार वेबसाइट पर लोन कैसे देखें'', लेकिन सच बात यह है कि UIDAI (आधार की वेबसाइट) पर लोन की जानकारी नहीं मिलती। लोन का पता चलता है 'क्रेडिट ब्यूरो' से। जब भी कोई आपके पैन या आधार पर लोन लेता है, तो उसकी एंट्री आपकी क्रेडिट रिपोर्ट (Credit Report) में जरूर होती है।
घबराने की जगह तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। अगर आपको कोई अनजाना लोन दिखता है, तो ये 3 काम तुरंत करें।
बैंक/NBFC को खबर करें: क्रेडिट रिपोर्ट में उस लोन के आगे बैंक या कंपनी का नाम लिखा होगा। तुरंत उनके कस्टमर केयर को कॉल करें और बताएं कि यह लोन मैंने नहीं लिया है।
RBI के पोर्टल पर शिकायत: अगर बैंक आपकी न सुने, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 'सचेत' पोर्टल (sachet.rbi.org.in) पर जाएं। यह विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए बनाया गया है।
साइबर सेल में रिपोर्ट: अपने नजदीकी साइबर सेल में या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।
अपनी आदत बना लें कि हर 2-3 महीने में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करेंगे। जैसे हम सेहत के लिए रूटीन चेकअप कराते हैं, वैसे ही अपनी फाइनेंशियल सेहत के लिए यह चेकअप जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी आपको लाखों के कर्जदार बनने से बचा सकती है।
