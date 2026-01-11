Gas Geyser Safety Tips: बाथरूम में लगा है गैस गीजर? जान बचाने के लिए चेक करें ये 3 फीचर्स

बदायूं के केस में बच्चे काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आए थे। नियम यह है कि गैस गीजर को कभी भी 5-10 मिनट से ज्यादा लगातार ऑन न छोड़ें। पहले बाल्टी भर लें, गीजर बंद करें और फिर नहाएं। गीजर ऑन करके शॉवर के नीचे खड़े रहना खतरनाक हो सकता है। और हां, टेक्नोलॉजी अब सस्ती हो गई है। बाजार में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर (CO Detector) मिलते हैं। ये छोटे से अलार्म होते हैं जो बैटरी से चलते हैं। जैसे ही बाथरूम में जहरीली गैस बढ़ेगी, यह जोर-जोर से बजने लगेगा। 500-700 रुपये का यह गैजेट किसी की जान बचा सकता है।