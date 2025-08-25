Instagram लाया कमाल का फीचर्स, बदल सकते हैं फोटो का बैकग्राउंड और कपड़े, आप भी करें ट्राई

Instagram Restyle AI: इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है। हाल ही में कंपनी ने Restyle AI फीचर पेश किया है। इस फीचर से यूजर अपने फोटो के स्टाइल और लुक को बदल सकते हैं। यहां तक कि आउटफिट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस खास फीचर के बारे में और कैसे काम करता है।
Instagram का Restyle फीचर एक AI बेस्ड टूल है जो आपकी फोटो को री-डिजाइन करने का ऑप्शन देता है। इसके जरिए आप फोटो में अपने कपड़े बदल सकते हैं बैकग्राउंड बदल सकते हैं और फोटो की ओवरहाल वाइब को नया अंदाज दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी फोटो कैजुअल कपड़ों में है तो Instagram Restyle AI उसे फॉर्मल या ट्रेडिशनल लुक में बदल सकता है।
इंस्टाग्राम पर Instagram Restyle AI फीचर इस्तेमाल करना बेहद आसान है। सबसे पहले अपने फोन में इंस्टाग्राम ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। इसके बाद अपनी फोटो ओपन करें और एडिटिंग ऑप्शन में जाएं। वहां आपको Restyle का ऑप्शन मिलेगा।
Restyle में दो ऑप्शन हैं।
Change Outfit: अपने कपड़ों का स्टाइल बदलें।
Change Background: फोटो का बैकग्राउंड बदलें।
अपनी पसंद का स्टाइल या बैकग्राउंड चुनें और AI कुछ ही सेकंड में नई फोटो प्रोसेस करके दे देगा।
कपड़े बदलना: कैज़ुअल से फॉर्मल, ट्रेडिशनल से वेस्टर्न, या किसी भी स्टाइल में बदल सकते हैं।
बैकग्राउंड बदलना: साधारण कमरे से लेकर खूबसूरत लोकेशन तक किसी भी बैकग्राउंड को जोड़ सकते हैं।
फोटो की ओवरहाल वाइब बदलना: कलर टोन और फोटो का लुक नया और आकर्षक बन सकता है।
इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आपको बार-बार नए फोटोशूट की जरूरत नहीं पड़ती। Restyle आपके फोटो को सिर्फ कुछ सेकंड में स्टाइलिश, यूनिक और आकर्षक बना देता है। यह इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयरिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाता है।