Instagram लाया कमाल का फीचर्स, बदल सकते हैं फोटो का बैकग्राउंड और कपड़े, आप भी करें ट्राई

Instagram का Restyle फीचर एक AI बेस्ड टूल है जो आपकी फोटो को री-डिजाइन करने का ऑप्शन देता है। इसके जरिए आप फोटो में अपने कपड़े बदल सकते हैं बैकग्राउंड बदल सकते हैं और फोटो की ओवरहाल वाइब को नया अंदाज दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी फोटो कैजुअल कपड़ों में है तो Instagram Restyle AI उसे फॉर्मल या ट्रेडिशनल लुक में बदल सकता है।