टेक्नोलॉजी

IRCTC Ticket Booking: बोर्डिंग स्टेशन का बदल गया ये नियम, गलती हुई तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए क्या है ये

IRCTC Ticket Booking: आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग करते समय बोर्डिंग स्टेशन को लेकर सावधान रहें। नए नियमों के मुताबिक अगर यात्री ने गलत स्टेशन से टिकट बुक कर लिया है तो उसे समय रहते बदलाव करना जरूरी है। वरना यात्रा के दौरान जुर्माना देना पड़ सकता है। यहां जानें बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम और पूरी प्रक्रिया।

भारत

Rahul Yadav

Aug 25, 2025

IRCTC Ticket Booking
IRCTC Ticket Booking (Image: Gemini)

IRCTC Ticket Booking: त्यौहार नजदीक आते ही ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगती है। इस दौरान IRCTC पर टिकट बुकिंग करते समय जरा-सी चूक बड़ी परेशानी बन सकती है। अक्सर यात्री जल्दी में गलत बोर्डिंग स्टेशन चुन लेते हैं और फिर यात्रा के दिन ट्रेन पकड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने और सही जानकारी देने के लिए इंडियन रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने से जुड़े कुछ खास नियम बनाए हैं जिनके बारे में हर यात्री को जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं रेलवे के नए नियम के बारे में जिससे आपको बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

सही बोर्डिंग स्टेशन डालना क्यों है जरूरी?

टिकट बुकिंग के समय यात्री से यात्रा शुरू होने का स्टेशन (Boarding Point) पूछा जाता है। यदि कोई यात्री दिल्ली से हावड़ा जाना चाहता है लेकिन गलती से सब्जी मंडी या गाजियाबाद स्टेशन चुन लेता है तो वह दिल्ली से ट्रेन में चढ़ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में टिकट मान्य नहीं होगी और यात्री को जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इंडियन रेलवे के बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर नियम

  • ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है।
  • प्रस्थान से 24 घंटे के अंदर बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
  • यदि ट्रेन कैंसिल हो जाती है ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है या कोच नहीं जुड़ता है तो रिफंड नियम लागू होंगे।
  • एक बार जब यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है तो वह पहले वाले यानी मूल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने का हक खो देता है।
  • साथ ही, ध्यान रहे कि VIKALP योजना वाले टिकट, I-Ticket और करंट बुकिंग टिकट में बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा नहीं मिलती।
  • अगर टिकट बुकिंग के समय ही बोर्डिंग स्टेशन बदला गया है तो यात्री को एक बार और बदलाव करने का मौका दिया जाता है।

IRCTC पर कैसे बदलें बोर्डिंग स्टेशन?

यात्री अपने IRCTC अकाउंट से बहुत आसानी से ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसके लिए दिए जा रहे स्टेप्स फॉलो करें।

  • IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • My Account → My Transactions → Booked Ticket History पर जाएं।
  • उस टिकट को चुनें जिसमें बदलाव करना है।
  • Change Boarding Point पर क्लिक करें।
  • आपके सामने उस रूट के सभी स्टेशन की लिस्ट खुलेगी।
  • नया बोर्डिंग स्टेशन चुनकर OK दबाएं।
  • बदलाव सफल होने पर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा।

किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते बदलाव?

  • टिकट जब्त जाने पर
  • VIKALP ऑप्शन वाले टिकट में
  • I-Ticket और करंट बुकिंग टिकट पर

IRCTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प दिया है लेकिन इसके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप यात्रा से पहले सही समय पर बदलाव कर लेते हैं तो न तो जुर्माना देना पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त परेशानी होगी।

Updated on:

25 Aug 2025 12:24 pm

Published on:

25 Aug 2025 12:05 pm

Hindi News / Technology / IRCTC Ticket Booking: बोर्डिंग स्टेशन का बदल गया ये नियम, गलती हुई तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए क्या है ये

