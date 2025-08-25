IRCTC Ticket Booking: बोर्डिंग स्टेशन का बदल गया ये नियम, गलती हुई तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए क्या है ये

IRCTC Ticket Booking: त्यौहार नजदीक आते ही ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगती है। इस दौरान IRCTC पर टिकट बुकिंग करते समय जरा-सी चूक बड़ी परेशानी बन सकती है। अक्सर यात्री जल्दी में गलत बोर्डिंग स्टेशन चुन लेते हैं और फिर यात्रा के दिन ट्रेन पकड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने और सही जानकारी देने के लिए इंडियन रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने से जुड़े कुछ खास नियम बनाए हैं जिनके बारे में हर यात्री को जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं रेलवे के नए नियम के बारे में जिससे आपको बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।