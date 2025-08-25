IRCTC Ticket Booking: बोर्डिंग स्टेशन का बदल गया ये नियम, गलती हुई तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए क्या है ये

IRCTC Ticket Booking: त्यौहार नजदीक आते ही ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगती है। इस दौरान IRCTC पर टिकट बुकिंग करते समय जरा-सी चूक बड़ी परेशानी बन सकती है। अक्सर यात्री जल्दी में गलत बोर्डिंग स्टेशन चुन लेते हैं और फिर यात्रा के दिन ट्रेन पकड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने और सही जानकारी देने के लिए इंडियन रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने से जुड़े कुछ खास नियम बनाए हैं जिनके बारे में हर यात्री को जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं रेलवे के नए नियम के बारे में जिससे आपको बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
टिकट बुकिंग के समय यात्री से यात्रा शुरू होने का स्टेशन (Boarding Point) पूछा जाता है। यदि कोई यात्री दिल्ली से हावड़ा जाना चाहता है लेकिन गलती से सब्जी मंडी या गाजियाबाद स्टेशन चुन लेता है तो वह दिल्ली से ट्रेन में चढ़ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में टिकट मान्य नहीं होगी और यात्री को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यात्री अपने IRCTC अकाउंट से बहुत आसानी से ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसके लिए दिए जा रहे स्टेप्स फॉलो करें।
IRCTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प दिया है लेकिन इसके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप यात्रा से पहले सही समय पर बदलाव कर लेते हैं तो न तो जुर्माना देना पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त परेशानी होगी।