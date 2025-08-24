खुशखबरी! Airtel नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर दे रहा 1000 रुपये की छूट, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

Airtel Broadband Offers: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल अब नए ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर में एयरटेल ने अमेजन इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अगर आप नया वाई-फाई कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अमेजन के जरिए बुक करने पर आपको सीधे 1000 रुपये तक का फायदा हो सकता है।
ग्राहकों को 1000 रुपये की छूट एक बार में नहीं मिलेगी बल्कि एयरटेल इसके लिए दस अलग-अलग 100-100 रुपये के वाउचर देगा। हर महीने जब बिल बनेगा तब एक वाउचर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह ग्राहक हर महीने अपने बिल से 100 रुपये बचा पाएंगे और पूरे दस महीने तक इसका बेनिफिट लिया जा सकेगा।
यह ऑफर एयरटेल के कुछ खास ब्रॉडबैंड प्लान्स पर ही उपलब्ध होगा। इनमें 599 रुपये/699 रुपये, 899 रुपये, 1199 रुपये, 1599 रुपये और 3999 रुपये वाले प्लान शामिल हैं। ग्राहकों को यह वाउचर Airtel Thanks ऐप के जरिए ही रिडीम करने होंगे। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि ये वाउचर नॉन-ट्रांसफरेबल होंगे और इन्हें दूसरों को दिया या बेचा नहीं जा सकता है।
एयरटेल इस ऑफर के जरिए ग्राहकों को अमेजन प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने फाइबर और एयरफाइबर नेटवर्क को लगातार विस्तार दे रही है ताकि देश के अधिक से अधिक इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच सके। एयरटेल ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ ग्राहकों को वाई-फाई कनेक्शन के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन, IPTV सेवाएं और अन्य डिजिटल सुविधाएं भी मिलती हैं।
अगर ग्राहक केवल नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वे सीधे एयरटेल की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस खास 1000 रुपये छूट वाले ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नया कनेक्शन अमेजन इंडिया के जरिए ही बुक करना होगा।