खुशखबरी! Airtel नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर दे रहा 1000 रुपये की छूट, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

एयरटेल इस ऑफर के जरिए ग्राहकों को अमेजन प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने फाइबर और एयरफाइबर नेटवर्क को लगातार विस्तार दे रही है ताकि देश के अधिक से अधिक इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच सके। एयरटेल ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ ग्राहकों को वाई-फाई कनेक्शन के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन, IPTV सेवाएं और अन्य डिजिटल सुविधाएं भी मिलती हैं।