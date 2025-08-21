Vivo T4 Pro 5G India Launch Date: 26 अगस्त को लॉन्च होगा ये दमदार फोन, जानें किन स्मार्टफोंस को मिलेगी चुनौती?

Vivo T4 Pro 5G India Launch Date: वीवो ने अपने नए स्मार्टफोन T4 Pro 5G के भारत लॉन्च की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया कि यह स्मार्टफोन 26 अगस्त, 12 बजे दोपहर को लॉन्च होगा और इसकी कीमत लगभग 25,000 से 30,000 रुपये के बीच रहने की संभावना है। फोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर खरीदा जा सकेगा। लॉन्च के दौरान फोन के ब्लू और गोल्डन कलर ऑप्शन उपलब्ध होंगे।