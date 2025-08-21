Vivo T4 Pro 5G India Launch Date: 26 अगस्त को लॉन्च होगा ये दमदार फोन, जानें किन स्मार्टफोंस को मिलेगी चुनौती?

Vivo T4 Pro 5G India Launch Date: वीवो ने अपने नए स्मार्टफोन T4 Pro 5G के भारत लॉन्च की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया कि यह स्मार्टफोन 26 अगस्त, 12 बजे दोपहर को लॉन्च होगा और इसकी कीमत लगभग 25,000 से 30,000 रुपये के बीच रहने की संभावना है। फोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर खरीदा जा सकेगा। लॉन्च के दौरान फोन के ब्लू और गोल्डन कलर ऑप्शन उपलब्ध होंगे।
Vivo T4 Pro 5G में क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और इसकी मोटाई 7.53mm है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट से लैस होगा और इसमें 6,500mAh की बैटरी मिलेगी।
फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 टेलीफोटो कैमरा मिलेगा जो 3X जूम सपोर्ट करता है। बैक पैनल पर कैमरा मॉड्यूल वर्टिकल पिल शेप में है जिसमें दो कैमरे साथ में हैं और तीसरा कैमरा ऑरा लाइट के पास रखा गया है। इसके अलावा फोन में AI बेस्ड इमेजिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स भी होंगे।
यह मॉडल Vivo T3 Pro का अपडेटेड वर्जन है। T3 Pro में Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट, 5500mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा था। इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 6.77 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया था। पुराने मॉडल की कीमत 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपये थी।
Vivo T4 Pro 5G नए फीचर्स और बड़ी बैटरी के साथ भारतीय मार्केट में जबरदस्त मुकाबले के लिए तैयार है। कीमत के लिहाज से इस रेंज में चार बड़े स्मार्टफोन इसका मुकाबला करेंगे। लॉन्चिंग के बाद जब इस फोन के सभी स्पेक्स और कीमत की जानकारी आ जाएगी तब हम और बेहतर तरीके से कंपेरिजन करेंगे।
OnePlus Nord CE 3 5G: यह फोन Snapdragon 782G प्रोसेसर, 6.7 इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। इसकी खासियत क्लीन और स्मूद सॉफ्टवेयर है।
Nothing Phone 2a: इस फोन में Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर, 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले और 50MP + 50MP कैमरा है। इसका खास डिजाइन और OS बहुत आसान है।
Poco X6 Pro 5G: गेमिंग के लिए यह फोन अच्छा है। इसमें Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर, 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले, 64MP कैमरा और 5000mAh बैटरी है। फास्ट चार्जिंग भी है।
Redmi Note 13 Pro Plus 5G: कैमरा पसंद करने वालों के लिए यह फोन बेहतर है। इसमें 200MP कैमरा, Dimensity 7200 Ultra प्रोसेसर, 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी है।