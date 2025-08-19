15 हजार के बजट में बड़ी बैटरी के साथ आते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, जानें आपके लिए कौन-सा है बेस्ट?

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: आजकल लोग स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा या डिस्प्ले ही नहीं बल्कि बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस को भी बड़ी अहमियत देते हैं। ऐसे में अगर आपका बजट 15000 रुपये के आस-पास है और एक नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं जिसमें दमदार बैटरी, फ़ास्ट चार्जिंग और 5G सपोर्ट हो तो बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से हम आपको तीन मॉडल्स Redmi 15 5G, Vivo T4x 5G और Poco M7 Plus 5G का कंपेरिजन करने वाले हैं। जिससे आप तय कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा।