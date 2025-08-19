15 हजार के बजट में बड़ी बैटरी के साथ आते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, जानें आपके लिए कौन-सा है बेस्ट?

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: आजकल लोग स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा या डिस्प्ले ही नहीं बल्कि बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस को भी बड़ी अहमियत देते हैं। ऐसे में अगर आपका बजट 15000 रुपये के आस-पास है और एक नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं जिसमें दमदार बैटरी, फ़ास्ट चार्जिंग और 5G सपोर्ट हो तो बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से हम आपको तीन मॉडल्स Redmi 15 5G, Vivo T4x 5G और Poco M7 Plus 5G का कंपेरिजन करने वाले हैं। जिससे आप तय कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा।
Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G दोनों ही 6.9-इंच की बड़ी FHD+ डिस्प्ले के साथ आते हैं जिनमें 144Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। दूसरी तरफ, Vivo T4x 5G में 6.72-इंच का डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। स्क्रीन क्वालिटी तीनों की अच्छी है लेकिन हाई रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस के कारण Redmi और Poco थोड़ा आगे हैं।
Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G दोनों Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट से लैस हैं। वहीं Vivo T4x 5G MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर पर चलता है। अगर आपको गेमिंग और स्मूद परफॉर्मेंस चाहिए तो Snapdragon वाले फोन ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। तीनों ही फोन Android 15 पर आधारित अपने-अपने कस्टम स्किन (HyperOS 2.0 और FuntouchOS 15) के साथ आते हैं और इन्हें लंबे समय तक अपडेट्स मिलने का वादा भी किया गया है।
तीनों स्मार्टफोन्स में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G दोनों में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है वहीं Vivo T4x 5G भी ड्यूल कैमरा सिस्टम के साथ आता है। सेल्फी के लिए Vivo और Redmi में 8MP का फ्रंट कैमरा है जबकि Poco भी 8MP सेंसर के साथ आता है। साधारण फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए ये तीनों अच्छे विकल्प हैं हालांकि AI फीचर्स के चलते Redmi का कैमरा थोड़ा एडवांस्ड लगता है।
बैटरी के मामले में तीनों फोन बढ़िया हैं। Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G में 7000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये दोनों फोन रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी देते हैं। वहीं Vivo T4x 5G में 6500mAh बैटरी है जो 44W फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यानी बैटरी साइज Poco और Redmi में बड़ा है लेकिन चार्जिंग स्पीड Vivo में ज्यादा तेज है।
तीनों स्मार्टफोन 15,000 रुपये से कम बजट में आते हैं। Redmi 15 5G की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है, Poco M7 Plus 5G की कीमत 13,999 रुपये से शुरू होती है जबकि Vivo T4x 5G भी 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। तीनों फोंस 6GB से 8GB RAM और 128GB से 256GB तक स्टोरेज वेरिएंट्स में मिलते हैं।
अगर आप चाहते हैं सबसे बड़ी बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस तो Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G अच्छे विकल्प हैं। वहीं अगर आपके लिए बैटरी चार्जिंग स्पीड ज्यादा मायने रखती है तो Vivo T4x 5G बेहतर साबित होगा। कुल मिलाकर तीनों ही फोन 15 हजार के बजट में शानदार फीचर्स देते हैं, अब चुनाव आपके इस्तेमाल और जरूरत पर निर्भर करता है।
|फीचर
|Redmi 15 5G
|Vivo T4x 5G
|Poco M7 Plus 5G
|डिस्प्ले
|6.9-इंच FHD+, 144Hz
|6.72-इंच FHD+, 120Hz
|6.9-इंच FHD+, 144Hz
|प्रोसेसर
|Snapdragon 6s Gen 3
|MediaTek Dimensity 7300
|Snapdragon 6s Gen 3
|RAM/स्टोरेज
|6GB/8GB, 128GB/256GB
|6GB/8GB, 128GB/256GB
|6GB/8GB, 128GB
|रियर कैमरा
|50MP + 2MP
|50MP + 2MP
|50MP + (सैकेंडरी कैमरा)
|फ्रंट कैमरा
|8MP
|8MP
|8MP
|बैटरी
|7,000mAh, 33W + रिवर्स चार्ज
|6,500mAh, 44W Flash Charge
|7,000mAh, 33W + रिवर्स चार्ज
|OS
|Android 15, HyperOS 2.0
|Android 15, FuntouchOS 15
|Android 15, HyperOS 2.0
|कीमत (शुरुआत)
|14,999 रुपये
|13,999 रुपये
|13,999 रुपये
|वजन
|217g
|204g
|217g
|IP रेटिंग
|IP64
|IP64
|IP64