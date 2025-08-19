Patrika LogoSwitch to English

15 हजार के बजट में बड़ी बैटरी के साथ आते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, जानें आपके लिए कौन-सा है बेस्ट?

अगर आप 15 हजार के बजट में बड़ा बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस वाला 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यहां देखें इनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और कौन-सा फोन है बेस्ट।

भारत

Rahul Yadav

Aug 19, 2025

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G
Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: आजकल लोग स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा या डिस्प्ले ही नहीं बल्कि बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस को भी बड़ी अहमियत देते हैं। ऐसे में अगर आपका बजट 15000 रुपये के आस-पास है और एक नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं जिसमें दमदार बैटरी, फ़ास्ट चार्जिंग और 5G सपोर्ट हो तो बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से हम आपको तीन मॉडल्स Redmi 15 5G, Vivo T4x 5G और Poco M7 Plus 5G का कंपेरिजन करने वाले हैं। जिससे आप तय कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा।

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में कौन है आगे?

Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G दोनों ही 6.9-इंच की बड़ी FHD+ डिस्प्ले के साथ आते हैं जिनमें 144Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। दूसरी तरफ, Vivo T4x 5G में 6.72-इंच का डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। स्क्रीन क्वालिटी तीनों की अच्छी है लेकिन हाई रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस के कारण Redmi और Poco थोड़ा आगे हैं।

Redmi 15 5G भारत में लॉन्च: 50 MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर के साथ मिलेंगे ये फीचर्स
टेक्नोलॉजी
Redmi 15 5G Launched in India

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: परफॉर्मेंस किसका बेहतर?

Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G दोनों Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट से लैस हैं। वहीं Vivo T4x 5G MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर पर चलता है। अगर आपको गेमिंग और स्मूद परफॉर्मेंस चाहिए तो Snapdragon वाले फोन ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। तीनों ही फोन Android 15 पर आधारित अपने-अपने कस्टम स्किन (HyperOS 2.0 और FuntouchOS 15) के साथ आते हैं और इन्हें लंबे समय तक अपडेट्स मिलने का वादा भी किया गया है।

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: कैमरा किसका अच्छा है?

तीनों स्मार्टफोन्स में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G दोनों में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है वहीं Vivo T4x 5G भी ड्यूल कैमरा सिस्टम के साथ आता है। सेल्फी के लिए Vivo और Redmi में 8MP का फ्रंट कैमरा है जबकि Poco भी 8MP सेंसर के साथ आता है। साधारण फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए ये तीनों अच्छे विकल्प हैं हालांकि AI फीचर्स के चलते Redmi का कैमरा थोड़ा एडवांस्ड लगता है।

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: बैटरी और चार्जिंग

बैटरी के मामले में तीनों फोन बढ़िया हैं। Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G में 7000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये दोनों फोन रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी देते हैं। वहीं Vivo T4x 5G में 6500mAh बैटरी है जो 44W फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यानी बैटरी साइज Poco और Redmi में बड़ा है लेकिन चार्जिंग स्पीड Vivo में ज्यादा तेज है।

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: कीमत और वेरिएंट्स

तीनों स्मार्टफोन 15,000 रुपये से कम बजट में आते हैं। Redmi 15 5G की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है, Poco M7 Plus 5G की कीमत 13,999 रुपये से शुरू होती है जबकि Vivo T4x 5G भी 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। तीनों फोंस 6GB से 8GB RAM और 128GB से 256GB तक स्टोरेज वेरिएंट्स में मिलते हैं।

Redmi 15 5G vs Vivo T4x 5G vs Poco M7 Plus 5G: आपके लिए कौन-सा विकल्प है सही?

अगर आप चाहते हैं सबसे बड़ी बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस तो Redmi 15 5G और Poco M7 Plus 5G अच्छे विकल्प हैं। वहीं अगर आपके लिए बैटरी चार्जिंग स्पीड ज्यादा मायने रखती है तो Vivo T4x 5G बेहतर साबित होगा। कुल मिलाकर तीनों ही फोन 15 हजार के बजट में शानदार फीचर्स देते हैं, अब चुनाव आपके इस्तेमाल और जरूरत पर निर्भर करता है।

फीचरRedmi 15 5GVivo T4x 5GPoco M7 Plus 5G
डिस्प्ले6.9-इंच FHD+, 144Hz6.72-इंच FHD+, 120Hz6.9-इंच FHD+, 144Hz
प्रोसेसरSnapdragon 6s Gen 3MediaTek Dimensity 7300Snapdragon 6s Gen 3
RAM/स्टोरेज6GB/8GB, 128GB/256GB6GB/8GB, 128GB/256GB6GB/8GB, 128GB
रियर कैमरा50MP + 2MP50MP + 2MP50MP + (सैकेंडरी कैमरा)
फ्रंट कैमरा8MP8MP8MP
बैटरी7,000mAh, 33W + रिवर्स चार्ज6,500mAh, 44W Flash Charge7,000mAh, 33W + रिवर्स चार्ज
OSAndroid 15, HyperOS 2.0Android 15, FuntouchOS 15Android 15, HyperOS 2.0
कीमत (शुरुआत)14,999 रुपये13,999 रुपये13,999 रुपये
वजन217g204g217g
IP रेटिंगIP64IP64IP64

इंडिया के लिए स्पेशली लॉन्च हुआ ChatGPT Go, सब्सक्रिप्शन से पहले समझ लें ये जरूरी बातें
ओपिनियन
ChatGPT Go Launched in India

Published on:

19 Aug 2025 02:23 pm

Hindi News / Technology / 15 हजार के बजट में बड़ी बैटरी के साथ आते हैं ये तीन 5G स्मार्टफोन, जानें आपके लिए कौन-सा है बेस्ट?

