Redmi 15 5G भारत में लॉन्च: 50 MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Redmi 15 5G Launched in India: स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi 15 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के साथ लाया गया है। फोन में Qualcomm का Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और यह Android 15 बेस्ड HyperOS 2.0 पर रन करता है। चलिए जानते हैं इस नए स्मार्टफोन की कीमत और खासियत के बारे में।