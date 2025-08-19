Redmi 15 5G भारत में लॉन्च: 50 MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Redmi 15 5G Launched in India: स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi 15 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के साथ लाया गया है। फोन में Qualcomm का Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और यह Android 15 बेस्ड HyperOS 2.0 पर रन करता है। चलिए जानते हैं इस नए स्मार्टफोन की कीमत और खासियत के बारे में।
Redmi 15 5G के प्राइस की बात करें तो 6GB + 128GB वेरिएंट 14,999 रुपये, 8GB + 128GB वेरिएंट 15,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट 16,999 रुपये में पेश किया गया है। यह फोन 28 अगस्त से Amazon, Xiaomi इंडिया की वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कलर्स की बात करें तो Frosted White, Midnight Black और Sandy Purple ऑप्शन मिलेंगे।
फोन में 6.9 इंच का Full HD+ डिस्प्ले दी गई है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 288Hz टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट के साथ आती है। स्क्रीन पर TÜV Rheinland के तीन सर्टिफिकेशन हैं जो आंखों की सुरक्षा, कम ब्लू लाइट और फ्लिकर-फ्री एक्सपीरियंस देने में मदद करेंगे। फोन का वजन 217 ग्राम है और इसका साइज 168.48×80.45×8.40mm है।
Redmi 15 5G में Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। यह HyperOS 2.0 और Android 15 पर रन करता है। कंपनी का कहना है कि फोन को दो साल के बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इसमें AI फीचर्स जैसे Google Gemini और Circle to Search भी शामिल हैं।
फोन में 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें AI सपोर्ट वाले फीचर्स जैसे AI Sky, AI Beauty और AI Erase शामिल हैं। ऑडियो के लिए Dolby-सर्टिफाइड स्पीकर्स मौजूद हैं।
Redmi 15 5G में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP64 रेटिंग और IR ब्लास्टर मौजूद हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 5G, 4G, ब्लूटूथ, Wi-Fi, GPS और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं।