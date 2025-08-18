WhatsApp ने पेश किया नया फीचर, फैमिली चैट से लेकर ऑफिस मीटिंग तक सब कुछ होगा शेड्यूल

WhatsApp Schedule Calls: व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स पेश कर रहा है। अब कंपनी ने एक ऐसा अपडेट जारी किया है जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। WhatsApp ने Schedule Calls फीचर लॉन्च कर दिया है जिसकी मदद से यूजर्स अपनी कॉल्स को पहले से तय कर सकेंगे और समय आने पर सभी को नोटिफिकेशन भी मिलेगा।
इस नए फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब यूजर्स अपनी पारिवारिक बातचीत या ऑफिस मीटिंग को बिना मिस किए शेड्यूल कर पाएंगे। कॉल शुरू होने से पहले सभी लोगों को अलर्ट भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, शेड्यूल की गई कॉल्स पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी जिससे सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी। इस तरह WhatsApp अब Google Meet, Zoom और Microsoft Teams जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देगा।
कंपनी ने कॉलिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए यूजर इंटरफेस (UI) में भी बदलाव किया है। अब यूजर्स कॉल्स टैब में जाकर आने वाली शेड्यूल कॉल्स देख सकेंगे। शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट चेक कर पाएंगे और कॉल लिंक शेयर करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके अलावा शेड्यूल कॉल्स में रेज हैंड और इमोजी रिएक्शन जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं जिससे बातचीत और भी इंटरएक्टिव हो जाएगी।
हाल ही में WhatsApp ने और भी खास अपडेट्स पेश किए हैं। कंपनी ने बीटा वर्जन में AI Writing Help फीचर लॉन्च किया है जो मैसेज लिखने में मदद करता है जैसे व्याकरण सुधारना, वाक्यों को बेहतर बनाना और टोन एडजस्ट करना शामिल है। साथ ही जल्द ही WhatsApp अपने Status सेक्शन में Ads भी दिखाने की योजना पर काम कर रहा है हालांकि यह विज्ञापन केवल Updates टैब में ही दिखाई देंगे।