WhatsApp ने पेश किया नया फीचर, फैमिली चैट से लेकर ऑफिस मीटिंग तक सब कुछ होगा शेड्यूल

हाल ही में WhatsApp ने और भी खास अपडेट्स पेश किए हैं। कंपनी ने बीटा वर्जन में AI Writing Help फीचर लॉन्च किया है जो मैसेज लिखने में मदद करता है जैसे व्याकरण सुधारना, वाक्यों को बेहतर बनाना और टोन एडजस्ट करना शामिल है। साथ ही जल्द ही WhatsApp अपने Status सेक्शन में Ads भी दिखाने की योजना पर काम कर रहा है हालांकि यह विज्ञापन केवल Updates टैब में ही दिखाई देंगे।