WhatsApp पर हो रही है नई ठगी, एक गलती से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

ठग खुद को बैंक या फाइनेंशियल कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। कॉल करके कहते हैं कि आपके खाते में समस्या है और स्क्रीन शेयर करने के लिए दबाव डालते हैं। वे पीड़ित को WhatsApp वीडियो कॉल पर बुलाकर बताते हैं कि स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही जबकि असल में वे सबकुछ लाइव देख रहे होते हैं। जैसे ही आप बैंकिंग ऐप खोलते हैं या OTP/PIN डालते हैं वैसे ही ठग तुरंत ट्रांजैक्शन कर देते हैं। कई बार वे मोबाइल में की-लॉगर (Keylogger) ऐप भी इंस्टॉल कर देते हैं जो आपकी तरफ से टाइप किए गए हर पासवर्ड को रिकॉर्ड कर लेता है।